CGTN: China se esforça para equilibrar controle dinâmico da COVID-19 e crescimento econômico

Durante a última inspeção do presidente Xi Jinping na província de Sichuan, situada no sudoeste da China, ele pediu esforços para superar as dificuldades no desenvolvimento econômico, destacando também que a abordagem dinâmica de zero-COVID-19 deve ser firmemente mantida.

O presidente Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), iniciou sua inspeção na quarta-feira e visitou as cidades de Meishan e Yibin.

Promovendo o desenvolvimento ecológico da agricultura

A promoção da modernização agrícola foi destacada durante a visita de Xi ao vilarejo de Yongfeng. Recorrendo às vantagens da indústria e tecnologia do arroz, o vilarejo construiu a maior base de testes-piloto de novas variedades de arroz na província.

Depois de tomar conhecimento dos esforços locais para fomentar o desenvolvimento de terras agrícolas de alto padrão, impulsionar a produção de grãos e promover a revitalização rural, Xi disse que são necessários esforços para fortalecer a aplicação e o treinamento da ciência e tecnologia agrícolas modernas e desenvolver ativamente uma agricultura verde, ecológica e eficiente.

"O povo chinês tem a confiança para segurar a tigela de arroz firmemente em nossas mãos", disse o presidente, acrescentando que é importante garantir a segurança alimentar, principalmente a produção de grãos.

Proteção do ambiente ecológico na bacia do Rio Yangtzé

A proteção do ambiente ecológico foi outro foco durante a visita de inspeção de Xi.

Ao visitar Sanjiangkou, onde os rios Jinsha e Minjiang convergem para o Rio Yangtzé, Xi disse que proteger o ambiente ecológico da bacia do Rio Yangtzé é o pré-requisito para promover o desenvolvimento de alta qualidade do cinturão econômico do Rio Yangtzé.

O cinturão econômico do Rio Yangtzé abrange nove províncias e dois municípios, representando mais de 40% da população e do agregado econômico do país.

A principal liderança da China pediu esforços para transformar o cinturão econômico no foco do país para o desenvolvimento verde, a principal artéria para uma "circulação dupla" harmoniosa dos mercados doméstico e internacional e a principal força que lidera o desenvolvimento econômico de alta qualidade.

Garantir a normalidade na vida das pessoas e na produção

Durante a inspeção, Xi também pediu medidas para facilitar o emprego de formandos universitários, promover a inovação científica e tecnológica nas empresas e aumentar a capacidade de inovação independente do país.

O presidente estava extremamente preocupado com o resgate e atendimento das pessoas feridas no terremoto de magnitude 6,1 em Ya'an, na província de Sichuan, em 1º de junho.

Ele pediu ação das autoridades locais para que tomem providências apropriadas para os moradores afetados pelo terremoto, garantam o suprimento de itens de necessidade diária e elaborem planos de recuperação e reconstrução.

Ao referir-se às recentes inundações e desastres geológicos em algumas partes da China, ele pediu medidas preventivas de contingência para proteger a vida e a propriedade das pessoas. Ele também exigiu esforços rápidos de resgate após a ocorrência de desastres para minimizar o número de vítimas e os prejuízos materiais.

FONTE CGTN

