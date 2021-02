CGTN: China feiert chinesisches Mond-Neujahr mit großen Erfolgen bei der Armutsbekämpfung

PEKING, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch wurde in China der Beginn des „Lichun" gefeiert, des ersten Sonnensemesters des Jahres, das den Frühling einläutet. Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Die Arbeit des ganzen Jahres hängt von einem guten Start in den Frühling ab."

Der chinesische Präsident Xi Jinping, der auch der Generalsekretär des Zentralkomitees (ZK) der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ist, besuchte am Mittwoch vor dem chinesischen Neujahr den Landkreis Qianxi in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.