CGTN: Čína představuje postupy, které jí mají pomoci stát se světovým lídrem v oblasti inovací

PEKING, 5. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Čína nastínila prioritní oblasti a opatření, která jí, jakožto druhé největší ekonomice světa, mají pomoci stát se světovým lídrem v oblasti inovací v následujících 15 letech. Velmoc slibuje dosažení zásadních průlomů v klíčových technologiích.

Země bude i nadále pokračovat v inovačně zaměřeném rozvoji. Podle úplného znění rozvojových návrhů ústředního výboru Komunistické strany Číny (KSČ), které bylo zveřejněno v úterý, je naplánována realizace řady strategických projektů v oblastech umělé inteligence, kvantových technologií, integrovaných obvodů, zdraví, výzkumu mozku, šlechtitelství, leteckých a kosmických věd a technologií a hloubkového průzkumu země a oceánu.

Dokument obsahující návrhy vedení strany na formulaci 14. pětiletého plánu (2021-2025) pro národní hospodářský a sociální rozvoj a dlouhodobé cíle do roku 2035, byl přijat na pátém plenárním zasedání 19. ústřední výboru KSČ, které skončilo 29. října.

Soběstačnost v oblasti vědy a technologií

V doprovodném projevu k návrhům zdůraznil generální tajemník ústředního výboru KSČ, Si Ťin-pching, že Čína by se během období 14. pětiletého plánu měla zaměřit na podporu vysoce kvalitního rozvoje

Podle návrhů chce Čína svých cílů dosáhnout tím, že v rámci svého úsilí o modernizaci bude udržovat ústřední roli inovací. Soběstačnost ve vědě a technologiích jí má posloužit jako strategický základ pro národní rozvoj.

V dokumentu se uvádí, že Čína má zdokonalit národní inovační systém a zvýšit své úsilí o proměnu země ve vědeckou a technologickou velmoc.

„Na jedné straně vylepšíme naše kapacity v oblasti nezávislé inovace, protože klíčové technologie nelze koupit," uvedl minulý pátek na tiskové konferenci ministr vědy a technologie Wang Č'-kang.

„Na druhou stranu také doufáme, že získáme pokročilejší zkušenosti z jiných zemí a zároveň přispějeme celému světu ‚čínskou moudrostí' při řešení globálních výzev a sdílením čínských vědeckých a technologických úspěchů," dodal Wang.

Dokument zdůraznil „dominantní roli" podniků v oblasti inovací a sliboval posílení jejich inovační kapacity.

V návrzích stojí, že Čína bude podporovat výstavbu národních laboratoří, plánovat a rozvíjet národní vědecká centra a regionální inovační centra a podporovat vznik mezinárodních vědeckých a technologických inovačních center v Pekingu, Šanghaji a v oblasti Velkého zálivu Kuang-tung-Hongkong-Ma-cchao.

Strategicky se rozvíjející průmyslová odvětví a zelený rozvoj

V dokumentu také byla označena řada „strategicky se rozvíjejících průmyslových odvětví" a dokument se zavázal k urychlení rozvoje těchto průmyslů, kam spadají odvětví nové generace informačních technologií, biotechnologie, nové energie a materiálů, produkce špičkového vybavení, vozidel na nový pohon, ochrany životního prostředí, leteckého a kosmického průmyslu a námořních zařízení.

Návrhy požadovaly hlubokou integraci internetu, velkých dat a umělé inteligence s ostatními průmyslovými odvětvími, usnadnění klastrového rozvoje pokročilé výroby, budování řady strategicky se rozvíjejících odvětví jako nových hnacích sil růstu. Rovněž požadovaly podporování nových technologií, produktů, obchodních modelů a nových obchodních forem.

V dokumentu také stojí, že Čína mezitím zavede řadu opatření k usnadnění celkové zelené transformace hospodářského a sociálního rozvoje.

Čína má snížit svou uhlíkovou intenzitu neboli množství uhlíkových emisí na jednotku HDP a vypracovat akční plán k dosažení cíle – dosažení maximální hodnoty emisí CO 2 před rokem 2030.

Závazek je součástí čínského úsilí o podporu zeleného rozvoje a globální zelené revoluce v době post-COVIDové.

Čínský prezident Si Ťin-pching v září uvedl, že cílem země je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060.

„COVID-19 nám připomíná, že lidstvo by mělo odstartovat zelenou revoluci a postupovat rychleji, aby dosáhlo ekologického rozvoje i života," uvedl Si Ťin-pching v projevu ve formě videozáznamu předaného k obecné debatě 75. zasedání Valného shromáždění OSN.

Vyzval všechny země, aby „podnikly rozhodné kroky" k dodržení Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015, a zavázal se, že Čína „dosáhne maximálních hodnot emisí CO 2 do roku 2030 a uhlíkové neutrality dosáhne do roku 2060".

Dosažení cíle „siao-kchang" v dohlednu

Čína dosáhla „rozhodujících úspěchů" při zajišťování vítězství při budování středně prosperující (v čínštině „siao-kchang") společnosti ve všech ohledech, uvádí se v dokumentu, který rovněž tvrdí, že „dosažení cíle je na dohled".

Si Ťin-pching ve své doprovodné řeči uvedl, že než bude oficiálně ohlášeno dosažení střední prosperity celé společnosti, tak ústřední výbor KSČ provede v první polovině roku 2021 systematické hodnocení a rekapitulaci procesu budování středně prosperující společnosti ve všech ohledech.

Zdůraznil, že pevným závazkem KSČ vůči lidem zůstává komplexně vybudovat středně prosperující společnost na vyšší úrovni ve prospěch více než 1 miliardy lidí do příštího roku, resp. do doby, kdy si KSČ připomene 100. výročí od jejího založení.

V návrzích bylo rovněž rozvinuto rozhodnutí Číny zavést nový model rozvoje, kde se domácí a zahraniční trhy mohou navzájem posilovat, přičemž hlavní oporou bude domácí trh, který se zároveň zaváže k tomu, že se bude více otvírat.

Dokument bude podpořen zvláštními správními regiony Hongkongu a Macaa při posilování jejich konkurenceschopnosti a integraci jejich vlastního rozvoje do celkového rozvoje země.

