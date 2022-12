CGTN: China und Saudi-Arabien schmieden umfassenden Plan zur Zusammenarbeit auf höchstem Niveau

PEKING, 9. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Das gegenseitige strategische Vertrauen zwischen China und Saudi-Arabien sei gestärkt worden und die bilaterale praktische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen habe seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 32 Jahren fruchtbare Ergebnisse erbracht, erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping am Mittwoch in einer schriftlichen Erklärung bei seiner Ankunft in Riad.

Die von Präsident Xi und dem saudischen König Salman bin Abdulaziz Al Saud gelenkten bilateralen Beziehungen hätten nicht nur ihren Völkern genützt, sondern auch zu Frieden, Stabilität, Wohlstand und Entwicklung in der Region beigetragen, sagte er.

Bei seinen Gesprächen mit dem saudischen Kronprinzen und Premierminister Mohammed bin Salman Al Saud am Donnerstag im Königspalast erklärte Xi, Saudi-Arabien sei als wichtiges Mitglied der arabischen und islamischen Welt auch eine wichtige unabhängige Kraft in einer multipolaren Welt und ein wichtiger strategischer Partner Chinas im Nahen Osten.

Verstärkte und umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Saudi-Arabien

Angesichts der gegenwärtigen internationalen und regionalen Situation, die zurzeit tiefgreifende und komplexe Veränderungen erfährt, habe die strategische und allgemeine Bedeutung der Beziehungen zwischen China und Saudi-Arabien an Bedeutung gewonnen, so Xi.

China betrachte die Entwicklung seiner Beziehungen zu Saudi-Arabien als eine Priorität in seiner gesamten Diplomatie, insbesondere in seiner Nahost-Diplomatie, sagte Xi.

China sei bereit, seine Kräfte mit Saudi-Arabien zu vereinen, um eine nationale Erneuerung zu erreichen, die Entwicklung strategischer Synergien zu verstärken, die pragmatische Zusammenarbeit in allen Bereichen zu vertiefen sowie die Kommunikation und Koordination in regionalen und internationalen Angelegenheiten zu verbessern und damit die Entwicklung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Saudi-Arabien voranzutreiben, erklärte Xi.

Währenddessen freue sich Saudi-Arabien auf die Zusammenarbeit mit China und darauf, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Saudi-Arabien durch gemeinsames Engagement auf ein noch höheres Niveau zu bringen.

Der Besuch von Präsident Xi werde einen Meilenstein in den bilateralen Beziehungen markieren, der auch die Zusammenarbeit in allen Bereichen fördern, den beiden Völkern zugute kommen und zu gegenseitigem Wohlstand und zur Weiterentwicklung beider Länder führen werde, so Mohammed.

Die Einberufungen des ersten Gipfeltreffens zwischen China und den arabischen Staaten sowie des Gipfeltreffens zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat (GCC) seien von besonderer Bedeutung und würden eine strategische Rolle in den Beziehungen zwischen China und Saudi-Arabien sowie zwischen China und dem GCC spielen, so Xi.

China sehe der Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien entgegen, um das Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten und das Gipfeltreffen zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat zu Meilensteinen in der Entwicklungsgeschichte der Beziehungen zwischen China und den arabischen Staaten sowie zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat zu machen und die Beziehungen auf eine neue Ebene zu heben, fügte Xi hinzu.

China werde mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten, um die Zusammenarbeit in multilateralen Gremien wie den Vereinten Nationen und der Gruppe der Zwanzig zu verstärken, sagte Xi.

Mohammed dankte China für seine Unterstützung dabei, dass Saudi-Arabien der Status eines Dialogpartners in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gewährt werden sollte, und fügte hinzu, dass Saudi-Arabien bereit sei, die Kommunikation und Koordination mit China zu verstärken und sich gemeinsam den Herausforderungen der Energiesicherheit, der Ernährungssicherheit und des Klimawandels zu stellen, um einen Beitrag zur Sicherung des regionalen Friedens, der Stabilität und der Sicherheit zu leisten.

„Ich habe volles Vertrauen in die Aussichten der bilateralen Beziehungen", sagte Mohammed.

Synergieeffekte zwischen der Initiative der Neuen Seidenstraße und der Vision 2030

Unter der Führung von König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman marschiert das saudische Volk mit großen Schritten auf die Vision 2030 zu und macht wichtige Fortschritte bei der wirtschaftlichen und sozialen Reform und Diversifizierung.

China unterstützt die Hauptentwicklungsinitiativen Saudi-Arabiens, wie die Vision 2030 und die Middle East Green Initiative, und ist bereit, sich aktiv am saudischen Industrialisierungsprozess zu beteiligen, um die Diversifizierung bei der wirtschaftlichen Entwicklung Saudi-Arabiens zu fördern, sagte Xi.

Um die Synergie der von China verfolgten Initiative der Neuen Seidenstraße und der saudi-arabischen Vision 2030 umzusetzen, sollten beide Seiten die praktische Zusammenarbeit in allen Bereichen vertiefen und konkretisieren, um mehr Früchte zu ernten, erklärte Xi.

Dann fügte er hinzu, dass China gemeinsam mit Saudi-Arabien an der Vertiefung der Kooperation in den Bereichen Produktionskapazität und Infrastrukturbau arbeiten und die Entwicklung des Industrieparks China-Saudi-Arabien (Jizan) sowie den Bau großer Infrastrukturprojekte vorantreiben werde.

In solchen Bereichen wie E-Commerce, digitale Wirtschaft, saubere Energien, Hochtechnologie sowie Weltraumforschung und -entwicklung freue sich China auf die Erweiterung der Zusammenarbeit und rufe dazu auf, das Niveau der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen und Finanzen ebenfalls weiter zu verbessern, so Xi.

Mohammed erklärte, dass Saudi-Arabien dazu bereit sei, die Neue Seidenstraße zusammen mit China aufzubauen und den Handel und gegenseitige Investitionen auszuweiten. Außerdem lade Saudi-Arabien mehr chinesische Unternehmen dazu ein, sich am saudi-arabischen Industrialisierungsprozess zu beteiligen.

Saudi-Arabien begrüße es auch, wenn sich chinesische Unternehmen an der Zusammenarbeit bei großen Infrastruktur- und Energieprojekten beteiligten, sagte Mohammed und rief zu einer verstärkten Zusammenarbeit in den Bereichen Automobiltechnik, Technologie, chemische Verfahrenstechnik und Bergbau auf.

China erkläre sich bereit, Saudi-Arabien als Reiseziel für Gruppenreisen aufzulisten und den Personalaustausch sowie den kulturellen und zwischenmenschlichen Austausch zwischen beiden Seiten zu erweitern, sagte Xi und fügte hinzu, dass China mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten werde, um mehr Erfolge bei der chinesischen Sprachausbildung zu erzielen, die von beiden Ländern gefördert wird.

In Bezug auf die Energiepolitik merkte Xi an, dass China die Kommunikation und Koordinierung mit Saudi-Arabien in diesem Bereich verstärken, den Umfang des Rohölhandels ausweiten und wichtige Kooperationsprojekte im Energiebereich, wie das chinesisch-saudische Gulei-Ethylenkomplex-Projekt, umsetzen werde.

Mohammed dankte China für seine Unterstützung der Middle East Green Initiative und rief zu einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der sauberen Energien und der umweltfreundlichen Entwicklung auf.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/Xi-Jinping-holds-talks-with-Saudi-Arabia-s-crown-prince-1fBphNwqjg4/index.html

SOURCE CGTN