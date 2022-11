CGTN: China e Mongólia injetam impulso em laços por meio de três motores

PEQUIM, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mongolian President Ukhnaagiin Khurelsuh está fazendo uma visita estatal à China apenas dois dias após a Ferrovia Zuunbayan-Khangi, a terceira ferrovia a conectar a Mongólia com a China, começar suas operações em 25 de novembro.

Além de aumentar a conectividade, os dois vizinhos se deram as mãos para combater a epidemia de COVID-19, presenteando um ao outro com ovelhas e chá, além de aprofundar a cooperação e os intercâmbios em vários campos.

Os dois países deram um bom exemplo para as relações de estado para estado, observou o Chinese President Xi Jinping na segunda-feira durante sua reunião com o President Khurelsuh.

Diante da crescente instabilidade e incerteza no ambiente internacional, a China está disposta a trabalhar com o lado Mongolian para construir uma comunidade com um futuro compartilhado e promover a parceria estratégica abrangente bilateral para melhor beneficiar o povo de ambos os países, Xi jurou.

Três motores

Xi pediu aos dois lados que aprofundem os três alinhamentos entre a Belt and Road Initiative e a estratégia de desenvolvimento da Estrada da Pradaria da Mongólia, a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Nova Política de Reavivamento da Mongólia, e o plano estratégico de "dois estágios" da China e a política de desenvolvimento de longo prazo da Mongólia, de modo a criar três motores para um maior desenvolvimento das relações bilaterais.

Em 2013, Xi propôs a Belt and Road Initiative para melhorar a conectividade regional e a integração econômica. A estratégia de desenvolvimento da Prairie Road, um plano econômico apresentado pela Mongólia, tem como objetivo impulsionar o comércio com os mercados vizinhos.

A nova política de renascimento da Mongólia abrange reformas abrangentes nas áreas de portos, energia, indústria e desenvolvimento verde, entre outras. Enquanto Xi expressou na segunda-feira a disposição da China de aprofundar a cooperação bilateral em áreas como economia e comércio, energia e mineração, conectividade, tecnologia da informação e processamento profundo de produtos para gado.

Xi disse que a China apoia o plano de "plantio de um bilhão de árvores" da Mongólia e está disposta a explorar a possibilidade com o lado Mongolian de estabelecer um centro de cooperação para a Sino-Mongolian para o controle da desertificação.

O presidente chinês também pediu a promoção da construção da China-Mongolia-Russia Economic Corridor e do projeto de estabelecer o pipeline de gás China-Russia que atravessa a Mongólia.

O primeiro trem de carga China-Europa do Porto de Jinzhou, na província de Liaoning, no nordeste da China, para Helsinque /, Finlândia via cidade de Choibalsan em Mongólia, foi lançado em Agosto este ano, que está alinhado com a construção do China-Mongolia-Russia Economic Corridor.

Superando $10 bilhões

À medida que a China está buscando o rejuvenescimento nacional seguindo o caminho chinês para a modernização, Xi disse à Khurelsuh que a China não só alcançará a própria prosperidade e desenvolvimento, mas também oferecerá mais dividendos de desenvolvimento a seus vizinhos e ao mundo.

A China é a principal fonte de investimentos e parceira comercial da Mongólia por 18 anos consecutivos. No ano passado, o volume comercial ultrapassou $10 bilhões pela primeira vez.

O comércio total entre a China e a Mongólia responde por mais de 60% do volume de comércio exterior da Mongólia, de acordo com dados da Inner Mongolia Academy of Social Sciences.

Os dados alfandegários também mostraram que o comércio bilateral atingiu $9.68 bilhões nos primeiros 10 meses deste ano.

Unir esforços para a paz mundial e o desenvolvimento

Os dois líderes concordaram na segunda-feira em fazer esforços conjuntos para a paz e o desenvolvimento mundiais.

O presidente chinês incentivou os dois lados a se unirem para promover um novo tipo de relações internacionais e contribuir para a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Xi destacou que a China e a Mongólia são países em desenvolvimento na região da Asia-Pacífico e têm amplos interesses comuns em assuntos internacionais e regionais, acrescentando que a China está disposta a coordenar em estreita colaboração com o lado mongol para defender o multilateralismo genuíno, resistir à rivalidade do bloco, e manter a solidariedade e cooperação internacionais.

Ressaltando que a atual situação internacional e regional está passando por uma evolução profunda e complexa, Khurelsuh acredita que os dois lados devem promover os valores asiáticos e trabalhar juntos para manter a paz, a estabilidade e o desenvolvimento na Ásia.

O lado mongol valoriza muito a contribuição positiva da China para a manutenção da paz mundial, estabilidade e desenvolvimento, bem como o sistema internacional com as Nações Unidas em sua essência, e está disposto a fortalecer a comunicação e a cooperação com a China em assuntos internacionais e contribuir para a manutenção da paz e do desenvolvimento regionais.

Ele acrescentou que a Mongólia apoia a iniciativa de desenvolvimento da China-proposed Global e da Global Security Initiative.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-28/Xi-holds-talks-with-Mongolian-president-1fktm7RlgJi/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN