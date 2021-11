CGTN: Chiny zobowiązują się do szerszego otwarcia oraz dzielenia się możliwościami rozwoju z całym światem

„Nie zmienimy naszej determinacji, aby otworzyć się szerzej na wysokim poziomie; nie zmienimy naszej determinacji do dzielenia się możliwościami rozwoju z resztą świata; ani nie zmienimy naszego zaangażowania w globalizację gospodarczą, która ma charakter bardziej otwarty, integrujący, zrównoważony i korzystny dla wszystkich" – zapowiedział prezydent Chin Xi Jinping, wygłaszając przemówienie inauguracyjne za pośrednictwem wideo podczas 4. edycji Międzynarodowych Targów Importowych w Chinach (China International Import Expo - CIIE).

Zainaugurowane w 2018 roku coroczne CIIE jest pierwszą dedykowaną wystawą importową na świecie. Tegoroczne targi odbędą się od piątku do przyszłej środy w Szanghaju, we wschodnich Chinach.

20. rocznica przystąpienia Chin do WTO

W tym roku przypada 20. rocznica przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Prezydent Xi dokonał podsumowania postępów kraju w zakresie pogłębiania reform i zwiększania otwartości w ciągu ostatnich dwóch dekad.

„Chiny w pełni wywiązały się ze swoich zobowiązań akcesyjnych - powiedział. - Ogólna stawka celna została obniżona z 15,3 procent do 7,4 procent, niżej niż zobowiązanie akcesyjne 9,8 procent".

Rząd centralny Chin dokonał analizy i weryfikacji ponad 2300 ustaw i rozporządzeń, natomiast władze lokalne dokonały przeglądu i korekty 190000, dodał.

Jak zauważył prezydent, aby usprawnić międzynarodową walkę z wirusem COVID-19, Chiny przekazały społeczności światowej około 350 miliardów masek i ponad 1,6 miliarda dawek szczepionek.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Chiny z szóstej co do wielkości gospodarki świata stały się drugą; równocześnie ich handel towarami wzrósł z szóstej pozycji do największej na świecie, zaś handel usługami z jedenastej do drugiej, jak twierdzi Xi.

„Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad Chiny pogłębiały reformy i dążyły do wszechstronnego otwarcia, wykorzystując możliwości i stawiając czoła wyzwaniom, a także podejmując swoje obowiązki i przynosząc korzyści całemu światu" – powiedział, opisując proces otwarcia jako „znak rozpoznawczy współczesnych Chin".

Chiny zamierzają „położyć większy nacisk na rozszerzenie importu"

CIIE jest znaczącą platformą służącą promowaniu globalnego wolnego handlu i współpracy międzynarodowej. Od 2018 do 2020 roku zamierzone obroty poprzednich trzech wystaw osiągnęły około 201,6 miliarda dolarów. Oczekuje się, że 4. CIIE przyciągną blisko 3000 przedsiębiorstw ze 127 krajów i regionów.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Handlu, Chiny są drugim największym importerem na świecie od 11 lat z rzędu. Xi zapowiedział, że kraj dołoży więcej starań, aby ożywić import.

„Chiny otworzą więcej stref demonstracyjnych dla kreatywnego promowania handlu importowego, zoptymalizują katalog importu detalicznego za pośrednictwem transgranicznego handlu elektronicznego, zachęcą do przetwarzania na miejscu importowanych towarów z handlu między mieszkańcami granicy i zwiększą import z krajów sąsiednich" - ogłosił.

Jak wynika z danych Generalnej Administracji Celnej, w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. import i eksport Chin wzrósł o 22,7 proc. rok do roku do 28,33 bln juanów (ok. 4,38 bln dolarów). W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku eksport i import nadal rosły w tempie dwucyfrowym, odpowiednio o 22,7 proc. i 22,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

„W przyszłości, Chiny będą kłaść jeszcze większy nacisk na rozszerzenie importu i dążyć do zrównoważonego rozwoju handlu" – powiedział prezydent Xi.

„Kraj będzie stanowczo chronił prawdziwą wielostronność, dzielił możliwości rynkowe z resztą świata, promował otwarcie na najwyższe standardy i stał na straży wspólnych interesów świata" – podkreślił.

Chiny zmniejszą negatywną listę inwestycji zagranicznych oraz zrewidują i wzbogacą katalog wspieranych gałęzi przemysłu, aby skierować więcej inwestycji zagranicznych w stronę sektorów takich jak zaawansowana produkcja, nowoczesne usługi, wysokie i nowe technologie, ochrona energii i środowiska, powiedział.

Kraj jest nastawiony na „aktywną pracę na rzecz przystąpienia do Kompleksowego i Postępowego Porozumienia o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP)" – dodał. Kraj oficjalnie złożył wniosek o przystąpienie do CPTPP, umowy o wolnym handlu między 11 krajami, w tym Australią, Kanadą, Nową Zelandią, Singapurem i Wietnamem.

Xi dodał, że Chiny zaangażują się w promocję wysokiej jakości współpracy w ramach Pasa i Szlaku, która przyniesie więcej korzyści krajom uczestniczącym w tej inicjatywie.

„Chiny są gotowe do współpracy ze wszystkimi krajami w celu budowania otwartej gospodarki światowej, aby wiosenny powiew otwartości przyniósł ciepło do wszystkich części świata" – zapowiedział.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-04/Xi-Jinping-addresses-opening-ceremony-of-CIIE-14V5bYl3lny/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=LItP2fA_Ps8

