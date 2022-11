CGTN: Chiny podkreślają rolę wspólnoty Azji i Pacyfiku w pokonywaniu globalnych wyzwań

PEKIN, 21 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W piątek pod hasłem „Otwartość, współpraca, równowaga" w Bangkoku rozpoczęło się 29. i pierwsze od 2018 r. osobiste spotkanie liderów Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

Na spotkaniu najgłośniej wybrzmiewa głos Chin, których członkostwo w APEC nie tylko przyspieszyło tempo wewnętrznego rozwoju tego kraju, ale też znacząco przyczyniło się do rozwoju gospodarek regionalnych i światowych.

W przemówieniu wygłoszonym na piątkowym spotkaniu chiński prezydent Xi Jinping podkreślił, że Azja i Pacyfik to „nasz dom, ale i siła napędowa globalnego wzrostu gospodarczego"; zwrócił też uwagę, że wspólnotę Azji i Pacyfiku czeka wspólna przyszłość.

Wspólna przyszłość wspólnoty Azji i Pacyfiku

„Dziś świat stoi na kolejnych historycznych rozstajach i właśnie teraz stanowisko oraz rola regionu Azji i Pacyfiku zyskują na znaczeniu" – powiedział Xi.

Wzywając do podjęcia działań na rzecz budowania wspólnej przyszłości regionu Azji i Pacyfiku, prezydent Xi wymienił kilka najważniejszych jej aspektów — pokoju i stabilizacji, dobrobytu dla wszystkich, czystości i piękna, a także wspólnej przyszłości.

Zwrócił również uwagę na konieczność zachowania międzynarodowej uczciwości i sprawiedliwości, opowiedzenia się za otwartością i inkluzywnością, dążenia do rozwoju gospodarki ekologicznej niskoemisyjnej, a także zaangażowania się we współpracę prowadzącą do tego celu.

Status regionu ma ogromne znaczenie dla świata. 21 państw członkowskich APEC zamieszkuje łącznie 2,9 mld ludności, generuje ponad 60 proc. całkowitego światowego produktu krajowego brutto (PKB) i około połowę wartości światowego handlu.

APEC prowadzi prace w takich obszarach jak liberalizacja handlu i inwestycji, sprzyjanie przedsiębiorczości, a także współpraca gospodarcza i techniczna, których celem jest osiągnięcie zrównoważonego wzrostu i dobrobytu w regionie Azji i Pacyfiku.

W ostatniej Regionalnej prognozie ekonomicznej dla regionu Azji i Pacyfiku Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył wskaźnik wzrostu dla regionu Azji i Pacyfiku do 4 proc. i 4,3 proc. w przyszłym roku, odpowiednio o 0,9 i 0,8 punktów procentowych w stosunku do prognoz z kwietnia.

Pomimo obniżenia wskaźnika wzrostu Azja pozostaje względnie jasnym punktem na tle coraz bardziej gasnącej gospodarki światowej, powiedział Krishna Srinivasan, dyrektor MFW w regionie Azji i Pacyfiku.

Chiny zaangażowane w partnerstwa regionalne

Od przystąpienia do APEC 31 lat temu Chiny nieprzerwanie angażują się w partnerstwa regionalne, a także wolny handel i inwestycje, tym samym wnosząc istotny wkład w budowę systemu handlu wielostronnego i otwartej gospodarki światowej.

Prezydent Xi oświadczył podczas spotkania APEC, że „Chiny będą kontynuowały współpracę z pozostałymi stronami, aby zagwarantować, że Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (ang. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) zostanie zrealizowane w pełni i na wysokim poziomie".

Dodał, że jego kraj będzie kontynuował działania zmierzające do przystąpienia do wszechstronnego i progresywnego porozumienia o partnerstwie transpacyficznym (ang. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP) oraz porozumienia o partnerstwie na rzecz gospodarki cyfrowej (ang. Digital Economy Partnership Agreement, DEPA).

Do RCEP, największego na świecie porozumienia w sprawie wolnego handlu, przystąpiło 10 państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of Southeast Asian Nations), z których pięć jest partnerami porozumienia o wolnym handlu: Chiny, Japonia, Republika Korei, Australia i Nowa Zelandia. Chiny są jednym z pierwszych krajów, które ratyfikowały porozumienie RCEP w ubiegłym roku.

Uważa się, że RCEP i CPTPP to drogi prowadzące do rozszerzenia Strefy Wolnego Handlu w Regionie Azji i Pacyfiku (ang. Free Trade Area of the Asia-Pacific, FTAAP), którą 21 państw członkowskich APEC planuje utworzyć.

Według słów prezydenta Chin Chiny rozważają zorganizowanie w przyszłym roku trzeciego Forum Pasa i Szlaku ds. Współpracy Międzynarodowej (ang. Belt and Road Forum for International Cooperation), które tchnęłoby nowego ducha w rozwój i dobrobyt w regionie Azji i Pacyfiku oraz na świecie.

W pierwszej połowie bieżącego miesiąca w Szanghaju odbyły się niezwykle owocne piąte targi China International Import Expo, którym przyświecało hasło spotkania APEC z 2022 r. oraz złożona przez Pekin obietnica wysokiej jakości otwarcia się na świat.

Podczas tych znamienitych targów importowych zawarto wstępne transakcje o wartości 73,5 mld dolarów amerykańskich, która odzwierciedla wielkość chińskiego rynku i niezliczone możliwości biznesowe.

Jako że 20. Narodowy Kongres Komunistycznej Partii Chin, który odbył się w ubiegłym miesiącu, nakreślił kierunek rozwoju kraju dziś i w przyszłości, prezydent Chin podkreślił, że Pekin będzie rozszerzać agendę otwarcia się na kolejne obszary.

Oświadczył, że krocząc chińską drogą ku modernizacji, Chiny zbudują nowe systemy „otwartej gospodarki o wyższej jakości" i będą współdzielić możliwości rozwoju z resztą świata, w szczególności z regionem Azji i Pacyfiku.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-18/China-stresses-Asia-Pacific-community-in-addressing-global-challenges-1f3LalyTRGU/index.html

SOURCE CGTN