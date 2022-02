CGTN: China e Rússia prometem transformar a confiança mútua em cooperação em várias áreas

BEIJING, 4 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A China está comemorando o Ano Novo Chinês e atraindo a atenção global ao sediar as Olimpíadas de Inverno, e as relações entre a China e a Rússia também estão em destaque com a visita do presidente russo Vladimir Putin a Pequim na sexta-feira.

Quase três anos após a última visita de Putin à China, a viagem representou o 38º encontro entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo desde 2013.