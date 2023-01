CGTN: China e Filipinas prometem mais cooperação para novo capítulo das relações bilaterais

BEIJING, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Na quarta-feira, a China e as Filipinas prometeram promover uma cooperação estratégica abrangente, com a assinatura de acordos de cooperação em várias áreas, como cooperação do Cinturão e Rota, agricultura e pesca, infraestrutura, finanças, alfândega, comércio eletrônico e turismo.

O acordo foi firmado durante as conversas entre o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente das Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., que é o primeiro chefe de Estado estrangeiro a ser recebido na China no ano novo.

Esta também é a primeira visita do presidente Marcos à China após assumir a presidência e sua primeira visita oficial a um país não pertencente à ASEAN, o que demonstra plenamente a grande importância que a China e as Filipinas atribuem às relações bilaterais.

Em 1974, Marcos acompanhou sua mãe, a ex-primeira-dama Imelda Marcos, em uma viagem a Beijing. Os dois países estabeleceram relações diplomáticas no ano seguinte.

Sinergia nas estratégias de desenvolvimento

A China sempre dá prioridade às Filipinas em sua diplomacia com países vizinhos e vê suas relações com as Filipinas do ponto de vista estratégico e geral, disse Xi.

Os dois países concordaram em conduzir a cooperação nas quatro áreas principais de agricultura, infraestrutura, energia e intercâmbios culturais e interpessoais, ele disse, pedindo mais esforços para promover a dinâmica de desenvolvimento e criar novos destaques nessas áreas.

A China está pronta para trabalhar com as Filipinas para enfrentar de maneira adequada as questões marítimas por meio de consultas amigáveis e para retomar as negociações relativas à extração de petróleo e gás, acrescentou Xi.

Marcos disse que as Filipinas estão dispostas a explorar o potencial com a China, continuar a enriquecer a conotação de relações bilaterais e aprofundar a cooperação em agricultura, infraestrutura, energia, cultura, comércio, investimento, ciência e tecnologia e economia digital.

A China é a parceira cooperativa mais forte das Filipinas, disse ele. "Nada pode impedir a continuidade e o desenvolvimento da amizade entre os dois países."

Em 2021, a China foi o principal parceiro comercial das Filipinas, com um total de comércio avaliado em USD 38,35 bilhões. Também foi o segundo maior mercado de exportação do país no valor de USD 11,55 bilhões, e uma fonte líder de importações avaliadas em USD 26,8 bilhões, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China.

A China também é uma grande fonte da assistência para o desenvolvimento oficial das Filipinas e o segundo maior local de origem de turistas antes da pandemia da COVID-19.

A iniciativa Cinturão e Rota proposta pela China está em profunda cooperação com os programas "Build, Build More" e "Build Better More" das Filipinas.

Fortalecimento da cooperação regional

A China está pronta para trabalhar com as Filipinas e outros países da ASEAN para se concentrar na cooperação e no desenvolvimento e manter a centralidade da ASEAN na cooperação regional, disse Xi.

Ao destacar que a China e as Filipinas são países em desenvolvimento na Ásia, ele afirmou que o desenvolvimento dos dois países está enraizado nas relações boas e amigáveis entre vizinhos que fazem parte de uma grande família asiática com uma cooperação em que todos ganham.

A China agradece o apoio das Filipinas à iniciativa de desenvolvimento global e à iniciativa de segurança global e está pronta para trabalhar com as Filipinas a fim de aumentar o apoio mútuo e proteger os interesses comuns dos dois países e de outros países em desenvolvimento, disse ele.

Marcos disse que as Filipinas apoiam a "política de uma só China".

"Espero manter uma comunicação próxima com o presidente Xi, fortalecer a cooperação em todos os aspectos, iniciar um novo capítulo nas relações bilaterais e trabalhar juntos para enfrentar melhor os desafios e problemas que ambos enfrentamos", afirmou ele.

Quando partiu para a China na terça-feira para esta visita de três dias, Marcos também enfatizou que "iniciaria um novo capítulo" na cooperação estratégica e abrangente com a China.

Durante a visita de Marcos à China, os dois lados emitirão uma declaração conjunta sobre os dois países.

