CGTN: Chiny podkreślają rolę rewitalizacji północnego wschodu w dążeniu do wspólnego dobrobytu

PEKIN , 19 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Po odniesieniu zwycięstwa w walce z bezwzględnym ubóstwem i osiągnięciu pierwszego stuletniego celu zbudowania średniozamożnego społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach determinacja Chin do poprawy jakości życia większej liczby obywateli sprawiła, że wyrażenie „wspólne dobro" zyskało dodatkowe znaczenie.

„Modernizacja w chińskim stylu to modernizacja oparta na wspólnym dobrobycie i szczęściu wszystkich obywateli, a nie tylko wybrańców" - powiedział prezydent Xi Jinping podczas ostatniej wizyty gospodarskiej w chińskiej prowincji Liaoning.

W czasie dwudniowej wizyty, która rozpoczęła się we wtorek, prezydent Xi, pełniący również funkcję sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh), wezwał do skoordynowania działań na rzecz walki z pandemią COVID-19 z działaniami w dziedzinie rozwoju gospodarczego i społecznego, zrównoważenia rozwoju i gwarancji bezpieczeństwa, pełnego i kompleksowego wdrożenia nowej filozofii rozwoju, a także zdecydowanego promowania rozwoju o wysokiej jakości.

Północny wschód Chin - obejmujący trzy prowincje: Heilongjiang, Jilin i Liaoning - był kiedyś tętniącą życiem siłą napędową dla tradycyjnych gałęzi przemysłu, między innymi przemysłu stalowego, samochodowego i lotniczego, stoczniowego oraz rafineryjnego. Jednak w wyniku zaistnienia wielu głęboko zakorzenionych problemów takich jak starzenie się społeczeństwa, ograniczenie inwestycji czy odpływ wykwalifikowanych kadr, wskaźniki konkurencyjności tego regionu zaczęły gwałtownie spadać.

W 2003 r. Komitet Centralny KPCh uruchomił strategię rewitalizacji tego regionu, a w 2016 r. zweryfikował plan działania koncentrujący się na działaniach pomocowych.

Podczas wizyty prezydent Xi przypomniał przedstawicielom władz prowincji Liaoning, że aby stworzyć podwaliny pod 20. Narodowy Kongres KPCh, należy podjąć działania zmierzające do promowania wspólnego dobrobytu wszystkich obywateli, przyspieszyć modernizację chińskiego systemu oraz zdolności administracyjnych, a także pogłębić kompleksową i rygorystyczną samorządność Partii.

Rozwój oparty na innowacjach

Podczas środowej wizyty w fabryce z branży robotyki w Shenyang, stolicy prowincji Liaoning, prezydent Xi zwrócił uwagę na wyjątkowe znaczenie niezależnego opracowywania innowacji, które pozwolą przekształcić Chiny z gospodarki ilościowej na wytwórcę i gospodarkę jakościową.

Xi wezwał do natychmiastowego podjęcia działań na rzecz promowania samowystarczalności w dziedzinie nauki i technologii, a także zwiększenia tempa zagwarantowania przewodnictwa kraju w zakresie zdobyczy technologicznych dla obszarów kluczowych, a także produkcji sprzętu i wyposażenia, przy jednoczesnym umacnianiu postępu, jaki spółka osiąga w dziedzinie niezależnego opracowywana innowacji i rozwoju przemysłowego.

Zwrócił uwagę na dążenia do stworzenia nowego wzorca rozwoju koncentrującego się na gospodarce krajowej, ale też uwzględniającego pozytywną zależność między przepływami handlowymi na rynku krajowym i międzynarodowym, a także podkreślił, że Chiny będą dalej otwierać się na świat.

„Głęboko wierzymy w rewitalizację regionu północnowschodniego" - powiedział we wtorek w mieście Jinzhou, wzywając do zwiększenia tempa restrukturyzacji przemysłowej oraz spełnienia wymagań reformy i rozwoju nowej ery.

W 2020 r. prowincja Liaoning, a także dwie inne prowincje północnowschodnie, odnotowały dodatni wzrost gospodarczy będący wyznacznikiem osiągnięcia samowystarczalności gospodarczej kraju pomimo wyzwań, jakie wyniknęły z wybuchu pandemii, największej na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Zbudowano również stabilne środowisko biznesowe. Oficjalne dane dla prowincji Liaoning pokazują że liczba podmiotów gospodarczych działających w regionie sięgnęła 4,58 milionów, o blisko 9,1 procent więcej rok do roku. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność naukową i technologiczną wrosła do 18 158, o około 34,6 procent rok do roku.

Xi: KPCh zawsze kroczy ramię w ramię z obywatelami

Prezydent Xi odwiedził też społeczność lokalną zamieszkującą dzielnicę Huanggu w mieście Shenyang, gdzie zaapelował o odrestaurowanie starych części miasta, które istotnie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, nie tylko pod względem zapewnienia im zdrowszego środowiska czy lepszych udogodnień, ale też usług obywatelskich.

Należy podjąć więcej działań, które pozwolą obywatelom odczuć, że KPCh z pełnym zaangażowaniem służy obywatelom i zawsze kroczy z nimi ramię w ramię, powiedział w środę Xi.

Jeśli chodzi o problem starzenia się społeczeństwa i rosnącą przeżywalność osób starszych, należy rozszerzyć programy usług opiekuńczych dla osób w wieku podeszłym, powiedział Xi.

Xi wezwał również do rozszerzenia opieki and dziećmi oraz inicjatyw zmierzających do zadbania o ich rozwój.

