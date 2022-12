CGTN: China injeta vitalidade na proteção da biodiversidade global

PEQUIM, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Para avaliar a importância da biodiversidade no desenvolvimento humano, basta observar que mais da metade do PIB mundial tem origem em recursos naturais e que a subsistência de mais de três bilhões de pessoas depende da biodiversidade marinha e costeira. No entanto, o ecossistema da Terra está sob ameaça, pois as estatísticas da ONU mostram que 97% do ecossistema está degradado.

Na quinta-feira passada, em seu discurso, por videoconferência, na cerimônia de abertura do segmento de alto nível da segunda parte da 15ª reunião da Conferência das Partes para a Convenção sobre Diversidade Biológica (COP15), Xi Jinping, o presidente da China, apelou à comunidade internacional para responder de forma concertada às mudanças climáticas e à perda da biodiversidade.

Xi afirmou que é necessário trabalhar em conjunto para concluir a Estrutura Global de Biodiversidade Pós-2020 e identificar metas e soluções para garantir a proteção global da biodiversidade.

A China ajudará os países em desenvolvimento a elevar a governança global da biodiversidade a um novo patamar, afirmou Xi, através da Coalização Internacional da Iniciativa Cinturão e Rota para o Desenvolvimento Verde (CIICRDV).

Em seu discurso, Xi mencionou também o Fundo de Biodiversidade de Kunming para mostrar que a China fará o possível para ajudar os países em desenvolvimento a proteger a biodiversidade.

Na Cúpula de Líderes do COP15, realizada em outubro do ano passado em Kunming (província de Yunnan, sudoeste da China), Xi anunciou a criação do Fundo de Biodiversidade de Kunming e um investimento de 1,5 bilhões de yuans (cerca de 215 milhões de USD) para apoiar a proteção da biodiversidade nos países em desenvolvimento.

Ao longo dos anos, a China tem apoiado os esforços internacionais de proteção da biodiversidade. A China foi um dos primeiros países a assinar e ratificar a Convenção de Diversidade Biológica (CDB) e é, desde 2019, o maior contribuinte para o orçamento da CDB e seus protocolos.

De acordo com o artigo técnico do governo chinês sobre conservação da biodiversidade, a China apoiou os esforços de conservação de mais de 80 países em desenvolvimento no âmbito da estrutura de cooperação Sul-Sul.

Internamente, nos últimos anos, a China intensificou a implementação de um sistema nacional de reservas naturais, criou linhas vermelhas de conservação ecológica em todo o país e promoveu a conservação integrada e a restauração sistemática de montanhas, rios, florestas, terras agrícolas, lagos, pastagens e desertos.

O primeiro lote de parques nacionais, incluindo o Parque Nacional da Mata Tropical de Hainan e o Parque Nacional dos Pandas Gigantes, foi implementado no ano passado. Outros parques nacionais estão sendo preparados. A comunidade internacional reconheceu o sistema de linhas vermelhas como um modelo inovador de conservação ecológica. As linhas cobrem zonas ecologicamente sensíveis ou fundamentais para a função ambiental e protegem a grande maioria das espécies raras ou em extinção, bem como seus habitats.

Consequentemente, de acordo com o relatório técnico "Biodiversity Conservation in China" ("Conservação da Biodiversidade na China"), publicado pelo Departamento de Informação do Conselho de Estado em 2021, os habitats dos animais selvagens vêm se expandindo e suas populações estão crescendo no território chinês.

Por exemplo, a população de pandas gigantes na natureza cresceu de 1114 para 1864 nos últimos 40 anos. Enquanto isso, o número de íbis-de-crista aumentou de apenas sete para mais de cinco mil e o número de gibões de Hainan (o primata mais raro do mundo e a espécie de gibões em maior perigo de extinção) aumentou de menos de dez na década de 1980 para (pelo menos) 36.

O relatório técnico afirma que a China criou quase dez mil reservas naturais, o que representa cerca de 18% da área total de superfície terrestre.

No futuro, a China continuará promovendo a diversidade e a sustentabilidade em seus ecossistemas.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-16/China-injects-vitality-into-global-biodiversity-protection-1fN8y6sz2r6/index.html

FONTE CGTN

