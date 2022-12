CGTN: China y la Unión Europea tienen como objetivo fortalecer los vínculos frente a los desafíos mundiales

PEKÍN, 2 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- China y la Unión Europea pidieron el jueves seguir desarrollando su asociación estratégica integral a medida que el mundo enfrenta varios desafíos.

"Cuanto más inestable se vuelva la situación internacional y más agudos los desafíos que enfrenta el mundo, las relaciones entre China y la Unión Europa adquieren mayor importancia mundial", dijo el presidente chino, Xi Jinping, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su visita.

"La Unión Europea está lista para convertirse en un socio de cooperación confiable y predecible para China", dijo Michel, quien es el primer líder de la institución de la Unión Europea en visitar el país después del 20.º Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh).

Mantener la percepción correcta y gestionar adecuadamente las diferencias

Sobre promover el desarrollo de las relaciones entre China y la Unión Europa, el presidente chino enfatizó la importancia de mantener la percepción correcta.

No hay diferencias estratégicas ni conflictos de gran importancia entre China y la Unión Europea, dijo Xi, y agregó que China no busca el dominio o la hegemonía y que el país no ha intentado exportar su sistema y no lo hará en el futuro.

Señaló que China apoya la autonomía estratégica de la Unión Europea y respalda una Europa unida y próspera.

Al señalar que es normal que ambas partes tengan diferentes puntos de vista sobre algunos temas, Xi pidió a la Unión Europea que mantenga la comunicación y la coordinación de manera constructiva.

Antes de la visita de Michel, Xi se reunió en persona con varios líderes de países de la Unión Europea, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, al margen de la 17.ª Cumbre del Grupo de los veinte (G20) a mediados de noviembre. El canciller alemán Olaf Scholz también visitó China en noviembre.

Durante su conversación con Scholz, Xi resaltó que China considera a Europa como un socio estratégico integral, apoya la autonomía estratégica de la Unión Europea y desea la estabilidad y prosperidad para Europa.

Michel le dijo a Xi que la Unión Europea está lista para un análisis profundo con China sobre temas importantes en cuanto a las relaciones entre la Unión Europea y China "en el espíritu de respeto mutuo y franqueza".

Enfatizó que la Unión Europea busca la autonomía estratégica y mantiene su compromiso de desarrollar su propia capacidad y seguir adelante con la integración europea.

Señaló que la Unión Europea defiende la política de una sola China y respeta la soberanía e integridad territorial de China y no interferirá en los asuntos internos de China.

Fomentar la cooperación y fortalecer la coordinación

El presidente chino pidió esfuerzos conjuntos con la Unión Europea para fortalecer la coordinación de políticas macroeconómicas, buscar una mayor complementariedad en el mercado, el capital y la tecnología y trabajar juntos para impulsar nuevos motores de crecimiento en economía digital, desarrollo verde y protección del medioambiente, nuevas energías e inteligencia artificial.

China da la bienvenida a la participación de la Unión Europea en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Iniciativa para el Desarrollo Global para lograr una mayor sinergia con la estrategia Global Gateway de la Unión Europea, dijo Xi.

Al reunirse con Michel y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a través de un video en Abril, Xi pidió buscar una mayor sinergia entre sus estrategias de desarrollo y explorar una mayor complementariedad entre la nueva filosofía y paradigma de desarrollo de China y la política comercial de la Unión Europea para una autonomía estratégica abierta.

Michel hizo hincapié en fortalecer la comunicación para abordar la crisis energética, el cambio climático, la salud pública y otros desafíos mundiales y dijo que la Unión Europea trabajará con China para impulsar el proceso hacia un acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China.

A pesar de las consecuencias negativas de la pandemia de la COVID-19, China y la Unión Europea han mantenido una sólida cooperación económica; China superó a los Estados Unidos y se convirtió en el mayor socio comercial de la Unión Europea el año pasado, con un volumen de comercio bilateral que alcanzó un récord de 828.100 millones de dólares.

China y la Unión Europea son la segunda y la tercera economía más grande del mundo, con una participación del PIB mundial del 18,5% y el 17,8%, respectivamente, en 2021, según datos del Banco Mundial.

Ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre la crisis de Ucrania.

Xi dijo que una solución política de la crisis ofrece una mejor alternativa a los intereses de Europa y los intereses comunes de todos los países de Eurasia. Además, resaltó que China apoya a la Unión Europea en la intensificación de los esfuerzos de mediación y en el desempeño de un papel de liderazgo en la construcción de una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sustentable en Europa.

Señaló que China permanecerá del lado de la paz y continuará desempeñando un papel constructivo a su manera.

FUENTE CGTN

