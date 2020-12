CGTN: China se compromete com novas medidas quando os líderes mundiais se reúnem para lutar contra as mudanças climáticas

Leia o artigo original: aqui.

Nova arquitetura da governança climática

Ao enfrentar o desafio climático, ninguém pode ser indiferente e o unilateralismo nos levará a lugar nenhum, ressaltou o presidente chinês Xi Jinping durante a cúpula.

O mundo foi atingido por mais de 100 desastres durante os primeiros seis meses da pandemia da COVID-19, e mais de 50 milhões de pessoas foram afetadas, de acordo com o relatório "Come Heat or High Water."

Apenas em 2019, 308 desastres naturais aconteceram no mundo, matando cerca de 24.400 pessoas. Cerca de 77% desses desastres estavam relacionados às condições meteorológicas ou ao clima.

"Todos os países precisam maximizar ações à luz de suas respectivas circunstâncias e capacidades nacionais", disse Xi, apelando aos países desenvolvidos para que ampliem o suporte para os países em desenvolvimento para financiamento, tecnologia e capacidade.

Somente pela defesa do multilateralismo, unidade e cooperação poderemos entregar benefícios compartilhados e vantajosos para todos os países, reforçou Xi.

A China sempre honra seus compromissos

Na cúpula, Xi anunciou mais compromissos futuros para 2030. "A China diminuirá suas emissões de dióxido de carbono por unidade do PIB acima de 65% do nível de 2005, aumentará a participação de combustíveis não fósseis no consumo de energia primária para cerca de 25%, aumentará o volume de estoque de florestas até 6 bilhões de metros cúbicos do nível de 2005 e levará sua capacidade total instalada de energia eólica e solar para mais de 1,2 bilhão de quiilowatts".

Como o maior país em desenvolvimento e a segunda maior economia do mundo, a China está se empenhando para coordenar o crescimento econômico e a proteção ambiental e se comprometeu com a luta global contra as mudanças climáticas.

O país está no caminho de ultrapassar suas contribuições nacionais previstas até 2030 sob o Acordo de Paris graças a seus esforços de cortar o crescimento do uso de energia e reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

A partir do próximo ano, a China se empenhará em fazer novos progressos na construção de uma civilização ecológica, otimizar o desenvolvimento e proteção do espaço territorial e obter resultados notáveis na transformação da produção e do estilo de vida verde, de acordo com as metas de desenvolvimento propostos pela liderança do Partido para o período do 14º Plano Quinquenal (2021-2025).

"A China sempre honra seus compromissos," disse Xi no seu discurso em vídeo, prometendo que a China dará passos firmes para implementar os objetivos anunciados e contribuir ainda mais para enfrentar o desafio climático global.

