CGTN: Chiny zwiększają dynamikę rozwoju naukowo-technologicznego, skupiając się w większej mierze na kwestii niezależności

Samowystarczalność i niezależność w obszarze nauki i technologii

Jak powiedział prezydent Chin Xi Jinping podczas przemówienia na spotkaniu z udziałem około 3000 osób, przyspieszenie działań jest niezbędne w kontekście budowania pozycji Chin jako kraju wiodącego pod względem nauki i technologii oraz osiągnięcia samowystarczalności i większej niezależności w tym obszarze.

Podkreślając znaczenie dokonywania przełomów w podstawowych technologiach w kluczowych dziedzinach, prezydent Xi zwrócił uwagę na konieczność stworzenia nowoczesnego systemu nauki i technologii we współpracy z konfederacjami działającymi w obszarze innowacji, kierowanymi przez wiodące przedsiębiorstwa oraz wspieranymi przez uniwersytety i instytucje, a także skoordynowane podmioty innowacyjne.

Prezydent zauważył, że konieczne jest szybsze rozwiązywanie trudności powstałych na gruncie głównych działań naukowych i technologicznych, a przede wszystkim najpilniejszych i naglących problemów, a także odpowiednie reagowanie na aktualne i długofalowe potrzeby kraju.

Jak dodał Xi, badania podstawowe i oryginalne są kluczowe dla rozszerzania granic poznawczych.

Dążenie Chin do niezależności w zakresie innowacji naukowych znajduje odzwierciedlenie w różnych osiągnięciach kraju, takich jak stworzenie Systemu Nawigacji Satelitarnej Beidou, eksploracja kosmosu, w tym wynoszenie na orbitę sond księżycowych i marsjańskich, budowa własnej stacji kosmicznej, czy skonstruowanie dalekomorskiego załogowego statku podwodnego Fendouzhe. Chiny opracowały również własne technologie szybkiej kolei, technologie komunikacyjne 5G i sztuczną inteligencję.

Prezydent Xi podkreślił także rolę krajowych laboratoriów i instytucji naukowo-badawczych, uniwersytetów badawczych wysokiego szczebla oraz wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie nauki i technologii, nawołując je do dokonywania kolejnych strategicznych i kluczowych osiągnięć naukowych i technologicznych oraz do rozwiązania najważniejszych problemów występujących w tym obszarze, które mają wpływ na ogólny rozwój Chin i długofalowe interesy kraju.

Według prezydenta, ważne jest podejmowanie wysiłków na rzecz zapewnienia najwyższej klasy personelu naukowego i technologicznego o globalnym oddziaływaniu, jak również stałe wspieranie wielu innowacyjnych zespołów oraz szkolenie większej liczby personelu technicznego i pracowników wykwalifikowanych.

Strategia rozwoju stymulowana przez innowację

Prezydent Xi ponownie podkreślił znaczenie innowacji w kontekście rozwoju i zapewniania dodatkowych korzyści w tym obszarze, o których mowa w 14. Planie Pięcioletnim Chin (na lata 2021-2025) na rzecz krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz w długofalowych celów przewidzianych do realizacji do roku 2035.

W 2016 r. rząd chiński postawił sobie za cel uczynienie Chin jednym z najbardziej innowacyjnych krajów do 2020 r., wiodącym innowatorem do 2030 r., a także wiodącą światową potęgą naukowo-technologiczną do przypadającej w 2049 r. 100. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej.

Xi powiedział, że należy podejmować wysiłki na rzecz pogłębiania reformy systemu naukowo-technologicznego i stworzenia podstawowego systemu wspierającego wszechstronną innowacyjność. Dodał ponadto, że należy w pełni wykorzystać rolę państwa jako organizatora głównych innowacji naukowych i technologicznych.

Według prezydenta, Chińska Akademia Nauk i Chińska Akademia Inżynierii, jako narodowe strategiczne siły naukowe i technologiczne, powinny odgrywać wiodącą rolę. Xi dodał, że Chińskie Stowarzyszenie Nauki i Technologii powinno przyjąć na siebie odpowiedzialność za stworzenie pomostu między rządem a pracownikami naukowymi i technologicznymi.

Wezwał on również do podjęcia wysiłków na rzecz zapewnienia głębokiego zaangażowania w globalne zarządzanie nauką i technologią, w takich dziedzinach jak zdrowie publiczne i zmiany klimatyczne, oraz sprawienia, że chińska nauka i technologia w większym stopniu przyczynią się do budowania wspólnoty dla wspólnej przyszłości wszystkich ludzi.

Chiński prezydent przekazał również pozdrowienia pracownikom naukowo-technologicznym w całym kraju z okazji chińskiego narodowego dnia pracowników naukowo-technologicznych, który przypada 30 maja.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-28/Xi-Jinping-stresses-sci-tech-self-strengthening-at-higher-levels-10Dr6N2aiu4/index.html

Nagranie - https://www.youtube.com/watch?v=zaobFI65lRE

SOURCE CGTN