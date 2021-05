CGTN: China tenta alcançar a harmonia entre o homem e a natureza

Qimin Yaoshu, uma enciclopédia do século 6 sobre agricultura, aconselha: "Atue de acordo com as estações e a terra. Você ganhará mais com menos."

E esta citação clássica ainda está influenciando a China moderna, que atualmente está passando por uma transformação ecológica no desenvolvimento social e econômico.

Mencionando a antiga citação, o presidente chinês Xi Jinping disse em uma reunião sobre proteção ambiental em maio de 2018 que o conceito enfatiza a importância de unir o céu, a terra e o homem, conectando o ecossistema à civilização humana e seguindo as regras da natureza.

"A ascensão ou queda de uma civilização depende de sua relação com a natureza", acrescentou.

Qimin Yaoshu foi compilado por Jia Sixie da dinastia Wei do Norte (386-534).

"Jia usa o exemplo da agricultura de grãos para ilustrar especificamente como "atuar de acordo com as estações e com a terra", explicou Yang Yu, professor de literatura antiga chinesa ma Central South University.

"Por exemplo, a fertilidade varia de terra para terra. Se a fazenda for particularmente fértil, o plantio em uma data mais tardia poderá render mais, enquanto a semeadura precoce é fundamental para as terras relativamente áridas, o que de outra forma arriscaria produzir pouco se a época de cultivo fosse perdida."

O professor observou que a sabedoria filosófica de Jia não se aplica apenas à agricultura, mas também se mantém verdadeira em todos os aspectos da relação entre o homem e a natureza.

Tornando a China mais ecológica

A China está criando agora uma série de iniciativas para tornar o país e o planeta mais ecológicos.

De acordo com o 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional e os Objetivos de Longo Prazo até o ano de 2035, uma parte essencial da modernização da China será alcançar a harmonia entre o homem e a natureza.

No plano, a China promete abordar o consumo de energia por unidade do produto interno bruto (PIB) e suas emissões de dióxido de carbono por unidade do PIB de 13,5% e 18%, respectivamente.

Em setembro passado, a China também anunciou que se esforçaria para atingir o pico das emissões de dióxido de carbono até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2060.

"Esta grande decisão estratégica foi tomada com base em nosso senso de responsabilidade de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e nossa própria necessidade de garantir o desenvolvimento sustentável", disse Xi na cúpula de líderes sobre o clima em 22 de abril de 2021.

Embora o mundo esteja enfrentando sérios desafios com a atual pandemia da COVID-19 e as mudanças climáticas, na cúpula Xi conclamou a comunidade internacional a criar ações sem precedentes para lidar com os problemas.

Ele disse que o mundo deve estar comprometido com a harmonia entre o homem e a natureza, o desenvolvimento ecológico, a governança sistêmica, uma abordagem centrada nas pessoas, o multilateralismo e o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas.

Para melhorar os esforços globais sobre a biodiversidade, a China realizará a 15ª reunião da Conferência dos Partidos para a Convenção de Diversidade Biológica em outubro de 2021.

