CGTN: Čína posiluje výsadbu stromů pro snížení uhlíkových emisí

Si, který je zároveň generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KSČ), se od 18. celostátního sjezdu KSČ v roce 2012 účastní aktivit spojených se sázením stromů již desátým rokem.

Zasévejme semena ekologické ochrany

Čína vyhlásila 12. březen Národním dnem sázení stromů v roce 1979. Všečínské shromáždění lidových zástupců, nejvyšší čínský zákonodárný orgán, pak v roce 1981 zahájilo celostátní dobrovolnou kampaň sázení stromů a stanovilo, že každý práceschopný občan starší 11 let by měl ročně zasadit tři až pět stromů.

„Také já chci přispět svým dílem k iniciativě Krásná Čína a zasít semena ekologické ochrany v celé společnosti, zejména mezi čínskou mládeží," řekl Si během letošního sázení stromů v městském rekreačním parku ve čtvrti Huangcun Town v pekingském obvodu Ta-sing.

V rámci společné výsadby zasadil mladé stromky borovice čínské, broskvoně, magnólie, plané jabloně a jasanu čínského.

„Pokud vytrváme a spojíme síly, bude nebe nad naší zemí modřejší, její hory zelenější, vody čistší a krajina krásnější," dodal.

Si označil lesy za „uhlíkový rezervoár" a připomněl zásadní strategický význam lesních a travních porostů pro ekologickou bezpečnost země.

Vyzval také ke zvýšení priority ekologické ochrany a uplatnění holistického přístupu v ekologickém rozvoji.

„Budeme chránit a spravovat naše ekosystémy s jejich horami, řekami, lesy, zemědělskou půdou, jezery, pastvinami a pouštěmi v duchu holistického přístupu, systematicky provádět ekologické programy a zvyšovat množství i kvalitu lesních a pastvinných fondů," slíbil.

Úloha lesů v redukci uhlíkových emisí

„Průzračné vody a zelené hory jsou naším neocenitelným bohatstvím," – tento výrok prezidenta Siho se stal vůdčím principem čínského úsilí o ochranu životního prostředí.

Čína se nedávno zavázala dosáhnout vrcholu uhlíkových emisí do roku 2030 a do roku 2060 dospět k uhlíkové neutralitě. V rámci 14. pětiletého plánu pro léta 2021-2025 a dlouhodobých cílů do roku 2035, které společně tvoří nejnovější plán rozvoje země, rovněž slibuje pokročit v ekologické transformaci sociálního a ekonomického rozvoje.

Uhlíkové rezervoáry, jakými jsou právě lesy a travní porosty, dokážou absorbovat a ukládat oxid uhličitý z atmosféry. Proto při uskutečňování těchto myšlenek hraje zásadní roli také zalesňování.

Podle čínské Bílé knihy o ochraně biodiverzity vydané v říjnu loňského roku se zalesnění a rozsah lesních rezerv v Číně posledních 30 let trvale rozrůstá a představuje největší nárůst lesních fondů ze všech zemí světa.

Zmíněná Bílá kniha dále uvádí, že na konci roku 2020 činila plocha lesů v Číně 220 milionů hektarů, míra zalesnění 23 % a kapacita ukládání uhlíku v lesích 9,19 miliardy tun.

V roce 2021 vysadila Čína 3,6 milionu hektarů lesa a přeměnila v lesy 380.800 hektarů zemědělské půdy, uvádí ve svém bulletinu z 11. března Národní správa lesů a pastvin. V letošním roce pak země plánuje vysadit 6,4 milionu hektarů stromů a travních porostů.

S cílem zvýšit kapacitu rezervoárů uhlíku v lesním hospodářství poskytla nedávno Čínská rozvojová banka půjčky v hodnotě přibližně 114,1 miliardy jüanů (asi 17,95 miliardy dolarů) na podporu klíčových ekologických oblastí, jako je budování národních lesních rezerv a zlepšování kvality lesů.

Banka, která je jednou z hlavních bank zajišťujících vládní politiku v zemi, podpořila pěstování a údržbu lesů o rozloze téměř čtyř milionů hektarů, které by měly být po roce 2030 schopny absorbovat 72 milionů tun uhlíku ročně.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-31/China-steps-up-tree-planting-efforts-to-reduce-carbon-emissions-18QrTqA6rHq/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=49KymgvycfA

SOURCE CGTN