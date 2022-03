CGTN: China erklärt Sicherstellung der Ernährungssicherheit in zwei Gesprächen

PEKING, 7. März 2022 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Treffens nationaler Gesetzgeber und politischer Berater des Landes in Peking zur Festlegung der Entwicklungsprioritäten für 2022 gelobte China, die Verbesserung der umfassenden landwirtschaftlichen Produktionskapazität in den Vordergrund zu rücken.

Am zweiten Tag der laufenden Sitzung des Nationalen Volkskongresses (NVK) besuchte Chinas Präsident Xi Jinping am Sonntag nationale politische Berater aus den Bereichen Landwirtschaft, Wohlfahrt und soziale Sicherheit und forderte, in der Frage der Ernährungssicherheit nicht nachzulassen.