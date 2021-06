CGTN: Chiny prezentują czteropunktową propozycję międzynarodowej walki z korupcją

PEKIN, 7 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- W środę władze chińskie przedstawiły czteropunktową propozycję dotyczącą międzynarodowej współpracy w zwalczeniu korupcji, wzywając do postawy zerowej tolerancji wobec łapówkarstwa i poszanowania różnic między krajami.

Zhao Leji, członek Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh) i sekretarz Centralnej Komisji Inspekcji Dyscypliny KC KPCh (CCDI), wygłosił te uwagi podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej wyzwaniom i środkom zapobiegania oraz zwalczania korupcji, a także wzmacniania współpracy międzynarodowej.

„Chiny aktywnie uczestniczą w międzynarodowym procesie zarządzania antykorupcyjnego i wnoszą do niego swój wkład" – powiedział Zhao. Kraj ten przyczynił się do przyjęcia Deklaracji Pekińskiej w sprawie zwalczania korupcji przez APEC oraz Zasad Wysokiego Szczebla dotyczących współpracy w sprawie osób poszukiwanych za korupcję i odzyskiwania mienia przez G20, a także przedstawił inicjatywę pekińską na rzecz uczciwego Jedwabnego Szlaku w celu pogłębienia współpracy w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku.

Przedstawiając propozycję Chin dotyczącą międzynarodowej współpracy antykorupcyjnej, wezwał do podjęcia szeroko zakrojonych działań na rzecz uczciwości i sprawiedliwości.

„Społeczność międzynarodowa ma obowiązek wypracować szeroki konsensus polityczny, przyjąć postawę >>zero tolerancji<< wobec korupcji, zbudować instytucje >>zerowych luk<<, prowadzić współpracę >>zero barier<< oraz kontynuować działania przeciwko osobom poszukiwanym za korupcję i odzyskiwanie mienia, a także przeciwko zagranicznemu łapówkarstwu biznesowemu" – powiedział.

Jednocześnie poszczególne kraje powinny szanować różnice między sobą, promować równość i wzajemne uczenie się - podkreślił.

„Musimy szanować suwerenność oraz systemy polityczne i prawne każdego kraju, respektować ich prawo do wyboru własnych sposobów walki z korupcją oraz wspierać międzynarodowe partnerstwo na rzecz współpracy antykorupcyjnej, które opiera się na równości, poszanowaniu różnic, wymianie i wzajemnym uczeniu się oraz powszechnym postępie".

Przewodniczący chińskich służb antykorupcyjnych wezwał społeczność międzynarodową do „kontynuowania wzajemnie korzystnej współpracy poprzez szerokie konsultacje i wspólny wkład".

Wezwał również kraje na całym świecie do „honorowania zobowiązań i stawiania działań na pierwszym miejscu". Sygnatariusze Konwencji ONZ przeciwko korupcji winni „honorować swoje wzniosłe zobowiązanie do wspólnej walki z korupcją".

„Pełne zwycięstwo" Chin w walce z korupcją

Zhao dokonał podsumowania chińskich działań antykorupcyjnych, podkreślając, że KPCh i chiński rząd „zdecydowanie sprzeciwiają się korupcji".

„Przyjęliśmy wszechstronne podejście, aby zająć się zarówno objawami, jak i podstawowymi przyczynami korupcji, a także połączyliśmy kary przewidziane prawem, kontrole instytucjonalne, edukację i doradztwo, aby zwiększyć skuteczność naszego zarządzania antykorupcyjnego" - powiedział.

W 2020 roku komisje inspekcji dyscyplinarnej i agencje nadzoru w całym kraju zbadały około 618.000 spraw korupcyjnych, co doprowadziło do ukarania 604.000 osób, jak wynika z raportu najważniejszego chińskiego organu antykorupcyjnego. W sumie 1.421 uciekinierów zostało sprowadzonych z powrotem do Chin w zeszłym roku, wykazał raport CCDI.

Dzięki „wielokierunkowym działaniom" mającym na celu zwalczanie wszelkich przejawów korupcji, Chiny zapewniły i umocniły „spektakularne zwycięstwo" w tej walce, powiedział Zhao.

Według ostatniego badania przeprowadzonego przez chińskie Narodowe Biuro Statystyczne, 95,8 procent Chińczyków jest zadowolonych z działań antykorupcyjnych kraju.

„Nie możemy pozwolić, by korupcja trwała nadal"

Zgromadzenie Ogólne ONZ zwołało w środę swoją pierwszą w historii sesję specjalną na temat walki z korupcją, która zakończy się w piątek.

Przemawiając na specjalnej sesji, Volkan Bozkir, przewodniczący 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, powiedział w środę, że skutki korupcji są „szkodliwe dla całego społeczeństwa" i że nie można dopuścić do tego, by pozostawała ona bez konsekwencji.

„Międzynarodowe przestępstwa finansowe i korupcja są niestety powszechne w naszym wzajemnie powiązanym, współzależnym świecie" - powiedział Bozkir, dodając, że korupcja wpływa na procesy decyzyjne i „pozostaje jednym z największych wyzwań stojących przed państwami, instytucjami i społecznościami".

„Nie możemy pozwolić, by korupcja utrzymywała się. Nie pozwolimy na to" – podkreślił.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-03/China-outlines-four-point-proposal-on-global-fight-against-corruption-10MJFoSPSog/index.html

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN