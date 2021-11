CGTN: China se compromete a una mayor apertura y a compartir oportunidades de desarrollo con el mundo

"No cambiaremos nuestra decisión de apertura a un alto nivel. No cambiaremos nuestra determinación de compartir oportunidades de desarrollo con el resto del mundo. Y no cambiaremos nuestro compromiso con una globalización económica que sea más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos", manifestó el presidente chino Xi Jinping al pronunciar un discurso inaugural a través de un video para la cuarta Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE).

Lanzada en 2018, la CIIE anual es la primera exposición dedicada exclusivamente a la importación en el mundo. La exposición de este año está programada del viernes al miércoles próximos en Shanghái, al este de China.

Vigésimo aniversario de la adhesión de China a la OMC

Este año se celebra el vigésimo aniversario de la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Xi revisó el progreso del país en la profundización de la reforma y la expansión de la apertura durante las últimas dos décadas.

Según mencionó, "China ha cumplido plenamente sus compromisos de adhesión". "Su tasa arancelaria general se ha reducido del 15,3 % al 7,4 %, inferior al compromiso de adhesión del 9,8 %".

Agregó que el gobierno central de China ha revisado y ajustado más de 2.300 leyes y reglamentos, y los gobiernos locales han hecho lo mismo con 190.000.

Señaló que, para facilitar la lucha global contra la COVID-19, China ha entregado alrededor de 350.000 millones de mascarillas y más de 1.600 millones de dosis de vacunas a la comunidad internacional.

De acuerdo con Xi, durante las últimas dos décadas, China avanzó de ser la sexta economía más grande del mundo hasta convertirse en la segunda. Entretanto, a nivel mundial, su comercio de bienes creció de la sexta a la primera posición y el comercio de servicios de la 11.ª a la segunda.

"Durante los últimos 20 años se ha evidenciado una reforma más profunda en China y una apertura integral. Una China aprovechando oportunidades y enfrentando desafíos. Y una China que se pone a la altura de sus responsabilidades y beneficia a todo el mundo", afirmó al describir la apertura como el "sello distintivo de la China contemporánea".

China "hará más énfasis en ampliar la importación"

La CIIE es una plataforma importante para promover el libre comercio mundial y la cooperación internacional. Entre 2018 y 2020, la facturación prevista de las tres exposiciones alcanzó alrededor de USD 201.600 millones. Se espera que la cuarta CIIE atraiga a casi 3.000 empresas de 127 países y regiones.

Según el Ministerio de Comercio, China ha sido el segundo importador más grande del mundo durante 11 años consecutivos. Y Xi dijo que el país hará más esfuerzos para impulsar la importación.

"China abrirá más zonas de demostración para la promoción creativa del comercio de importación, optimizará el catálogo de importaciones minoristas a través del comercio electrónico transfronterizo, alentará el procesamiento in situ de productos importados desde el comercio entre residentes fronterizos y aumentará las importaciones desde los países vecinos", anunció.

Según lo demuestran las cifras de la Administración General de Aduanas, durante los tres primeros trimestres de 2021, las importaciones y exportaciones totales de China aumentaron un 22,7 % interanual para llegar a CNY 28,33 billones (alrededor de USD 4,38 billones). Tanto las exportaciones como las importaciones mantuvieron un crecimiento de dos dígitos en los primeros nueve meses del año, con un aumento del 22,7 % y del 22,6 %, respectivamente, con respecto al año anterior.

"A futuro, China hará más hincapié en ampliar la importación y buscará un desarrollo equilibrado del comercio", expresó Xi.

Destacó que el país salvaguardará firmemente el verdadero multilateralismo, compartirá oportunidades de mercado con el resto del mundo, promoverá la apertura de alto nivel y defenderá los intereses comunes del mundo.

Indicó que China acortará la lista negativa para la inversión extranjera y revisará y ampliará el catálogo destacado de la industria para orientar más inversión extranjera hacia sectores como la fabricación avanzada, los servicios modernos, las tecnologías nuevas y de alto nivel, la conservación de la energía y la protección ambiental.

China "trabajará activamente para unirse al Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP)", declaró. El país ha solicitado oficialmente unirse a la CPTPP, un acuerdo de libre comercio entre 11 países, entre ellos Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

Xi agregó que China promoverá la cooperación de alta calidad en la Franja y la Ruta para ofrecer más beneficios a los países que participen en la iniciativa.

"China está lista para trabajar con todos los países para construir una economía mundial abierta, a fin de que el impulso a una mayor apertura aporte calor a todas partes del mundo", aseguró.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-04/Xi-Jinping-addresses-opening-ceremony-of-CIIE-14V5bYl3lny/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=LItP2fA_Ps8

CGTN

