CGTN: China unterstreicht die Rolle von Bildung, Wissenschaft/Technik und Talent bei Modernisierung

PEKING, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Xi Jinping hat in seinem Bericht anlässlich des 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (CPC) die Bedeutung einer langjährigen Strategie betont, die sich auf die Förderung von Talenten bezieht.

Die Strategie mit dem Titel „China durch Wissenschaft und Bildung beleben" wurde 1995 vorgestellt und mit neuen Erkenntnissen aus einer Reihe von Strategien bereichert, die seitdem eingeführt wurden.

„Bildung, Wissenschaft und Technologie sowie Humanressourcen sind in jeder Hinsicht die grundlegenden und strategischen Säulen für den Aufbau eines modernen sozialistischen Landes", sagte Xi.

Innovationskraft

China hat in den letzten zehn Jahren beispiellose Anstrengungen zur Innovation unternommen, und es gibt viele klare Beispiele für die Innovationskraft des Landes in dieser Zeit: Supercomputer von Weltklasse, eine im Inland gebaute Raumstation und das bemannte Unterwasser-Fendouzhe (Striver), das nationale Tauchrekorde im tiefsten Teil des Ozeans aufgestellt hat.

Laut Li Meng, Vizeminister für Wissenschaft und Technologie, ist Chinas Wissenschaft und Technik in den letzten zehn Jahren schneller vorangekommen als in jedem anderen Jahrzehnt der Geschichte. Die jährlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) sind 2,7 Mal so hoch wie im Jahr 2012.

Laut der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) ist China im Vergleich zum 12. Platz im letzten Jahr auf den 11. Platz des globalen Innovationsindex 2022 vorgestoßen.

„Wir werden neue Bereiche und neue Arenen in der Entwicklung erschließen und stetig neue Wachstumsmotoren und neue Stärken fördern", sagte Xi.

Bessere Bildung

Innovation ist das Ergebnis gut ausgebildeter Talente. Um Bildung zu entwickeln, die den Erwartungen der Menschen entspricht, sagte Xi, werde China „schneller ein qualitativ hochwertiges Bildungssystem aufbauen, eine ausgewogene Entwicklung der Schüler und Fairness in der Bildung fördern."

„Als Universitätsprofessor ist die Talentförderung das Wichtigste, denn das Kernelement der Innovation ist Talent", sagte Xie MingYong, Akademiker an der Chinesischen Akademie für Ingenieurwissenschaften und Delegierter des Kongresses in einem Interview mit CGTN.

Die Bildung in China hat sich auf allen Ebenen dem durchschnittlichen Niveau der Mittel- und Hocheinkommensländer angenähert oder dieses überschritten, wobei die Schulpflicht laut Daten des Bildungsministeriums das mittlere Niveau der Länder mit hohem Einkommen erreicht.

Im Jahr 2021 gab es im ganzen Land 18,44 Millionen Vollzeitlehrer auf allen Stufen und an allen Arten von Schulen, was einem Anstieg von 26,2 Prozent im Vergleich zu 2012 entspricht.

