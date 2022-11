CGTN: Chiny i Pakistan zobowiązują się tchnąć nowego ducha w kompleksową, partnerską współpracę

PEKIN, 3 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W środę Chiny i Pakistan zobowiązały się podjąć wspólne działania na rzecz wyniesienia kompleksowej współpracy strategicznej na nowy poziom oraz tchnąć nowego ducha w kompleksową, partnerską współpracę.

CGTN:China, Pakistan vow to inject new impetus into all-weather strategic cooperative partnership

Podczas spotkania z premierem Pakistanu Muhammadem Shehbazem Sharifem, jednym z pierwszych przywódców zagranicznych zaproszonych do Pekinu po zakończeniu 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin (KPCh), chiński prezydent Xi Jinping oświadczył, że Pakistan zawsze był ważnym priorytetem chińskiej dyplomacji sąsiedzkiej. Była to też pierwsza wizyta premiera Pakistanu w Chinach od chwili objęcia urzędu w kwietniu.

Sharif powiedział, że jego wizyta to „dowód na głęboką, niezachwianą przyjaźń" między Pakistanem a Chinami i dodał, że pogłębienie kompleksowej, partnerskiej współpracy między Pakistanem a Chinami to kamień węgielny w polityce zagranicznej Pakistanu i konsensus jego obywateli.

Chiny są gotowe na otwarcie nowych możliwości

Xi obiecał Sharifowi, że krocząc ścieżką rozwoju Chiny będą kontynuowały fundamentalną politykę otwierania się na świat i stwarzania nowych możliwości dla Pakistanu i reszty świata.

Jak powiedział, obie strony powinny w pełni wykorzystać potencjał Wspólnego Komitetu Współpracy na Rzecz Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego (ang. Joint Cooperation Committee of the China-Pakistan Economic Corridor, CPEC), bardziej efektywnie rozwijać CPEC oraz podejmować działania, aby CPEC stało się modelowym przykładem wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku.

Podkreślając fakt, że CPEC wywiera ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Pakistanu, Sharif oświadczył, że Pakistan jest gotowy do podjęcia z Chinami współpracy na rzecz dalszego promowania wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku.

CPEC, flagowy program Inicjatywy Pasa i Szlaku, stał się kamieniem milowym we współpracy Chiny-Pakistan. Skutecznie przyspieszył rozwój gospodarczy, poprawił dobrostan obywateli i przyniósł Pakistanowi pozytywne wyniki społeczno-gospodarcze. Ostatnie, 11. posiedzenie Wspólnego Komitetu Współpracy na Rzecz Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego było owocne. Przyniosło pozytywne ustalenia dotyczące wielu aspektów przyszłego rozwoju CPEC.

Obie strony podjęły też decyzję o rozszerzeniu współpracy w obszarze gospodarki cyfrowej, e-handlu, fotowoltaiki oraz innych technologii opartych na nowych źródłach energii, a także rolnictwa, nauki, technologii i dobrostanu obywateli.

Przez kolejne sześć lat od 2015 r. Chiny były największym partnerem handlowym i inwestycyjnym Pakistanu, największym eksporterem i drugim co do wielkości importerem.

Jak pokazują dane Generalnej Administracji Celnej, w minionym roku wartość wymiany handlowej między Chinami i Pakistanem sięgnęła kwoty 27,82 miliarda USD, co stanowi wzrost rok do roku na poziomie 59,1 procent. Wartość chińskiego eksportu do Pakistanu wyniosła łącznie 24,23 miliarda USD, co daje wzrost rok do roku na poziomie 57,8 procent, a wartość importu z Pakistanu wyniosła 3,59 miliarda USD, co stanowiło wzrost rok do roku na poziomie 68,9 procent.

Wspólny rozwój światowej praworządności

Chiny nawiążą z Pakistanem współpracę, której celem będzie rozszerzenie Inicjatywy na Rzecz Światowego Rozwoju (ang. Global Development Initiative, GDI), Inicjatywy na Rzecz Światowego Bezpieczeństwa (ang. Global Security Initiative, GSI) oraz uczynienie systemu zarządzania gospodarką światową bardziej sprawiedliwym, równościowym i korzystnym dla wszystkich, powiedział Xi.

Zaproponowane przez Xi w 2021 i 2022 r. inicjatywy GDI i GSI miały na celu wyeliminowanie widzenia tunelowego przyczyniającego się do deglobalizacji, szerzenia populizmu i ksenofobii zagrażających światowej praworządności i bezpieczeństwu.

W inicjatywie GDI nacisk kładzie się przede wszystkim na tchnięcie nowego ducha i przyspieszenie wdrożenia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz zbudowanie światowej wspólnoty rozwojowej, a w inicjatywie GSI zawarto klarowne odpowiedzi na przykład na następujące pytania: jakiej koncepcji bezpieczeństwa potrzebuje świat i jak kraje mogą osiągnąć powszechne bezpieczeństwo otwierające przed nimi nową, ważną drogę do zarządzania światowym bezpieczeństwem.

Sharif wyraził pełne poparcie dla obu inicjatyw i dodał, że jego kraj wzmocni komunikację z Chinami w dziedzinie spraw międzynarodowych i regionalnych, przez co pozytywnie przyczyni się do pokoju i rozwoju na świecie.

Premier Pakistanu ponownie podkreślił niezachwiane zaangażowanie jego kraju w politykę „jedne Chiny" oraz poparcie dla stanowiska Chin wobec problemów dotyczących podstawowych interesów Chin, w tym w sprawie Tajwanu, Xinjiang i Hong Kongu.

Dodał, że przyjaźń pakistańsko-chińska jest nierozerwalna, a Pakistan będzie zawsze zdecydowanie stał za Chinami.

Oba kraje wydały wspólne oświadczenia, w których podkreśliły wzajemne poparcie dla spraw dotyczących ich podstawowych interesów, kluczowej roli szeregu mechanizmów współpracy dwustronnej w pogłębianiu komunikacji i współpracy strategicznej w takich obszarach, jak rolnictwo, górnictwo, IT oraz rozwój społeczno-gospodarczy w ramach CPEC.

Obie strony zawarły i podpisały szereg umów dotyczących współpracy dwustronnej, między innymi w dziedzinie e-handlu, gospodarki cyfrowej, eksportu produktów rolnych, współpracy finansowej, ochrony dóbr kultury i infrastruktury.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-02/Xi-holds-talks-with-Pakistani-PM-Muhammad-Shehbaz-Sharif-in-Beijing-1eD8tTJ79bW/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=jbN3fhEkgLk

SOURCE CGTN