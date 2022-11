CGTN: China e Tanzânia renovam laços para parceria estratégica de cooperação abrangente

PEQUIM, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China e a Tanzânia tiveram uma amizade duradoura e uma cooperação abrangente, e o desenvolvimento das relações está sendo promovido em um nível mais alto com a chegada da Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, em Pequim para uma visita de três dias.

Na quinta-feira, os dois países anunciaram a elevação das relações bilaterais para uma parceria estratégica abrangente durante a reunião do presidente chinês, Xi Jinping, com Hassan, a primeira chefe de Estado da África que a China recebeu após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

Uma amizade "verdadeira e confiável" entre a China e a Tanzânia

Observando que os dois países devem considerar a parceria de cooperação estratégica abrangente como um guia para promover a cooperação em várias áreas na próxima etapa, Xi disse que a China continuará a importar mais produtos da Tanzânia, apoiando as empresas chinesas a investir e fazer negócios na Tanzânia e oferecer assistência para o desenvolvimento econômico e social da Tanzânia.

Ele disse que a China sempre considerou as relações com a Tanzânia sob uma perspectiva estratégica e o país sempre foi um amigo confiável.

O comércio bilateral entre a China e a Tanzânia se desenvolveu rapidamente. O volume de comércio atingiu USD 6,74 bilhões, um aumento de 47,1% em relação ao ano anterior. Entre os negócios, as exportações da Tanzânia para a China totalizaram USD 606 milhões, um aumento de 47,3% em relação ao ano anterior, e a taxa de crescimento foi superior ao nível médio na África, de acordo com as estatísticas chinesas.

Hassan disse que a Tanzânia considera a China um "amigo verdadeiro e de grande importância" e está disposta a ser uma parceira de confiança da China para sempre.

Ela disse que a Tanzânia continuará apoiando firmemente a China em questões relacionadas aos interesses centrais da China, como as questões relacionadas a Taiwan, Xinjiang e Hong Kong.

Os dois líderes testemunharam a assinatura de documentos de cooperação bilateral sobre comércio, investimento, cooperação para o desenvolvimento, economia digital e desenvolvimento verde.

Os dois lados também emitiram uma declaração conjunta sobre o estabelecimento de uma parceria cooperativa estratégica abrangente, englobando questões como alavancar o papel político orientador da diplomacia de chefes de Estado, elevar o comércio bidirecional e fortalecer a coordenação e cooperação em assuntos internacionais, entre outros.

Construção da Comunidade China-África com um futuro compartilhado

Em 2013, durante sua visita à Tanzânia, Xi apresentou os princípios orientadores da política da China em relação à África, ou seja, sinceridade, resultados reais, afinidade e boa fé, que desde então se tornaram a política básica da China na busca de solidariedade e cooperação com outros países em desenvolvimento.

Xi disse a Hassan que, sob as novas circunstâncias, o sólido desenvolvimento das relações China-Tanzânia não apenas atende aos interesses comuns e de longo prazo dos dois países, mas também é de grande importância para a construção de uma comunidade China-África com um futuro compartilhado na nova era.

A China está pronta para criar novas oportunidades para a África com seu novo desenvolvimento, adotar a infraestrutura como guia, fortalecer a cooperação no comércio, investimento e financiamento e promover novos impulsionadores da cooperação China-África, disse ele.

Hassan disse que seu país se juntará à China no estabelecimento de uma parceria cooperativa estratégica abrangente como uma oportunidade para fortalecer a cooperação prática em vários campos e construir relações bilaterais em um modelo de relações entre África e China na nova era.

Destacando o papel do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) na promoção do desenvolvimento dos países africanos, ela disse que a Tanzânia continuará a participar ativamente e apoiar o desenvolvimento do FOCAC.

O FOCAC é uma plataforma eficaz e um mecanismo multilateral para a China e os países africanos realizarem consultas coletivas e realizarem cooperação pragmática.

Desde o estabelecimento do FOCAC, as empresas chinesas construíram mais de dez mil quilômetros de ferrovias, cerca de cem mil quilômetros de estradas, cerca de mil pontes, cerca de cem portos e um grande número de hospitais e escolas na África, disse a embaixadora chinesa na Tanzânia Chen Mingjian durante uma conferência sobre a cooperação China-África por meio do FOCAC em Dar es Salaam, na Tanzânia, em outubro.

Em 2021, o volume de comércio China-África foi de USD 254,2 bilhões, e o estoque de investimentos diretos da China na África ultrapassou USD 56 bilhões, 25 vezes e 100 vezes, respectivamente, o de 2000, quando o fórum foi estabelecido, de acordo com o enviado chinês.

