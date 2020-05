CGTN : Cibles clés pour 2020 dans le rapport de travail du gouvernement chinois

PÉKIN, 25 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le premier ministre chinois Li Keqiang a présenté vendredi le rapport de travail du gouvernement à la troisième session de la 13e Assemblée nationale du peuple à Pékin.

Le rapport passe en revue les réalisations de la Chine en 2019 sur tous les fronts : l'atteinte d'une croissance économique stable, l'amélioration des niveaux de vie du peuple, les innovations dans le domaine scientifique et technologique, et son rôle actif dans le développement du système de gouvernance mondiale.

La Chine est ébranlée par l'impact de la pandémie de COVID-19 qui a infecté plus de 5 millions de personnes dans le monde. Le rapport de travail a pleinement reconnu les difficultés auxquelles la Chine a été confrontée cette année lorsque le premier ministre Li a souligné que « nous devons redoubler d'efforts pour minimiser les pertes résultant du virus et atteindre les objectifs et exécuter les tâches de développement économique et social cette année. »

La Chine n'a pas établi de cible spécifique pour sa croissance économique en 2020. D'après le premier ministre Li, cela est dû aux incertitudes liées à la pandémie de COVID-19 et à la nature imprévisible de l'environnement économique et commercial mondial. En revanche, d'autres cibles clés en termes de création d'emplois, de déficit budgétaire et de consommation sont décrites dans le rapport de travail du gouvernement.

La chaîne de télévision CGTN a fourni un bref aperçu du rapport de travail du gouvernement de cette année sous forme graphique.

Le premier graphique compare les objectifs et les réalisations de la Chine pour 2019 aux objectifs établis pour 2020. En 2019, le PIB chinois a augmenté de 6,1 %, dans la fourchette cible de croissance officielle de 6 % à 6,5 %. Aucune cible de croissance économique n'a été établie pour cette année.

La stabilisation de l'emploi est une priorité cette année, avec plus de 9 millions de nouveaux emplois urbains prévus pour 2020 par rapport à la cible de 11 millions l'an dernier. La Chine a atteint et dépassé son objectif pour 2019 en créant 13,52 millions de nouveaux emplois.

Cette année, la réduction de la pauvreté est en tête des priorités des décideurs politiques chinois. La Chine est en passe d'atteindre son objectif d'éradication de la pauvreté dans les zones rurales et d'élimination de la pauvreté régionale. D'après les données officielles, 5,51 millions de Chinois vivaient dans la pauvreté en 2019 ; l'objectif fixé pour cette année est de les sortir tous de la pauvreté.

Le deuxième graphique illustre les mots clés du rapport de travail du gouvernement de cette année. En utilisant le texte de l'allocution, nous avons créé une carte arborescente qui fait ressortir les mots qui sont apparus le plus souvent dans le rapport.

La fréquence des choix de mots montre clairement que le développement est d'une importance primordiale dans le rapport de travail du gouvernement de cette année, ainsi que la stabilisation de l'emploi et la lutte contre l'épidémie. Le mot « développement » est apparu 76 fois dans l'allocution du premier ministre Li, tandis que le mot « emploi » est apparu 39 fois et « épidémie » 34 fois.

La pandémie de coronavirus a porté un rude coup aux industries et une focalisation sur l'économie est évidente dans les références fréquentes du premier ministre Li aux entreprises, à l'économie et aux réformes. Dans son allocution, le premier ministre Li a présenté une série de mesures pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui sont parmi les plus durement touchées par la pandémie de coronavirus.

La réduction de la pauvreté, la première des trois principaux combats que le gouvernement doit mener, occupe également une place importante dans le rapport de travail du gouvernement de 2020. La Chine a réduit de 11,09 millions la population rurale pauvre, selon le rapport, et des efforts plus importants seraient déployés pour éliminer la pauvreté dans tous les autres comtés et villages pauvres.

Le troisième graphique fait ressortir des mots clés qui sont apparus pour la première fois dans le rapport de travail du gouvernement cette année, la plupart d'entre eux étant liés à la lutte contre le coronavirus, avec des mots clés comme « épidémie », « santé publique » et « COVID-19 ».

L'un des messages clés de l'allocution du premier ministre Li pour cette année est que la Chine doit se remettre des conséquences de la pandémie de coronavirus, en reconnaissant que « la Chine fera face à des défis comme jamais auparavant ». Dans son allocution, le premier ministre Li a noté les efforts déployés par le gouvernement central et les gouvernements locaux pour stimuler la reprise du travail, de la production et des activités commerciales.

« Six garanties » - assurer la sécurité de l'emploi, les besoins vitaux fondamentaux, les opérations des entités du marché, l'alimentation et l'énergie, la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement et le fonctionnement normal des gouvernements de niveau primaire - sont parmi les mots clés qui sont apparus en premier dans le rapport de travail du gouvernement cette année. Ils reflètent la détermination des dirigeants chinois à promouvoir le contrôle de l'épidémie et le développement économique et social en parallèle.

Article original : https://news.cgtn.com/news/2020-05-22/Graphics-Key-targets-for-2020-in-China-s-government-work-report--QHipLRgnny/index.html

