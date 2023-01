CGTN: China protege vidas e compartilha experiência na luta global contra a COVID-19

PEQUIM, 16 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O povo chinês está enfrentando um inverno agitado depois que o país rebaixou suas políticas de gestão da COVID-19.

É um avanço na luta de três anos do país contra a pandemia, mas os desafios ainda estão à frente.

Ao longo da jornada, a China fez de tudo para proteger seu povo e compartilhou sua valiosa experiência com o mundo.

Vidas protegidas

A China viu um número cada vez menor de pacientes com febre, visitas de emergência e casos críticos de COVID-19 em todo o país, de acordo com declarações em uma coletiva de imprensa realizada pelo mecanismo conjunto de prevenção e controle da COVID-19 do State Council, no sábado.

O número de casos críticos em hospitais atingiu o pico de 128.000 no dia 5 de janeiro e caiu para 105.000 em 12 de janeiro, disse Jiao Yahui, diretor do Bureau of Medical Administration sob o National Health Commission (NHC).

Para atingir um equilíbrio entre salvar vidas e proteger as atividades econômicas, as políticas de COVID-19 da China compraram tempo para que maiores proteções foram desenvolvidas e o vírus se tornou menos mortal.

Em 13 de janeiro, mais de 661 milhões de casos confirmados de COVID-19 e mais de 6,7 milhões de mortes relacionadas foram relatados globalmente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A taxa de mortalidade da China por 100.000 pessoas estava em 2,29 no dia 13 de janeiro, de acordo com a OMS, que é 1/37 da média global e 1/143 dos Estados Unidos.

Dados da OMS mostraram que a taxa de mortalidade de casos na China foi de 0,31 %, muito abaixo da média global de 1,01% e dos 1,09% dos EUA em 13 de janeiro.

Colocando "pessoas em primeiro lugar, vida em primeiro lugar" no centro da elaboração de políticas da COVID-19, a China deve sua baixa taxa de mortalidade a suas rigorosas medidas de prevenção e controle nos últimos três anos.

"Com base na taxa média global de infecção, a China evitou cerca de 47,84 milhões de infecções e 950.000 mortes", disse Wu Zunyou, epidemiologista-chefe do Chinese Center for Disease Control and Prevention, em uma reunião pública em novembro de 2021.

Naquele momento, Wu apresentou os números para explicar porque a China tinha que seguir sua política dinâmica zero, embora os EUA e alguns países europeus tenham relaxado suas estratégias de prevenção e controle.

Se projetada usando a taxa de mortalidade nos EUA, a China evitou mais de 3 milhões de mortes, acrescentou Wu.

Experiência compartilhada

Quando o surto ocorreu em 2020, a China adotou fortes medidas para evitar a transmissão adicional do vírus, fechando canais de saída, o que criou espaço valioso para a comunidade internacional se preparar.

A China tem compartilhado consistentemente seus dados sobre a epidemia. Ela relatou prontamente o surto à OMS, compartilhou os resultados de sequenciamento de genoma com o mundo e publicou seus protocolos de controle e tratamento. Todos esses movimentos facilitaram a prevenção e o controle da COVID-19 na comunidade internacional e a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e ferramentas de teste.

Para compartilhar sua experiência, o país organizou mais de 300 eventos de intercâmbio sobre controle de epidemias e tratamento médico, com mais de 180 países e regiões e mais de 10 organizações internacionais, de acordo com a NHC. Além disso, 37 equipes médicas foram enviadas para 34 países para ajudar na linha da frente.

Durante os últimos três anos, a China atualizou 10 edições piloto de protocolos de diagnóstico e tratamento da COVID-19. Como a medicina tradicional chinesa (MTC) foi considerada benéfica no tratamento da doença, a China realizou mais de 100 eventos de intercâmbio de vídeo e transmissão ao vivo para introduzir métodos de diagnóstico e tratamento MTC em mais de 150 países e regiões.

Ferramentas médicas desenvolvidas

Durante a preciosa janela de baixa infecção que suas políticas criaram, a China trabalhou contra o tempo para desenvolver medicamentos contra a COVID-19, ao mesmo tempo em que promoveu a vacinação.

Os medicamentos desenvolvidos internamente e importados foram aprovados para uso emergencial pelo órgão regulador de produtos médicos da China. Mais de 10 medicamentos orais para o tratamento da COVID-19 estão sendo pesquisados e desenvolvidos na China.

Até o momento, 13 vacinas contra a COVID-19 foram aprovadas pela National Medical Products Administration para comercialização condicional ou uso emergencial na China. Eles podem ser inalados ou administrados a pessoas por meio de injeção e spray nasal.

Para construir uma barreira de imunidade contra o vírus, o governo chinês forneceu vacinas gratuitas a todos e continuou melhorando a taxa de vacinação. O número de pessoas totalmente vacinadas na China representava mais de 90% da população total em meados de dezembro de 2022.

Enquanto isso, mais de 4,6 milhões de cidadãos chineses que vivem e trabalham em 180 países se beneficiaram da campanha global de vacinação "Spring Sprout", para inocular seus cidadãos que vivem e trabalham no exterior, de acordo com a Ministry of Foreign Affairs.

A China foi o primeiro país a anunciar que tornaria sua vacina contra a COVID-19 um bem público global. Também assumiu a liderança na renúncia dos direitos de propriedade intelectual das vacinas contra a COVID-19 e na condução da produção conjunta com países em desenvolvimento. O país ofereceu mais de 2,2 bilhões de doses de vacinas para mais de 120 países e organizações internacionais.

Também forneceu centenas de bilhões de materiais de controle de epidemias para 153 países e 15 organizações internacionais.

FONTE CGTN

