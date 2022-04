CGTN: Chiny sadzą więcej drzew, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla

PEKIN, 1 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Dążąc do spełnienia zobowiązania do ograniczenia szczytowych wartości emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności węglowej do 2060 r., Chiny rozszerzają krajową inicjatywę sadzenia drzew.

Inicjatywie zalesiania przewodzi chiński prezydent Xi Jinping, a także inni urzędnicy wyższego szczebla. Podczas środowej akcji sadzenia drzew w Pekinie Xi powiedział, że lasy mogą zagwarantować zachowanie zasobów wodnych, przynieść korzyści gospodarcze, zwiększyć produkcję zbóż, są też skutecznym pochłaniaczem dwutlenku węgla.