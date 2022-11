CGTN: China incentiva desenvolvimento digital e verde mais rápido entre os membros da APEC

PEQUIM, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A economia digital e o desenvolvimento verde tornaram-se grandes tendências na transformação econômica e social global.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu na sexta-feira a todos os membros da APEC que melhorem a cooperação econômica e técnica, acelerem o desenvolvimento digital e verde coordenado.

Com uma população de 2,9 bilhões de pessoas, as 21 economias da APEC representam mais de 60% do produto interno bruto (PIB) e cerca da metade do comércio global. O status da região é globalmente significativo, e alcançar o desenvolvimento digital e verde coordenado é de suma importância.

Relação entre a economia digital e verde

A digitalização e o crescimento verde são interdependentes e se reforçam mutuamente, disse Wang Song, funcionário do Escritório da Administração do Ciberespaço da China, em uma coletiva de imprensa em 7 de novembro.

Wang fez a observação ao apresentar um artigo intitulado "Construir em conjunto uma comunidade com um futuro compartilhado no ciberespaço", publicado pelo Gabinete de Informações do Conselho de Estado da China. O artigo pediu "esforços conjuntos para coordenar a transformação em direção à digitalização e o crescimento verde".

A tecnologia digital desempenha um papel cada vez mais importante na promoção da economia verde, complementou Wang. Estima-se que, até 2030, as indústrias na China reduzirão as emissões de carbono em 12,1 bilhões de toneladas, graças aos avanços das tecnologias digitais, disse Wang.

China e outros membros da APEC cooperando no âmbito da economia digital

A China fez do desenvolvimento da economia digital uma estratégia nacional.

A escala da economia digital da China ocupa o segundo lugar no mundo há anos, de acordo com o Conselho de Estado em um relatório submetido para análise ao Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo em 28 de novembro.

No âmbito da economia digital, também foram alcançados progressos constantes na cooperação entre a China e outras economias da APEC.

O chinês Alibaba Group e o governo da Tailândia assinaram um acordo em abril de 2018 em Bangkok, no qual os dois lados cooperaram em comércio eletrônico, logística digital, turismo e treinamento de pessoal.

Em maio de 2022, a empresa lançou um data center na Tailândia para reforçar as capacidades de inovação digital das empresas locais, de acordo com o Ministério do Comércio da China.

As Filipinas e a Austrália também colaboraram com o Alibaba em varejo e logística, finanças e fintechs, entretenimento digital e serviços empresariais públicos, informou a empresa.

Também foi reforçada a cooperação no segmento de pagamentos digitais. Em novembro, a China Unicom informou que mais de seis milhões de cartões da UnionPay foram emitidos no Sudeste Asiático desde o início deste ano, um aumento de 40% em relação ao ano anterior.

Até o momento, mais de 40 milhões de cartões da UnionPay foram emitidos em dez países da ASEAN, entre os quais sete são membros da APEC.

Desenvolvimento verde da China

O crescimento verde oferece uma abordagem prática e flexível para alcançar o desenvolvimento sustentável da economia mundial.

O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China incluiu um apelo para que o país acelere a transição para um modelo de desenvolvimento verde, impulsione indústrias verdes e de baixo carbono e promova formas de produção e vida verdes e de baixo carbono.

A China pretende atingir o pico das emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060.

O mercado nacional de carbono do país abrange cerca de 4,5 bilhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono, tornando-o o maior globalmente após um ano de operação, disse Zhao Yingmin, diretor da delegação chinesa para a 27ª sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em 8 de novembro em Sharm El-Sheikh, no Egito.

A BYD, maior fabricante de carros elétricos e híbridos da China, assinou um acordo em setembro com o WHA Group, um desenvolvedor de propriedades industriais da Tailândia para construir uma nova fábrica de veículos elétricos (VE) no país com uma capacidade de produção anual planejada de 150 mil unidades.

Com o objetivo de aumentar seu mercado de veículos elétricos na esperança de estabelecer 30% de sua produção de automóveis baseada em VEs, a Tailândia introduziu uma nova rodada de políticas de investimento e promoção para incentivar o investimento em toda a cadeia industrial de veículos elétricos este ano, conforme o Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional informou em fevereiro.

A entrada da BYD na Tailândia ajudará seu setor automotivo a se aproximar desse objetivo, além de ajudar o país a se tornar um centro global de fabricação de veículos elétricos, disse o cofundador e presidente da WHA, Jareeporn Jarukornsakul.

A montadora espera que sua tecnologia de VE contribua para o setor de veículos elétricos do país, disse Liu Xueliang, gerente geral da divisão de vendas de automóveis da BYD na Ásia-Pacífico.

A China incentivou seus negócios a integrar o desenvolvimento verde nos investimentos e cooperação no exterior, de acordo com uma diretriz emitida pelo Ministério do Comércio e pelo Ministério da Ecologia e Meio Ambiente da China em 2021.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-20/China-urges-faster-digital-green-development-among-APEC-members-1f5mSw5e1ri/index.html

FONTE CGTN

