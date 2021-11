CGTN: Čína predkladá návrhy na podporu globálneho rozvoja a riešenie ekonomických problémov

Čína, dôležitý motor rastu globálnej ekonomiky, na 16. samite lídrov skupiny 20 (G20) zdôraznila spoluprácu, inkluzívnosť a ekologický rozvoj.

Spolupráca proti pandémii

Keďže COVID-19 stále pustoší svet, čínsky prezident Si Ťin-pching uprednostnil globálnu spoluprácu v oblasti očkovania, keď predniesol svoj prejav prostredníctvom videa na prvom zasadnutí samitu.

Navrhol šesťbodovú globálnu očkovaciu iniciatívu „Global Vaccine Cooperation Action Initiative" so zameraním na spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja vakcín, spravodlivú distribúciu vakcín, vzdanie sa práv duševného vlastníctva na vakcíny COVID-19, bezproblémový obchod s vakcínami, vzájomné uznávanie vakcín a finančnú podporu globálnej spolupráce v oblasti vakcín.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je nerovnosť v distribúcii vakcín výrazná, pričom krajiny s nízkymi príjmami dostávajú menej ako 0,5 % z celkového počtu a menej ako 5 % populácie Afriky je plne zaočkovaných.

WHO si na boj s pandémiou stanovila dva ciele: do konca tohto roka zaočkovať aspoň 40 % svetovej populácie a do polovice roku 2022 zaočkovanosť zvýšiť na 70 %.

„Čína je pripravená spolupracovať so všetkými stranami s cieľom zvýšiť prístup k vakcínam a ich cenovú dostupnosť v rozvojových krajinách a pozitívne prispieť k vybudovaniu globálnej obrannej línie očkovania," povedal Si Ťin-pching.

Čína doteraz poskytla viac ako 1,6 miliardy dávok vakcín pre viac ako 100 krajín a medzinárodných organizácií. Celkovo Čína poskytne svetu za celý rok viac ako 2 miliardy dávok, dodal s tým, že Čína realizuje spoločnú výrobu vakcín so 16 krajinami.

Budovanie otvorenej svetovej ekonomiky

Pri presadzovaní hospodárskeho oživenia prezident zdôraznil, že skupina G20 by mala uprednostňovať rozvoj v koordinácii makropolitiky, pričom vyzvala na zabezpečenie spravodlivejšieho, efektívnejšieho a inkluzívnejšieho globálneho rozvoja, aby sa zaistilo, že žiadna krajina nezostane pozadu.

„Vyspelé ekonomiky by mali splniť svoje záväzky týkajúce sa oficiálnej rozvojovej pomoci a poskytnúť viac zdrojov rozvojovým krajinám," povedal Si Ťin-pching.

Uvítal tiež aktívnu účasť viacerých krajín na Globálnej rozvojovej iniciatíve.

Nedávno predstavil v OSN návrh Globálnej rozvojovej iniciatívy a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby posilnilo spoluprácu v oblastiach zmierňovania chudoby, potravinovej bezpečnosti, reakcie na COVID-19 a vakcín, financovania rozvoja, klimatickej zmeny a zeleného rozvoja, industrializácie, digitálnej ekonomiky a konektivity.

Iniciatíva je vysoko kompatibilná s cieľom a prioritou G20 podporovať globálny rozvoj, povedal Si Ťin-pching.

Dodržiavanie ekologického rozvoja

Riešenie klimatických zmien je zatiaľ na poprednom mieste globálnej agendy, keďže v nedeľu sa v škótskom Glasgowe otvorí 26. zasadnutie Konferencie zmluvných strán (COP26) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

Si Ťin-pching v tejto súvislosti vyzval rozvinuté krajiny, aby išli príkladom v oblasti znižovania emisií, pričom uviedol, že krajiny by urovnať špecifické problémy a obavy rozvojových krajín, splniť svoje záväzky týkajúce sa financovania klimatických opatrení a poskytnúť pre rozvojové krajiny technológiu, budovanie kapacít a inú podporu.

„Toto je kriticky dôležité pre úspech nadchádzajúcej konferencie COP26," povedal.

Si Ťin-pching pri mnohých príležitostiach zdôraznil čínsky názor na globálne riadenie klímy a vyjadril pevnú podporu Parížskej dohode zo strany Číny, čo umožnilo veľký pokrok na globálnej úrovni.

V roku 2015 Si Ťin-pching predniesol hlavný prejav na Parížskej konferencii o zmene klímy, čím historicky prispel k uzavretiu Parížskej dohody o globálnych klimatických opatreniach po roku 2020.

Začiatkom tohto mesiaca zdôraznil úsilie o dosiahnutie uhlíkového maxima a cieľov neutrality v Číne, keď vystúpil na summite lídrov 15. stretnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite.

Summit G20 sa tento rok konal online aj offline počas talianskeho predsedníctva a zameral sa na najnaliehavejšie globálne výzvy, pričom na prvom mieste programu boli otázky súvisiace s pandémiou COVID-19, klimatickými zmenami a hospodárskym oživením.

Skupina G20, ktorá vznikla v roku 1999 a zahŕňa 19 krajín a Európsku úniu, je hlavným fórom pre medzinárodnú spoluprácu vo finančných a ekonomických otázkach.

Skupina zahŕňa takmer dve tretiny svetovej populácie, viac ako 80 % globálneho hrubého domáceho produktu a 75 % svetového obchodu.

