CGTN: China e Alemanha destacam a cooperação "em tempos de mudança e instabilidade"

BEIJING, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Chanceler alemão Olaf Scholz fez uma visita oficial à China nesta sexta-feira. Ele foi o primeiro líder da União Europeia a ir a Beijing após a reunião bem-sucedida do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

Considerando o cenário internacional complexo e fluido, o presidente da China, Xi Jinping, disse à Scholz que os dois importantes países, com grande influência, devem trabalhar juntos "em tempos de mudança e instabilidade" e contribuir mais para a paz e o desenvolvimento globais.

Scholz enfatizou que seu país espera manter a comunicação e coordenação com a China para proteger melhor a paz e a segurança regional e mundial.

Cooperação entre China e Alemanha beneficia a União Europeia e o mundo

Como a Alemanha é um país fundamental na União Europeia, a prosperidade do continente está diretamente associada à ela e, portanto, o aprofundamento da cooperação entre a China e Alemanha e a China e a União Europeia atenderá aos interesses das duas partes, e irá além.

Durante a reunião, Xi enfatizou que a China está pronta para trabalhar com a Alemanha para construir uma parceria estratégica voltada para o futuro e impulsionar novos progressos nas relações entre a China e a Alemanha e China e a União Europeia.

A China e a Alemanha devem se respeitar, acomodar os principais interesses dos dois países, aderir ao diálogo e à consulta e resistir conjuntamente à interferência de confrontos de blocos, disse Xi.

A China está pronta para fortalecer a coordenação e a cooperação em assuntos internacionais com a Alemanha e a União Europeia e buscar em conjunto soluções para problemas globais, como mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e segurança alimentar, disse o presidente.

Scholz disse que o mundo precisa de um padrão multipolar e que o papel e a influência dos países emergentes devem ser levados a sério.

A Alemanha se opõe ao confronto de blocos, ele ressaltou.

Além disso, os dois presidentes também discutiram seus pontos de vista sobre a crise na Ucrânia. A China apoia a Alemanha e a União Europeia no desempenho de um papel importante na promoção das negociações de paz e na construção de uma estrutura de segurança europeia equilibrada, eficaz e sustentável, disse Xi.

"Este é um momento crítico tanto para a Alemanha quanto para a China. A relação entre os dois países pode não ser baseada nos mesmos valores políticos, mas em interesses recíprocos, na luta comum contra as mudanças climáticas e na forte disposição de construir um mundo multilateral", disse Song Xin, ex-conselheiro político do Parlamento Europeu, em um artigo publicado na CGTN.

Liu Lirong, professor associado do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade de Fudan, também disse à CGTN que a cooperação entre a China e a Alemanha não beneficia apenas a União Europeia, mas também o mundo.

"A China é a segunda maior economia do mundo, e a Alemanha é a maior economia da União Europeia. A cooperação entre a China e a Alemanha é de grande importância para o enfrentamento de muitos desafios globais, como as mudanças climáticas, a pandemia da COVID-19 e a segurança alimentar global", disse Liu.

Cooperação entre China e Alemanha demonstra imenso potencial

A visita do Chanceler alemão coincide com o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a Alemanha.

Nos últimos 50 anos, a cooperação prática entre China e Alemanha se aprofundou, e o comércio bilateral cresceu quase mil vezes, disse Xi, acrescentando que os dois lados devem continuar a expandir seus interesses comuns.

Nesse aspecto, ele destacou a revitalização da cooperação em novas áreas, como novas energias, inteligência artificial e digitalização, ao mesmo tempo ampliando o potencial de cooperação em áreas tradicionais.

Scholz disse que a China é um importante parceiro econômico e comercial da Alemanha e da Europa, e que seu país está pronto para aprofundar a cooperação econômica e comercial com a China.

A Alemanha apoia firmemente a liberação comercial e a globalização econômica e se opõe ao "desacoplamento", enfatizou.

A China foi a parceira de negócios mais importante da Alemanha em 2021 pelo sexto ano consecutivo. O volume comercial entre os dois países aumentou para mais de 250 bilhões de dólares em 2021, em comparação a menos de 300 milhões de dólares no início das relações diplomáticas.

Nos primeiros nove meses deste ano, o investimento estrangeiro direto na China Continental aumentou 15,6% em relação ao ano anterior para 1,00376 trilhão de yuans. Em dólares americanos, o fluxo de entrada aumentou 18,9% em relação ao ano anterior, chegando a USD 155,3 bilhões, segundo dados do Ministério do Comércio da China.

(Capa: o presidente da China, Xi Jinping, se encontra com o Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, no Grande Salão do Povo em Beijing, capital da China, em 4 de novembro de 2022. /Xinhua)

FONTE CGTN

