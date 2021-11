CGTN: China verspricht, Marktteilnehmer gleich zu behandeln und ein offenes Marktsystem aufzubauen

China werde alle Arten von Marktteilnehmern gleich behandeln und ein „einheitliches und offenes Marktsystem mit geordnetem Wettbewerb" aufbauen, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping in seiner Rede auf dem CEO-Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) am Donnerstag per Videolink. In seiner Grundsatzrede rief Xi zum Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und zum Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft auf.