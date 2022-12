CGTN: China e Arábia Saudita estabelecem padrão de cooperação completo e de alto nível

BEIJING, 9 de Dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A confiança mútua estratégica entre China e Arábia Saudita foi fortalecida, e a cooperação prática bilateral em várias áreas rendeu resultados frutíferos desde o estabelecimento de laços diplomáticos há 32 anos, disse o Presidente Chinês Xi Jinping em uma declaração por escrito ao chegar em Riade na Quarta-Feira.

As relações bilaterais conduzidas pelo Presidente Xi e pelo Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud da Arábia Saudita não só beneficiaram seu povo, mas também contribuíram para a paz, estabilidade, prosperidade e desenvolvimento regionais, disse ele.

Durante suas conversas com o Príncipe Herdeiro saudita e o Primeiro Ministro Mohammed bin Salman Al Saud no Palácio Real na quinta-feira, Xi disse que, como um importante membro do mundo árabe e do mundo islâmico, a Arábia Saudita também é uma importante força independente em um mundo multipolar e um importante parceiro estratégico da China no Oriente Médio.

Uma parceria estratégica abrangente e fortalecida entre China e Arábia Saudita

Com a atual situação internacional e regional passando por mudanças profundas e complexas, Xi disse que o significado estratégico e geral das relações entre China e Arábia Saudita se tornou mais proeminente.

A China vê seu desenvolvimento de relações com a Arábia Saudita como prioridade em sua diplomacia geral, especialmente sua diplomacia no Oriente Médio, disse Xi.

A China está disposta a unir forças com a Arábia Saudita para alcançar o rejuvenescimento nacional, fortalecer o desenvolvimento de sinergia estratégica, aprofundar a cooperação pragmática em todas as áreas e melhorar a comunicação e coordenação em assuntos regionais e internacionais para impulsionar um maior desenvolvimento da parceria estratégica abrangente entre China e Arábia Saudita, disse Xi.

Enquanto isso, Mohammed disse que a Arábia Saudita espera trabalhar com a China para se comprometer em conjunto a levar a parceria estratégica abrangente entre China e Arábia Saudita a um novo patamar.

A visita do Presidente Xi representará um marco nas relações bilaterais, que também promoverá a cooperação em todas as áreas, beneficiará os dois povos e alcançará prosperidade e desenvolvimento mútuos dos dois países, disse Mohammed.

A convocação da primeira cúpula entre China e Estados Árabes e entre China e Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) tem um significado especial, tendo um papel estratégico nas relações entre China e Arábia Saudita e nas relações entre China e GCC, disse Xi.

A China espera trabalhar com a Arábia Saudita para a realização da cúpula entre China e Estados Árabes e os marcos da cúpula entre China e GCC na história do desenvolvimento das relações entreChina e Estados Árabes e entre China e GCC, e promover as relações a um novo nível, acrescentou Xi.

A China trabalhará com a Arábia Saudita para fortalecer a colaboração em estruturas multilaterais, como as Nações Unidas e o Grupo dos 20, disse Xi.

Mohammed agradeceu à China por seu apoio em conceder à Arábia Saudita o status de parceiro de diálogo na Shanghai Cooperation Organization, acrescentando que a Arábia Saudita está pronta para fortalecer a comunicação e coordenação com a China e enfrentar em conjunto os desafios de segurança energética, segurança alimentar e mudanças climáticas para fazer contribuições na proteção da paz, estabilidade e segurança regionais.

"Tenho total confiança na perspectiva das relações bilaterais", disse Mohammed.

Sinergia entre as iniciativas Nova Rota da Seda e Vision 2030

Sob a liderança do Rei Salman e doPríncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, o povo saudita está avançando em direção à Vision 2030 e fazendo progressos importantes na reforma e diversificação econômica e social.

A China apoia as principais iniciativas de desenvolvimento da Arábia Saudita, como o Vision 2030 e a Iniciativa Verde do Oriente Médio, e está disposta a participar ativamente do processo de industrialização da Arábia Saudita, com o objetivo de ajudar a diversificação do desenvolvimento econômico da Arábia Saudita, disse Xi.

Implementando a sinergia entre a iniciativa Nova Rita da Seda proposta pela China e a Vision 2030 da Arábia Saudita, os dois lados devem aprofundar e comprovar a cooperação prática em todas as áreas para produzir mais frutos, disse Xi.

Ele acrescentou que a China trabalhará com a Arábia Saudita para aprofundar a cooperação nas áreas de capacidade de produção e construção de infraestrutura e promover o desenvolvimento do Parque Industrial entre China e Arábia Saudita (Jizan) e a construção de grandes projetos de infraestrutura.

Em áreas como comércio eletrônico, economia digital, energia limpa, pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia e espaço, Xi disse que a China espera expandir a cooperação, buscando elevar os níveis de cooperação no comércio, investimento e finanças.

Mohammed disse que a Arábia Saudita está disposta a construir a iniciativa Nova Rota da Seda com a China, expandir o comércio e os investimentos mútuos e dar as boas-vindas a mais empresas chinesas para participar do processo de industrialização da Arábia Saudita.

A Arábia Saudita também dá as boas-vindas às empresas chinesas para participar dos seus principais projetos de construção de infraestrutura e cooperação em projetos de energia, disse Mohammed, buscando a cooperação fortalecida nos setores automotivo, tecnológico, engenharia química e de mineração.

A China concorda em listar a Arábia Saudita como um destino para viagens em grupo e expandir os intercâmbios de pessoal, bem como intercâmbios culturais e interpessoais entre os dois lados, disse Xi, acrescentando que a China trabalhará com a Arábia Saudita para promover mais conquistas na cooperação educacional em língua chinesa entre os dois países.

Em relação às políticas energéticas, Xi disse que a China fortalecerá a comunicação e a coordenação neste campo com a Arábia Saudita, expandirá a escala do comércio de petróleo bruto e implementará grandes projetos de cooperação energética, como o Projeto do Complexo Sino-Árabe de Etileno Gulei.

Mohammed agradeceu à China por apoiar a Iniciativa Verde do Oriente Médio, que busca maior cooperação em energia limpa e desenvolvimento verde.

FONTE CGTN

