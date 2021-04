CGTN: Chiny podtrzymują swoje zobowiązania klimatyczne, informując o podejmowanych działaniach

Deklaracja ta została powtórzona przez prezydenta Xi Jinpinga podczas czwartkowego Szczytu Przywódców w sprawie klimatu, który to szczyt jest niezwykle ważnym punktem w ramach światowego procesu politycznego poprzedzającego 26. Konferencję Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatycznych, która odbędzie się w listopadzie w Glasgow, w Wielkiej Brytanii.

„Chiny ustanowiły współpracę w zakresie cywilizacji ekologicznej jako priorytet wspólnego budowania inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt & Road), a także promowały szereg proekologicznych przedsięwzięć" - zauważył prezydent dodając, że w październiku w Chinach odbędzie się 15. spotkanie Konferencji Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej.

Kontrola i zmniejszenie zużycia węgla

Prezydent Xi poinformował pozostałych światowych przywódców uczestniczących w szczycie, że konkretne działania są już podejmowane. „Chiny skutecznie połączyły ten cel z budową ekologicznej cywilizacji, natomiast plan działania na rzecz uzyskania szczytu emisji dwutlenku węgla do 2030 roku jest w trakcie realizacji".

„W okresie objętym 14. Planem Pięcioletnim (2021-2025) zamierzamy ściśle kontrolować wzrost zużycia zasobów węgla i stopniowo ograniczać je w trakcie realizacji 15. Planu Pięcioletniego" - dodał prezydent.

Energetyka węglowa pozostaje głównym źródłem energii w Chinach, przy czym kraj ten zobowiązał się do zmniejszenia jej udziału w całkowitym zużyciu energii do poziomu poniżej 56 procent w 2021 roku.

Według 14. Planu Pięcioletniego, kluczowego dokumentu politycznego, który w znacznym stopniu zaważy na rozwoju gospodarczym kraju w następnej dekadzie i w późniejszym okresie, zużycie energii na jednostkę produktu krajowego brutto (PKB) oraz emisja dwutlenku węgla na jednostkę PKB zostaną zmniejszone odpowiednio o 13,5 procent i 18 procent.

Podczas dorocznej Centralnej Konferencji Gospodarczej Chin, która odbyła się pod koniec 2020 roku, redukcja emisji dwutlenku węgla została wymieniona jako jedno z ośmiu kluczowych zadań, na których kraj ten ma się skupić w 2021 roku.

Równocześnie, jak zauważył prezydent Xi, są to zadania, które nie należą do łatwych. „Chińskie starania trwają znacznie krócej niż w przypadku krajów rozwiniętych".

Szacuje się, że zobowiązanie dotyczące gospodarki niskoemisyjnej wymaga od Chin przejścia od osiągnięcia szczytowego poziomu emisji dwutlenku węgla do osiągnięcia neutralności węglowej w ciągu 30 lat, podczas gdy większość krajów rozwiniętych potrzebowałaby na to 60 lat.

Prezydent podkreślił przy tym, że poszczególne kraje powinny dotrzymywać obietnic dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Podczas szczytu w Kopenhadze w 2009 r. ustalono docelowy poziom zużycia energii ze źródeł niekopalnych dla Chin na 2020 r. na poziomie 15 procent, co wiązało się z 40-45 procentową redukcją intensywności emisji dwutlenku węgla w porównaniu z 2005 r. Tymczasem chińskie wskaźniki na rok 2019 wynoszą odpowiednio 15,3 procent i 48,1 procent, co oznacza, że kraj przekroczył wyznaczone cele i zrealizował je przed czasem.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Ekologii i Środowiska, w porównaniu z 2005 r., emisja gazów cieplarnianych na jednostkę PKB spadła w Chinach o 48 proc. do 2019 r., co pozwoliło na osiągnięcie przed wyznaczonym terminem zobowiązania Chin do realizacji celów wyznaczonych na 2020 r.

Ogromne znaczenie międzynarodowej współpracy

Prezydent Xi Jinping podkreślił również znaczenie ogólnoświatowej współpracy, wzywając społeczność międzynarodową do podejmowania wspólnych działań zamiast uciekania się do wzajemnych oskarżeń; do dotrzymywania obietnic, zamiast wycofywania się z nich.

Prezydent przestrzegał przed fragmentarycznym i paliatywnym podejściem do zagadnienia ochrony środowiska naturalnego.

Z zadowoleniem przyjmując fakt powrotu Stanów Zjednoczonych do wielostronnego zarządzania zmianami klimatycznymi, prezydent Xi zaznaczył, że Chiny oczekują współpracy z międzynarodową społecznością, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, w celu poprawy globalnego zarządzania środowiskiem.

Dodał, że kraje rozwinięte są zobowiązane do podjęcia konkretnych wysiłków, aby wesprzeć państwa rozwijające się w poprawie ich zdolności do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, podkreślając jednocześnie zasadę wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności w tym procesie.

Xi Jinping niejednokrotnie podkreślał znaczenie pielęgnowania wielostronności, jedności i współpracy w walce ze zmianami klimatu.

Po wycofaniu się administracji byłego prezydenta USA Donalda Trumpa z porozumienia paryskiego, Chiny oraz państwa europejskie ściśle współpracują w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym na świecie.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-22/President-Xi-attends-Leaders-Summit-on-Climate-via-video-link-ZFKPiQ9yCc/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=ih5SJ9GaY2w

