CGTN: Chiny i Filipiny zapowiadają dalszą współpracę w ramach nowego etapu stosunków dwustronnych

PEKIN, 5 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- W minioną środę Chiny i Filipiny zapowiedziały, że będą promować wszechstronną współpracę strategiczną. Jednocześnie podpisano dokumenty o współpracy w różnych dziedzinach, w tym w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi, w obszarze rolnictwa i rybołówstwa, infrastruktury, finansów, ceł, e-handlu i turystyki.

Porozumienie o współpracy zostało osiągnięte podczas rozmów prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydentem Filipin Ferdinandem Romualdezem Marcosem Jr, który jest pierwszym zagranicznym przywódcą, jakiego Chiny podjęły w nowym roku.

Jest to również pierwsza wizyta prezydenta Marcosa w Chinach po objęciu urzędu i pierwsza oficjalna wizyta w kraju spoza Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), co w pełni obrazuje ogromne znaczenie, jakie Chiny i Filipiny przypisują stosunkom dwustronnym.

W 1974 roku Marcos towarzyszył swojej matce Imeldzie Marcos, byłej pierwszej damie, w podróży do Pekinu. Rok później oba kraje nawiązały stosunki dyplomatyczne.

Synergizacja strategii rozwoju

Jak podkreślił Xi, Chiny zawsze traktują Filipiny priorytetowo w swoich stosunkach dyplomatycznych z sąsiednimi państwami i postrzegają relacje z Filipinami z perspektywy ogólnej i strategicznej.

Obie strony zgodziły się na prowadzenie współpracy w czterech kluczowych obszarach, tj. rolnictwo, infrastruktura, energia oraz wymiana kulturalna i międzyludzka. Xi wezwał do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz wspierania dynamiki rozwoju i tworzenia nowych możliwości w tych obszarach.

Prezydent zapewnił, że Chiny są gotowe do współpracy z Filipinami, aby właściwie rozwiązać kwestie morskie w drodze przyjaznych konsultacji oraz wznowić negocjacje w sprawie ropy i gazu.

Marcos powiedział z kolei, że Filipiny chcą wykorzystać potencjał we współpracy z Chinami, w dalszym ciągu rozszerzać stosunki dwustronne i pogłębiać współpracę w zakresie rolnictwa, infrastruktury, energii, kultury, handlu, inwestycji, nauki i technologii oraz gospodarki cyfrowej.

Chiny są najsilniejszym partnerem do współpracy dla Filipin. „Nic nie może zatrzymać dalszej przyjaźni i poprawy stosunków między dwoma krajami" ‒ stwierdził Marcos.

W 2021 roku Chiny były kluczowym partnerem handlowym Filipin, a całkowitą wartość wymiany handlowej oszacowano na 38,35 mld dolarów. Był to również drugi co do wielkości rynek eksportowy tego kraju o wartości 11,55 mld dolarów i wiodące źródło importu, którego kwotę oszacowano na 26,8 mld dolarów według chińskiej Narodowej Komisji Rozwoju i Reform.

Chiny są również głównym źródłem oficjalnego wsparcia na rzecz rozwoju Filipin, a przed pandemią koronawirusa, to z tego kraju notowano na Filipinach największy napływ turystów.

Proponowana przez Chiny Inicjatywa Pasa i Drogi jest w pełni spójna z filipińskimi programami budowlanymi „Build. Build More" („Budować. Budować więcej") i „Build Better More" („Budować lepiej i więcej").

Wzmacnianie współpracy regionalnej

Xi powiedział, że Chiny są gotowe do podejmowania działań wspólnie z Filipinami i innymi krajami należącymi do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej na rzecz dalszej współpracy i rozwoju oraz będą traktować ASEAN jako centralne ogniwo współpracy regionalnej.

Zauważając, że zarówno Chiny, jak i Filipiny są azjatyckimi krajami rozwijającymi się, Xi stwierdził, że rozwój obu krajów jest zakorzeniony w dobrych relacjach sąsiedzkich i przyjaznych otoczeniu, oraz że stanowią one część wielkiej azjatyckiej rodziny, którą cechuje współpraca przynosząca korzyści wszystkim stronom.

Jak zapewnił Xi, Chiny doceniają wsparcie Filipin dla Globalnej Inicjatywy Rozwoju i Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa oraz są gotowe do współpracy z Filipinami w celu zwiększenia wzajemnego wsparcia i zabezpieczenia wspólnych interesów obu krajów, a także innych krajów rozwijających się.

Marcos podkreślił, że Filipiny popierają politykę jedności Chin.

„Liczę na utrzymanie ścisłej komunikacji z prezydentem Xi, wzmocnienie współpracy we wszystkich aspektach, otwarcie nowego rozdziału w stosunkach dwustronnych i podejmowanie wspólnych działań, aby skuteczniej sprostać wyzwaniom i problemom, przed którymi stoją oba nasze kraje" ‒ powiedział.

Wyjeżdżając we wtorek do Chin na trzydniową wizytę państwową, Marcos podkreślił również, że „otworzy nowy rozdział" w kompleksowej współpracy strategicznej z Chinami.

Podczas wizyty Marcosa w Chinach obie strony wydadzą wspólne oświadczenie.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-04/Xi-holds-talks-with-Philippine-president-in-Beijing-1gk3hMeQGGI/index.html

Nagranie - https://www.youtube.com/watch?v=hpGu-3_29aA

