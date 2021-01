CGTN: Chiny postrzegają Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, jako okazję do promowania sportów zimowych

PEKIN, 26 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- Gdy na całym świecie wciąż jeszcze utrzymuje się pandemia COVID-19, a Chiny zmagają się jedynie ze sporadycznymi wybuchami epidemii, przygotowania do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022 r. wkroczyły w decydującą fazę.

Prezydent Chin Xi Jinping poinformował w poniedziałek, że Chiny, aby zagwarantować powodzenie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, także przy silnym wsparciu z różnych stron, zakończą wszystkie prace przygotowawcze zgodnie z planem.

Prezydent Xi przekazał swoje uwagi podczas rozmowy telefonicznej z Thomasem Bachem, przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

Chiny rygorystycznie wdrożyły środki zapobiegawcze, przezwyciężyły skutki pandemii i energicznie promowały stały postęp wszystkich prac przygotowawczych, powiedział Xi, dodając, że obecnie budowa obiektów i infrastruktury na potrzeby Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie odbywa się etapami.

Po ogłoszeniu wyboru Pekinu w 2015 roku, Bach oświadczył, że Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2022 roku zostały „przekazane w dobre ręce".

Na niespełna 400 dni przed otwarciem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, w dniu 4 lutego 2022 r., budowa bądź przebudowa wszystkich 12 obiektów sportowych została zakończona pomimo niepewności i wyzwań, jakie niesie ze sobą COVID-19. Uruchomiono już szybką linię kolejową łączącą Pekin i współgospodarza Zhangjiakou, wpłynęło prawie milion zgłoszeń wolontariuszy, a także udostępniono piktogramy Igrzysk.

Chiny traktują przygotowania do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie jako okazję do promowania, popularyzacji i rozwoju dyscyplin zimowych, prezydent Xi podkreślił, że Pekin, jedyne miasto na świecie, które było gospodarzem zarówno letnich jak i zimowych Igrzysk Olimpijskich, wniesie wyjątkowy wkład w międzynarodowy ruch olimpijski.

Według raportu chińskiego Uniwersytetu Renmin z grudnia ubiegłego roku, pomimo że pandemia zmusiła połowę ankietowanych posiadających doświadczenie w sportach zimowych do odwołania swoich planów sportowych w minionym sezonie, aż 150 milionów mieszkańców Chin przynajmniej raz uprawiało sporty zimowe od 2019 do 2020 roku - co stanowi połowę celu, jakim jest zgromadzenie 300 milionów osób uprawiających te sporty.

Raport ukazał również, że liczba osób pilnie śledzących wiadomości o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 w Pekinie stale wzrasta z 6,2% w 2018 roku do 10,4% w 2020 roku. Około 70 procent ankietowanych w ciągu ostatnich trzech lat obserwowało organizację Igrzysk za pośrednictwem różnych kanałów.

Prezydent Xi przywiązuje szczególną wagę do prac przygotowawczych do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. W zeszłym tygodniu dokonał inspekcji obiektów i zapoznał się z pracami przygotowawczymi w stolicy Chin, Pekinie i mieście Zhangjiakou w prowincji Hebei.

Podczas swojej wizyty inspekcyjnej w Shougang Park w dystrykcie Shijingshan, siedzibie Pekińskiego Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022, w lutym 2019 roku prezydent Xi podkreślił potrzebę zaangażowania się w organizację Igrzysk w sposób przyjazny dla środowiska, otwarty i czysty, a także w realizację wszystkich zadań przygotowawczych z uwzględnieniem najwyższych standardów.

Jak zaznaczył Bach, Komitet popiera chińską koncepcję organizacji proekologicznych, sprzyjających włączeniu społecznemu, otwartych i czystych Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz jest gotowy do współpracy z Chinami w celu zapewnienia owocnych, znakomitych i bezpiecznych Igrzysk, które nie tylko zrealizują wizję promowania sportów zimowych wśród 300 milionów Chińczyków, ale także zdecydowanie przyspieszą rozwój międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego.

Komitet Olimpijski niezmiennie angażuje się w podtrzymywanie ducha olimpijskiego i wyraża sprzeciw wobec upolitycznienia sportu, powiedział Bach, dodając, że organizacja będzie nadal wzmacniać długoterminową współpracę strategiczną z Chinami.

