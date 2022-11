CGTN: China y Vietnam trazan un rumbo para los lazos bilaterales

PEKÍN, 1 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- China recibió al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, el primer dirigente extranjero en visitar el país desde la culminación del 20.º Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCC).

Por invitación de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCC y presidente chino, Trong se encuentra en una visita oficial a China que comenzó el 30 de octubre.

Durante sus conversaciones del lunes, ambos líderes se comprometieron a realizar esfuerzos conjuntos para promover la alianza de cooperación estratégica integral entre China y Vietnam en la nueva era a un nuevo nivel.

Una visita que demuestra una sólida amistad

Tras señalar que Trong es el primer dirigente extranjero con quien se ha reunido desde el 20.º Congreso Nacional del PCC y que se trata del primer viaje de Trong al extranjero desde el 13.º Congreso Nacional del PCV, Xi declaró que esto demuestra plenamente la gran importancia que ambas partes asignan al fomento de las relaciones entre los dos países y los dos partidos.

El mandatario también presentó la medalla de amistad de la República Popular China (RPC) a Trong y destacó que la medalla representa la profunda amistad de "camaradas y hermanos" entre China y Vietnam.

El premio se entrega a quienes apoyan la modernización del país, promueven los intercambios entre China y el mundo, y protegen la paz mundial.

Por su parte, Trong manifestó que ha cumplido su promesa a Xi de que pasaría por China durante su primera visita internacional tras su reelección como secretario general del PCV en enero de 2021.

Hace cinco años, en noviembre, Xi eligió Vietnam como su primer destino en el extranjero después del 19.º Congreso Nacional del PCC.

Según informó la Agencia Vietnamita de Noticias, el viaje de Trong es una visita recíproca, que tiene como objetivo "ratificar la política consecuente de Vietnam de asignar importancia a las relaciones con China como máxima prioridad".

Una visita que busca trazar el rumbo para los lazos bilaterales

Los dos dirigentes acordaron avanzar de forma continua en la modernización socialista, alinear las estrategias de desarrollo y promover la cooperación en diversas áreas, como asistencia médica y de la salud, desarrollo ecológico, economía digital y cambio climático.

Por la causa del socialismo y de las relaciones entre China y Vietnam, acatar el rumbo político es primordial, afirmó Xi.

El mandatario enfatizó que ambas partes deben consolidar la base económica socialista y que China está lista para articular sus estrategias de desarrollo con Vietnam.

Además, mencionó que China considera a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) una prioridad en su diplomacia entre países vecinos y una región clave en la cooperación de valor en la Franja y la Ruta, y que atribuye importancia al papel de Vietnam en la ASEAN.

Asimismo, Trong señaló que Vietnam está dispuesto a seguir creando sinergias entre la estrategia de "Dos corredores y un círculo económico" y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI).

A pesar de las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y los conflictos geopolíticos en el mundo, Vietnam es el mayor socio comercial de China dentro de la ASEAN y el sexto más grande a nivel global, con un comercio bilateral que superó los 230.000 millones de dólares en 2021.

En julio, China y Vietnam acordaron fortalecer aún más el acoplamiento de las estrategias de desarrollo y acelerar la cooperación bajo la BRI y el plan de "Dos corredores y un círculo económico".

El plan, una iniciativa para impulsar la cooperación económica regional entre China y Vietnam, abarca varias áreas en el sur y suroeste de China y el norte de Vietnam.

En el marco de las negociaciones, Trong también destacó que su país acata de manera plena a la política de una sola China, se opone enérgicamente a cualquier forma de actividades separatistas en pos de la independencia de Taiwán y no entablará ninguna relación oficial con Taiwán.

Sumado a esto, comentó que Vietnam no permite a ningún país establecer una base militar en su territorio, no se une a ninguna alianza militar, no utiliza la fuerza contra ningún país y no se une a ningún país contra otro.

Tras las conversaciones, los dos dirigentes fueron testigos de la firma de documentos de cooperación relacionados con los partidos políticos, la economía y el comercio, la protección del medioambiente, la cultura y el turismo, la justicia, las costumbres y los asuntos locales.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-31/Xi-holds-talks-with-Vietnam-s-communist-party-chief-in-Beijing-1eAbvfKZw0E/index.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ulBbFiEYwpA

