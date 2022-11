CGTN: Chiny i Niemcy zacieśniają współpracę „w czasach transformacji i destabilizacji"

PEKIN, 7 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W piątek Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przybył do Chin z oficjalną wizyta jako pierwszy przywódca UE goszczący w Pekinie od chwili owocnego zakończenia 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin.

Odnosząc się do złożonej i niestabilnej sytuacji międzynarodowej, prezydent Chin Xi Jinping zwrócił się do Kanclerza Scholza stwierdzając, że dwa tak ważne kraje, posiadające ogromne wpływy, powinny współpracować „w czasach transformacji i destabilizacji" oraz w większym stopniu przyczynić się do pokoju na świecie i światowego rozwoju.

CGTN: China, Germany highlight cooperation 'in times of change and instability'

Scholz podkreślił, że jego kraj ma nadzieję na podtrzymanie komunikacji i koordynacji z Chinami, co pozwoli zagwarantować pokój i bezpieczeństwo na świecie oraz w regionie.

Współpraca Chiny-Niemcy niesie korzyści UE i światu

Ponieważ Niemcy są państwem posiadającym decydujący głos w UE, a dobrobyt na kontynencie jest silnie związany z tym państwem, pogłębienie współpracy Chiny-Niemcy i Chiny-UE będzie służyło nie tylko interesom obu stron, ale i reszty świata.

Podczas spotkania z Kanclerzem Scholzem prezydent Xi podkreślił, że Chiny są gotowe nawiązać z Niemcami współpracę na rzecz stworzenia ukierunkowanego na przyszłość, kompleksowego partnerstwa strategicznego oraz rozszerzyć stosunki Chiny-Niemcy i Chiny-UE.

Chiny i Niemcy powinny się wzajemnie szanować, dbać o swoje kluczowe interesy, uczestniczyć w dialogu i konsultacjach oraz wspólnie przeciwstawiać się wrogim ingerencjom, powiedział Xi.

Chiny są gotowe wzmocnić koordynację i współpracę z Niemcami i UE oraz wspólnie dążyć do rozwiązania światowych problemów, takich jak zmiany klimatu, ochrona różnorodności biologicznej i bezpieczeństwo żywności, powiedział prezydent.

Scholz oświadczył, że świat potrzebuje wielobiegunowego wzorca, należy też poważnie traktować rolę i wpływ, jaki kraje wschodzące wywierają na świat.

Podkreślił też, że Niemcy sprzeciwiają się wrogim ingerencjom.

Jednocześnie obaj przywódcy wymienili poglądy na kryzys w Ukrainie. Chiny wspierają Niemcy i UE w istotnej roli, jaką odgrywają one we wspieraniu rozmów pokojowych oraz budowaniu wyważonych, skutecznych i zrównoważonych ram bezpieczeństwa europejskiego, powiedział Xi.

„To krytyczny moment zarówno dla Niemiec, jak i dla Chin. Stosunki między tymi krajami nie mogą się opierać na wartościach politycznych, ale raczej na wspólnych interesach, wspólnej walce ze zmianami klimatu i silnej woli stworzenia multilateralnego świata" – napisał Song Xin, były doradca polityczny przy Parlamencie Europejskim, w artykule opublikowanym na stronie CGTN.

Liu Lirong, profesor Instytutu Studiów Międzynarodowych przy Uniwersytecie Fudan, powiedziała CGTN, że współpraca Chiny-Niemcy jest korzystna nie tylko dla UE, ale i dla reszty świata.

„Chiny to druga co do wielkości gospodarka na świecie, a Niemcy są potęgą gospodarczą w UE. Współpraca chińsko-niemiecka ma ogromne znaczenie dla pokonania wielu światowych wyzwań, na przykład zmian klimatu, pandemii COVID-19 oraz światowego bezpieczeństwa żywności" – powiedziała Liu.

Ogromny potencjał współpracy Chiny-Niemcy

Wizyta niemieckiego kanclerza zbiega się z 50. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Niemcami.

Na przestrzeni ostatnich 50 lat pogłębiono praktyczną współpracę Chiny-Niemcy, a wartość dwustronnej wymiany handlowej wzrosła niemal tysiąckrotnie, powiedział Xi i dodał, że obie strony powinny zwiększać pulę wspólnych interesów.

W tym względzie prezydent Xi zwrócił uwagę na konieczność nawiązania współpracy w nowych obszarach, między innymi w obszarze nowych źródeł energii, sztucznej inteligencji i cyfryzacji, a także rozszerzania współpracy w dotychczasowych dziedzinach.

Scholz stwierdził, że Chiny są liczącym się partnerem gospodarczym i handlowym Niemiec, a jego kraj jest gotowy pogłębić gospodarczą i handlową współpracę z Chinami.

Jak podkreślił, Niemcy zdecydowanie popierają liberalizację handlu i globalizację ekonomiczną oraz sprzeciwiają się dążeniom do decouplingu.

Od 2021 r. przez kolejnych sześć lat Chiny były najważniejszym partnerem handlowym Niemiec. Wartość wymiany handlowej między tymi państwami wzrosła z niespełna 300 milionów USD w pierwszych latach po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych do ponad 250 miliardów USD w 2021 r.

W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wskaźnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach kontynentalnych wzrósł o 15,6 procent rok do roku do 1,00376 biliona juanów. Według danych chińskiego ministerstwa handlu napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Niemiec wzrósł o 18,9 procent rok do roku, w przeliczeniu na dolary amerykańskie do kwoty 155,3 miliarda USD.

(Okładka: prezydent Chin Xi Jinping spotyka się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, stolicy Chin, 4 listopada 2022 r./Xinhua)

https://news.cgtn.com/news/2022-11-04/Xi-meets-German-Chancellor-Olaf-Scholz-1eGlonnwv1S/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=wPc-2rIdiKg

SOURCE CGTN