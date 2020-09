CGTN: Chiny wzywają do globalnej rewolucji ekologicznej po pokonaniu pandemii

„Pandemia COVID-19 przypomina nam o tym, że ludzkość powinna przeprowadzić rewolucję ekologiczną i podjąć wzmożone wysiłki na rzecz stworzenia przyjaznej środowisku wizji rozwoju i życia" – stwierdził prezydent Chin Xi Jinping w swoim zdalnym wystąpieniu podczas posiedzenia ogólnego 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w ostatni wtorek.

Prezydent wezwał wszystkie kraje do „podjęcia zdecydowanych działań" w kierunku przestrzegania postanowień tzw. paryskiego porozumienia klimatycznego przyjętego w roku 2015. W ramach porozumienia blisko 200 krajów zobowiązało się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych celem utrzymania globalnego wzrostu temperatur w obecnym stuleciu na poziomie znacznie niższym niż dwa stopnie powyżej wartości sprzed rewolucji przemysłowej oraz podjęcia wysiłków na rzecz dalszego ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia Celsjusza.

Chiny dążą do „osiągnięcia szczytowych wartości emisji CO2 przed rokiem 2030 i osiągnięcia neutralności węglowej przed rokiem 2060" – powiedział Xi.

Prezydent wezwał także wszystkie kraje do „ekologicznego odrodzenia światowej gospodarki po zakończeniu pandemii" oraz prac na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Wystąpienie Xi zostało nagrodzone gromkimi brawami. „Dzisiejsze wystąpienie prezydenta Xi Jinping stwierdzające, że Chiny zamierzają osiągnąć neutralność węglową przed rokiem 2060 to bardzo ważna wiadomość" – powiedział Todd Stern, amerykański wysłannik ds. klimatu za kadencji prezydenta Obamy, który pracował przy uzgadnianiu szczegółów dwustronnego porozumienia klimatycznego z Chinami w roku 2014. Wystąpienie określił mianem „obiecującego" kroku naprzód.

Deklaracja została także ciepło przyjęta przez Unię Europejską. „Cieszę się z deklaracji prezydenta Xi dotyczącej wyznaczenia przez Chiny terminu osiągnięcia szczytowych wartości emisji CO2 oraz uzyskania neutralności klimatycznej przed rokiem 2060" – stwierdził Frans Timmermans, wiceprzewodniczący ds. zielonego ładu.

Chiny bardziej ekologiczne

Chiny – jako największy rozwijający się kraj i druga pod względem wielkości gospodarka świata – podejmują intensywne działania, aby pogodzić rozwój gospodarczy z ochroną środowiska.

Z jednej strony kraj pracuje nad przekształceniem swoich struktur gospodarczych i modelu wzrostu w ramach wysiłków na rzecz wysokiej jakości rozwoju, natomiast z drugiej walka z zanieczyszczeniem została przez jego władze określona mianem „jednego z trzech trudnych bojów", na równi z ograniczaniem największych zagrożeń i biedy, na drodze do zbudowania do roku 2020 stosunkowo dobrze prosperującego społeczeństwa.

Xi od zawsze przywiązywał dużą uwagę do ochrony środowiska i ekologicznego rozwoju.

Przed piętnastoma laty, pełniąc funkcję sekretarza komisji Komunistycznej Partii Chin (CPC) w prowincji Zhejiang, wygłosił stwierdzenie, że „przejrzyste wody i góry o bujnej roślinności to bezcenne zasoby", które później stało się znaną w całym kraju koncepcją ekologicznego rozwoju.

Po tym jak został sekretarzem generalnym komitetu centralnego CPC i prezydentem Chin, podczas licznych okazji, w tym m.in. podczas podróży kontrolnych po kraju, Xi wielokrotnie podkreślał znaczenie ochrony środowiska.

Jako kraj, który niegdyś zmagał się z poważnymi problemami środowiskowymi takimi jak częsty smog i skażenie wód na dużą skalę, Chiny robią niesamowite postępy w zakresie ekologicznego rozwoju i działania na rzecz poprawy sytuacji na całym świecie.

Dzięki swoim wysiłkom na rzecz zahamowania wzrostu zużycia energii i mniejszego uzależnienia od paliw kopalnych, kraj jest na dobrej drodze do zrealizowania do roku 2030 większej niż pierwotnie zakładano ilości działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach porozumienia paryskiego.

Emisje CO2 w przeliczeniu na jednostkę PKB spadły niemal o połowę w porównaniu z rokiem 2005, pozwalając z wyprzedzeniem osiągnąć założenia dotyczące zmniejszenia przed 2020 wskaźników z roku 2005 o 40-45%. W perspektywie do roku 2030 deklarowane jest ograniczenie emisji CO2 w przeliczeniu na jednostkę PKB o 60-65% względem wartości z roku 2005, natomiast szczytowy poziom emisji CO2 ma zostać osiągnięty do roku 2030.

W roku 2019 badania środowiskowe przeprowadzone przez NASA w latach 2000-2017 wykazały, że Chiny odpowiadały za ponad 1/4 nowoutworzonych obszarów zielonych na świecie, stając się najbardziej aktywnym krajem na tym polu.

Dążąc do wspierania globalnej walki ze zmianami klimatycznymi, Xi przekazał 20 milionów juanów (trzy mld dolarów amerykańskich) chińskiemu funduszowi współpracy klimatycznej południe-południe, którego celem jest pomoc innym krajom rozwijającym się w walce z tym problemem.

W zeszłym roku Chiny utworzyły międzynarodową koalicję na rzecz ekologicznego rozwoju w ramach inicjatywy „Jeden pas, jedna droga", której celem jest realizacja postanowień przyjętego przez ONZ programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez ekologiczną budowę infrastruktury w ramach ww. inicjatywy.

„Wzywamy wszystkie kraje do realizacji innowacyjnego, skoordynowanego, ekologicznego i otwartego rozwoju dla wszystkich, wykorzystywania historycznych możliwości oferowanych przez nowe, rewolucyjne odkrycia naukowe i technologiczne i transformacje przemysłowe, ekologicznej odbudowy światowej gospodarki po pandemii COVID, a tym samym utworzenia silnego bodźca do dalszego, zrównoważonego rozwoju" – powiedział we wtorek Xi.

Chiny zdecydowanie wcielają swoje słowa w życie.

Nagranie wideo - https://www.youtube.com/watch?v=8fV-fD2uZBs

SOURCE CGTN