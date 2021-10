CGTN: China se compromete a mejorar la democracia popular de proceso integral

PEKÍN, 16 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El jueves, las autoridades chinas se comprometieron a mantener y mejorar el sistema de asambleas populares y mejorar continuamente la democracia popular de proceso integral.

"La democracia popular china de proceso integral no solo cuenta con un conjunto completo de instituciones y procedimientos, sino también con abundante participación y prácticas. Es la democracia socialista más amplia, genuina y eficaz", afirmó el presidente chino Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCC) y presidente de la Comisión Militar Central, mientras dirigía una conferencia central sobre el trabajo relacionado con las asambleas populares que se llevó a cabo el miércoles y el jueves en Pekín.

"El sistema de asambleas populares es un importante vehículo institucional para lograr la democracia popular de proceso integral en China", agregó.

El sistema del asambleas populares es el sistema político fundamental de China, la forma organizativa del poder estatal de la dictadura democrática popular en China y el sistema de gobierno del país.

La Asamblea Popular Nacional de China (APN) es la institución más importante a través de la cual el pueblo chino ejerce su poder estatal.

Una garantía institucional clave

El sistema de asambleas populares ha proporcionado una importante garantía institucional al pueblo chino, dirigida por el PCC, para crear los milagros del rápido crecimiento económico y la estabilidad social a largo plazo durante los últimos 60 años, en particular durante las cuatro décadas de reforma y apertura, comentó Xi.

Se refirió al sistema de asambleas populares como una gran creación en la historia de los sistemas políticos, así como un nuevo sistema de gran importancia en la historia política tanto de China como del mundo.

Xi señaló que desde el 18.° Congreso Nacional del PCC en 2012, el Comité Central del PCC ha seguido innovando en las teorías y las prácticas del sistema de asambleas populares.

Señalando que la ventaja institucional es vital para que un país pueda aprovechar su iniciativa estratégica, Xi dijo que tanto la historia como la realidad demuestran que un país será estable si tiene un sistema estable, y que un país será fuerte si tiene un sistema sólido.

Destacó los esfuerzos para hacer cumplir plenamente la Constitución y salvaguardar su autoridad e inviolabilidad, así como para mejorar el sistema legal socialista chino a fin de implementar leyes apropiadas que promuevan el desarrollo y garanticen la buena gobernanza.

También señaló que las asambleas populares deberían ejercer de manera adecuada y efectiva su poder de supervisión de acuerdo con la ley, y los diputados de los asambleas populares deberían ejercer plenamente sus funciones.

Si bien las asambleas populares deberían mejorar el autodesarrollo, también se debería mejorar la autoridad general del partido sobre las asambleas populares, sostuvo Xi.

La democracia no es un adorno para decorar: Xi

El presidente Xi señaló que la democracia no es solo un adorno para la decoración, sino que se utiliza para dar solución a los problemas que a la gente realmente le importan.

La clave de la democracia de un país radica en si el pueblo dirige el país, si este tiene derecho a votar y, lo que es más importante, si tiene derecho a una amplia participación, dijo Xi.

También señaló que la democracia depende de las promesas verbales que el pueblo haya recibido durante el proceso electoral y, además, de cuántas de esas promesas se hayan cumplido después de las elecciones.

Según Xi, juzgar si un país es democrático también debería considerar qué procedimientos y reglas políticas son estipuladas por los sistemas y las leyes. "Lo que es más importante, si estos sistemas y leyes se implementan bien", afirmó.

Xi también instó centrarse en si las reglas y los procedimientos para el funcionamiento del poder son democráticos, y destacó que la clave radica en si el poder es realmente supervisado y moderado por el pueblo.

"Si el pueblo despierta solo al momento de votar y se queda dormido después; si el pueblo solo escucha los lemas cautivadores durante las campañas electorales, pero no tiene voz después; si el pueblo solo es considerado durante la campaña electoral, pero se lo deja fuera después de las elecciones, tal democracia no es una verdadera democracia", afirmó Xi.

La democracia no es un derecho especial reservado para un determinado país: Xi

El presidente Xi destacó que la democracia es un derecho que los pueblos de todos los países pueden disfrutar, no un derecho especial reservado para un país en particular.

Señaló que la determinación respecto de si un país es democrático o no debería ser dictada por su pueblo, no por un puñado de otros países, y agregó que el hecho de si un miembro de la comunidad internacional es democrático o no debería ser juzgado conjuntamente por la comunidad internacional, no por una minoría moralista.

"Existen muchas maneras de lograr la democracia, y no hay un modelo único para todos", señaló Xi.

Agregó que, en sí mismo, es antidemocrático utilizar una misma vara para medir los diversos sistemas políticos del mundo y examinar la rica civilización política de la humanidad con un criterio uniforme.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-14/Xi-stresses-progress-in-enhancing-whole-process-people-s-democracy-14lSRvccrMQ/index.html

FUENTE CGTN

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN