CGTN: China inyecta vitalidad a la protección global de la biodiversidad

PEKÍN, 16 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- La importancia de la biodiversidad en el desarrollo humano puede medirse por el hecho de que más de la mitad del PBI mundial proviene de los recursos naturales y de que el sustento de más de 3.000 millones de personas depende de la biodiversidad marina y costera. Sin embargo, el ecosistema de la Tierra está amenazado, ya que las estadísticas de la ONU muestran que el 97% de este se ha degradado.

El presidente chino, Xi Jinping, hizo un llamado a la comunidad internacional para responder de forma conjunta al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad al pronunciar un discurso en la ceremonia de apertura del segmento de alto nivel de la segunda parte de la 15ª reunión de la Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica), o COP15, a través de una videoconferencia el jueves.

Xi dijo que necesitamos trabajar de forma conjunta para la concreción del Marco Global de Biodiversidad Post-2020 e identificar objetivos y vías para la protección de la biodiversidad global.

China hará todo lo posible por apoyar y ayudar a los demás países en desarrollo a través de la Belt and Road Initiative International Green Development Coalition (Coalición Internacional para el Desarrollo Verde de la Iniciativa de la Franja y la Ruta) (BRIGC, por sus siglas en inglés) para impulsar la gestión de la biodiversidad mundial a un nuevo nivel, afirmó Xi.

También mencionó el Kunming Biodiversity Fund (Fondo para la Biodiversidad de Kunming) durante su discurso para demostrar que China hará todo lo posible para ayudar a los países en desarrollo en la protección de la biodiversidad.

En la cumbre de líderes COP15 celebrada en Kunming, provincia suroccidental china de Yunnan, en octubre del año pasado, Xi anunció la iniciativa china de crear el Fondo para la Biodiversidad de Kunming y tomar las riendas invirtiendo 1.500 millones de yuanes (unos 215 millones de dólares) para apoyar la protección de la biodiversidad en los países en desarrollo.

A lo largo de los años, China ha apoyado los esfuerzos internacionales de protección de la biodiversidad. Fue uno de los primeros en firmar y ratificar el Convention on Biological Diversity (Convenio sobre la Diversidad Biológica) (CDB, por sus siglas en inglés) y se ha convertido en el mayor contribuyente al presupuesto básico del CDB y sus protocolos desde 2019.

Según el informe técnico de China sobre la conservación de la biodiversidad, el país ha apoyado a más de 80 países en desarrollo en la conservación de la biodiversidad en el marco de la cooperación Sur-Sur.

A nivel nacional, en los últimos años, China ha intensificado el desarrollo de un sistema nacional de reserva natural basado en parques, ha trazado líneas rojas de conservación ecológica en todo el país y ha impulsado la conservación integrada y la restauración sistemática de montañas, ríos, bosques, tierras de cultivo, lagos, praderas y desiertos.

El primer lote de parques nacionales, incluidos el Parque Nacional de la Selva Tropical de Hainan y el Parque Nacional del Panda Gigante, se creó el año pasado y hay más en camino. La comunidad internacional también ha reconocido las líneas rojas de conservación ecológica como un modelo innovador de conservación de la naturaleza. Las líneas cubren zonas críticas para la función ambiental o ecológicamente sensibles para proteger a la gran mayoría de especies raras y en peligro de extinción y sus hábitats.

En consecuencia, los hábitats de los animales silvestres se han ido expandiendo, y sus poblaciones están creciendo en China, según el informe técnico titulado "Biodiversity Conservation in China" (Conservación de la biodiversidad en China), publicado por el State Council Information Office en 2021.

Por ejemplo, la población de pandas gigantes en la naturaleza ha crecido de 1.114 a 1.864 en los últimos 40 años. Mientras tanto, el número de ibis crestados ha aumentado de tan solo siete a más de 5.000, y el número de gibones de Hainan, el primate más raro del mundo y el más amenazado entre todas las especies de gibones del mundo, ha pasado de menos de 10 en la década de 1980 a al menos 36 en la actualidad.

El informe técnico afirma que China ha establecido casi 10.000 reservas naturales, lo que representa alrededor del 18% del total de la superficie terrestre.

En el futuro, China seguirá mejorando la diversidad y la sostenibilidad en sus ecosistemas.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-16/China-injects-vitality-into-global-biodiversity-protection-1fN8y6sz2r6/index.html

FUENTE CGTN

