CGTN: China reafirma o compromisso com a abertura de alto padrão

PEQUIM, 19 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Na quarta-feira, a China reafirmou seu compromisso com a abertura de alto padrão e se comprometeu a promover um ambiente de negócios com base nos princípios do mercado.

"Desejo reiterar que a determinação da China de se abrir em um alto padrão não mudará, e que a porta da China se abrirá ainda mais para o mundo", disse o presidente da China, Xi Jinping, por videoconferência, ao discursar na conferência do 70º aniversário do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) e da Cúpula Global de Promoção de Comércio e Investimento.

"A China continuará a promover um ambiente de negócios que se baseia nos princípios do mercado, regido pela lei e de acordo com os padrões internacionais", disse Xi.

A segunda maior economia do mundo buscará a implementação de alto padrão do acordo Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) e cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota e oferecerá mais oportunidades de mercado, investimento e crescimento para a comunidade global de negócios, ele disse.

Apesar dos desafios impostos pela prolongada pandemia da COVID-19, a China alcançou um forte desempenho comercial no primeiro trimestre do ano, com o total de importação e exportação de bens crescendo 29,2% em relação ao ano anterior, chegando a 8,47 trilhões de yuans (cerca de USD 1,25 trilhão), segundo dados da Administração Geral das Alfândegas.

No primeiro trimestre, o comércio da China com países ao longo do Cinturão e Rota aumentou 21,4% em relação ao ano anterior e atingiu 2,5 trilhões de yuans (cerca de USD 370 bilhões). O comércio do país com os outros 14 membros da RCEP totalizou 2,67 trilhões de yuans (cerca de USD 395 bilhões), um aumento de 22,9% em relação ao ano anterior e respondendo por 31,5% de suas importações e exportações totais durante o período.

Desde sua criação em 1952, o CCPIT tem desempenhado um papel importante no fortalecimento do vínculo de interesses entre empresas chinesas e estrangeiras, promovendo intercâmbios econômicos e comerciais internacionais e o desenvolvimento das relações, disse Xi.

A jornada de 70 anos do CCPIT é "um símbolo do esforço de abertura cada vez maior da China e uma importante testemunha de como as empresas de diferentes países poderiam compartilhar oportunidades de desenvolvimento e se beneficiar de um modelo ganha-ganha de cooperação", ele acrescentou.

Xi apela para aumentar os interesses comuns para cooperação

Observando que a globalização econômica está passando por ventos contrários e que o mundo está entrando em um novo período de volatilidade e transformação, o presidente fez várias propostas.

Ele disse que são necessários esforços conjuntos para derrotar a pandemia, acrescentando que é importante colocar as pessoas e suas vidas em primeiro lugar, interagir ativamente com a cooperação internacional em P&D, produção e distribuição de vacinas e reforçar a governança global da saúde pública.

Com relação a revigorar o comércio e o investimento, ele enfatizou o apoio à Organização Mundial do Comércio (OMC) centrada no regime de comércio multilateral, garantindo a segurança e a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais e ampliando a participação da cooperação para permitir que os ganhos de desenvolvimento beneficiem mais as pessoas de todos os países.

Ele também enfatizou os esforços para liberar o poder da inovação na condução do desenvolvimento, pedindo a promoção de um ambiente aberto, justo, equitativo e não discriminatório para o desenvolvimento científico e tecnológico.

A respeito de melhorar a governança global, Xin disse que o verdadeiro multilateralismo deve ser mantido.

"Devemos escolher o diálogo em vez do confronto, derrubar muros em vez de levantar paredes, buscar integração em vez de dissociação, optar por inclusão, não exclusão e orientar reformas do sistema de governança global com o princípio de imparcialidade e justiça," disse ele.

