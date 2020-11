CGTN: Chiny stymulują rozwój gospodarczy dzięki innowacjom i otwieraniu się na świat, przyczyniając się do szerszego rozwoju w rejonie Azji i Pacyfiku

W oryginale artykuł jest dostępny tutaj

Chiny, gdzie gospodarka odnotowała ogólnie dodatni wzrost w pierwszych trzech kwartałach tego roku, podzieliły się wizją dalszego wspierania odbudowy gospodarki krajowej i obopólnie korzystnej współpracy z gospodarkami Azji i Pacyfiku. Miało to miejsce podczas wystąpienia chińskiego prezydenta Xi Jimpinga podczas rozmów CEO Dialogues organizowanych w ramach Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (ang. Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC), które odbyły się w czwartek i miały charakter telekonferencji z Pekinem.

APEC – najważniejsze forum gospodarcze Azji i Pacyfiku – zostało utworzone w roku 1989 w celu wykorzystania rosnącej wzajemnej zależności krajów regionu i wzmocnienia miejscowej koniunktury poprzez inicjatywy promujące swobodny i otwarty handel wśród jego członków.

Malezyjska delegacja rady doradztwa biznesowego APEC Business Advisory Council (ABAC) jest gospodarzem tegorocznego forum, którego tematem przewodnim jest ustalenie priorytetów działania w następstwie kryzysu COVID-19.

Zwracając się do liderów środowiska biznesowego Azji i Pacyfiku, prezydent Xi powiedział, że dynamiczne ożywienie gospodarcze Chin potwierdza odporność i żywotność chińskiej gospodarki oraz że jest przekonany iż „stopniowe wykorzystywanie potencjału chińskiego rynku pozwoli utworzyć wspaniałe możliwości biznesowe dla innych krajów", dając silniejszy impuls do utrzymywania stabilnego wzrostu gospodarki globalnej.

Wzrost w oparciu o innowacje

W związku z tym, że nauka i technologia odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę w zwiększaniu produktywności społecznej, aby osiągnąć wysokiej jakości wzrost w oparciu o popyt krajowy Chiny będą realizować intensywne inwestycje w krajowe innowacje naukowe i technologiczne.

Prezydent stwierdził, że innowacyjność od zawsze była głównym motorem napędowym chińskiego rozwoju, a kraj może się poszczycić dużymi osiągnięciami w zakresie realizacji strategii rozwojowej bazującej na innowacyjności.

„Zamierzamy w pełni wykorzystać popyt naszego dużego rynku krajowego oraz mocne strony kompleksowego systemu przemysłowego, i zdwoić wysiłki na rzecz przekucia wyników badań na realny wzrost wydajności" – powiedział chiński prezydent.

W celu podtrzymywania długofalowego rozwoju gospodarczego, Chiny „zamierzają zbudować system innowacji obejmujący sektor naukowy, technologiczny, edukacyjny, przemysłowy i finansowy oraz chcą zmodernizować swoje łańcuchy przemysłowe".

Głębsze reformy i szersze otwarcie się dzięki udoskonaleniu funkcjonujących mechanizmów

Chiński prezydent podkreślił ponadto, że kraj będzie przeprowadzać głębsze reformy i stymulować rynek, ponieważ reformy są kluczowe dla wzrostu wydajności.

Stosunek udziału PKB Chin w handlu zagranicznym spadł z poziomu 67% w roku 2006 do niecałych 32% w roku 2019, natomiast stosunek nadwyżki na rachunku obrotów bieżących do PKB zmalał z 9,9% w roku 2007 do poniżej 1% obecnie.

W ciągu siedmiu lat od czasu ogólnoświatowego kryzysu finansowego w roku 2008, udział popytu krajowego w PKB Chin przekroczył 100%, czyniąc konsumpcję krajową głównym czynnikiem wzrostu.

Xi powiedział, że Chiny weszły w nową fazę rozwojową związaną z nowymi zadaniami w zakresie reform, podkreślając, że kraj zamierza wdrożyć strategię rozwojową „podwójnego obiegu", której trzonem jest obieg krajowy, wzajemnie wzmacniający się z obiegiem międzynarodowym.

Stosując nową strategię rozwojową, Chiny „nie wprowadzają obiegu zamkniętego, lecz otwarty i wzajemnie wzmacniający się obieg krajowy i międzynarodowy"– dodał prezydent.

Prezydent stwierdził ponadto, że Chiny zamierzają podjąć więcej kroków na rzecz usuwania głęboko zakorzenionych barier systemowych i instytucjonalnych, modernizując tym samym krajowy system sprawowania rządów oraz wybrane ograniczenia rynkowe, od lepszej ochrony praw własności, w tym także intelektualnej, przez utworzenie wysokiej klasy systemu rynkowego, aż po udoskonalenie mechanizmów uczciwej konkurencji.

Nadzieje dla środowiska biznesowego z Azji i Pacyfiku

21 państw członkowskich APEC odpowiada łącznie za około 60% światowej gospodarki oraz niemal połowę obrotów w światowym handlu (dane za 2018).

Prezydent Xi podkreślił, że środowisko biznesowe Azji i Pacyfiku to motor napędowy rozwoju gospodarczego i odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości regionu.

Wyraził także nadzieje związane z tym środowiskiem, sugerując że sektor biznesowy powinien skupić się na promocji otwartego handlu i inwestycji oraz rozwoju, szukając sposobów na rozwój przez innowacje, a także współpracując ze sobą nawzajem i w razie potrzeby udzielając pomocy potrzebującym w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników rozwojowych.

W piątek Xi pojawi się na spotkaniu liderów gospodarczych APEC Economic Leaders' Meeting, podczas którego ma nastąpić prezentacja wizji regionu na kolejne lata. Jest to kluczowy dokument strategiczny, w którym opisano cele i założenia dotyczące przyszłej współpracy państw członkowskich APEC.

Nagranie wideo - https://www.youtube.com/watch?v=1xibK9bXtUQ

Nagranie wideo - https://www.youtube.com/watch?v=HpMhQTc3wxQ

