CGTN: China e Vietnã traçam o rumo das relações bilaterais

PEQUIM, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China recebeu o primeiro líder estrangeiro em visita ao país desde o término do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) — o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã (CPV), Nguyen Phu Trong.

A convite de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh e presidente da China, Trong está em visita oficial à China, que começou em 30 de outubro.

Durante as conversas na segunda-feira, os dois líderes se comprometeram a fazer esforços conjuntos para promover a parceria estratégica e abrangente entre a China e o Vietnã a um novo nível na nova era.

Uma visita que demonstra uma amizade sólida

Observando que Trong é o primeiro líder estrangeiro com quem ele se encontra desde o 20º Congresso Nacional do PCCh e que esta é a primeira viagem de Trong para o exterior desde o 13º Congresso Nacional do CPV, Xi disse que o encontro demonstra plenamente a grande importância que os dois lados atribuem ao desenvolvimento da relações entre os dois países e os dois partidos.

Xi também entregou a Trong a Medalha da Amizade da República Popular da China (RPC), dizendo que a medalha representa a amizade profunda de "companheiros e irmãos" entre a China e o Vietnã.

O prêmio é concedido às pessoas que apoiam a modernização do país, promovem intercâmbios entre a China e o mundo e protegem a paz mundial.

Trong disse que cumpriu a promessa feita a Xi de que visitaria a China em sua primeira viagem internacional após sua reeleição como secretário-geral do CPV em janeiro de 2021.

Há cinco anos, em novembro, Xi escolheu o Vietnã como seu primeiro destino no exterior após o 19º Congresso Nacional do PCCh.

A agência de notícias do Vietnã disse que a viagem de Trong é uma visita de reciprocidade, que tem como objetivo "confirmar a política consistente do Vietnã de atribuir importância às relações com a China como uma das suas principais prioridades."

Uma visita para traçar o rumo das relações bilaterais

Os dois líderes concordaram em promover continuamente o avanço da modernização socialista, alinhar estratégias de desenvolvimento e promover a cooperação em várias áreas, como assistência médica e saúde, desenvolvimento verde, economia digital e mudanças climáticas.

Seguir a direção política correta é fundamental para a causa do socialismo e das relações entre a China e o Vietnã, disse Xi.

Destacando que os dois lados devem consolidar a base econômica socialista, ele disse que a China está pronta para criar uma sinergia entre suas estratégias de desenvolvimento com o Vietnã.

A China considera a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) como prioridade em sua diplomacia com países vizinhos e uma região fundamental na cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota, e atribui importância ao papel do Vietnã na ASEAN, disse Xi.

Trong disse que o Vietnã está disposto a criar uma sinergia ainda maior entre o plano "Dois corredores e Um Círculo Econômico" e a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI).

Apesar dos impactos da pandemia de COVID-19 e das agitações geopolíticas no mundo, o Vietnã é o maior parceiro comercial da China na ASEAN e o sexto maior do mundo, com um comércio bilateral superior a USD 230 bilhões em 2021.

Em julho, a China e o Vietnã concordaram em fortalecer ainda mais a junção das estratégias de desenvolvimento e acelerar a cooperação sob a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) e o plano "Dois Corredores e Um Círculo Econômico".

O plano "Dois Corredores e Um Círculo Econômico" é uma iniciativa para impulsionar a cooperação econômica regional entre a China e o Vietnã e envolve várias áreas do sul e do sudoeste da China e do norte do Vietnã.

Durante as conversas, Trong também enfatizou que seu país apoia firmemente a política de uma única China, se opõe firmemente a qualquer forma de atividade separatista que busque a "independência de Taiwan" e não desenvolverá nenhuma relação oficial com Taiwan.

O Vietnã não permite que nenhuma país estabeleça bases militares em seu território, não participa de nenhuma aliança militar, não usa força contra nenhum país e não se une a um país contra outro, disse ele.

Depois das conversas, os dois líderes testemunharam a assinatura de documentos de cooperação sobre partidos políticos, economia e comércio, proteção do meio ambiente, cultura e turismo, justiça, alfândega e assuntos locais.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-31/Xi-holds-talks-with-Vietnam-s-communist-party-chief-in-Beijing-1eAbvfKZw0E/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=ulBbFiEYwpA

FONTE CGTN

SOURCE CGTN