CGTN: Čína premení Če-ťiang na demonštračnú zónu spoločnej prosperity

Do roku 2025 by mal Če-ťiang dosiahnuť solídny pokrok pri budovaní demonštračnej zóny, pričom jej hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa by mal dosiahnuť úroveň mierne rozvinutých ekonomík, zatiaľ čo sociálna štruktúra s väčšinou obyvateľov so stredným príjmom by sa mala vo všeobecnosti rozvíjať následne, ako bolo uvedené v usmernení.

A 10 rokov po tom bude provincia podľa usmernenia dosahovať väčšie úspechy v kvalitnom rozvoji a dosahovať spoločnú prosperitu ako celok.

Podpora spoločnej prosperity všetkých obyvateľov Číny je náročnou a dlhodobou úlohou, ktorú nie je možné v krátkom čase úplne zrealizovať. Naliehavou potrebou je teda zvoliť niektoré oblasti s relatívne dostatočnými podmienkami ako pilotné, uviedla Národná komisia pre rozvoj a reformy (NDRC) v reakcii na otázku novinárov o plánoch Číny v Če-ťiangu.

Priekopnícka úloha Če-ťiangu

Vybudovanie demonštračnej zóny v Če-ťiangu vedie k podpore väčšej koordinácie medzi distribúciou príjmov z miest a vidieka, podpore priemyselného rozvoja a optimalizácii verejných služieb, vyplýva z prieskumu Výskumného ústavu Bank of China.

Pretože Čína je v súčasnosti druhou najväčšou ekonomikou na svete, mala by sa venovať väčšia pozornosť koordinácii medzi príjmom z miest a vidieka a hospodárskym rastom, aby sa zmenšil rozdiel v príjmoch a posilnili skupiny so strednými príjmami. Demonštračná zóna Če-ťiang rozšíri príjmové kanály obyvateľov miest a vidieka a preskúma spôsoby, ako zvýšiť príjem skupín s nízkym a stredným príjmom, ako aj zlepšiť politiku rozdeľovania platov pre kvalifikované talenty.

Če-ťiang má rozvinuté hospodárstvo, silný zmysel pre reformy a inovácie a má základy a výhody pre budovanie demonštračných zón. V usmernení sa uvádza, že Zhejiang by mal vybudovať koordinovaný pokrok v priemysle a zvyšovaní spotreby s cieľom lepšie uspokojiť diverzifikované potreby ľudí, čo si vyžaduje špičkový, inteligentný a trhovo orientovaný rozvoj v priemysle, a podporovať vitalitu práce, technológií, štátnej správy vlastného a súkromného kapitálu a ďalšie faktory.

Prečo bol vybraný Če-ťiang?

Provincia Če-ťiang dosiahla zjavné výsledky pri skúmaní a riešení problému nevyváženého a nedostatočného rozvoja; výsledky dosiahnuté prostredníctvom reforiem priniesli skúsenosti pre ďalšie časti krajiny, uviedol čínsky štátny plánovač.

Če-ťiang je pomerne bohatá provincia. Disponibilný príjem na obyvateľa predstavoval v roku 2020 52 400 jüanov (asi 8 199 dolárov), na druhom mieste za Šanghajom a Pekingom.

Rozvoj je tiež vyvážený, pretože obyvatelia vidieka tvoria polovicu z celkového počtu obyvateľov, ale rozdiel v príjmoch medzi obyvateľmi miest a vidieka je 1,96, čo je oveľa menej ako v prípade národného rozdielu 2,56.

Všetky časti Če-ťiangu všeobecne vykazujú pomerne silný zmysel pre reformy a inovácie a ponúkajú rôzne pokročilé skúsenosti s reformami, ako sú rýchle a ľahké komplexné služby. Napriek všetkým týmto službám zostáva v provincii silný potenciál ďalšieho rastu a prosperity, napríklad v protimonopolnom hospodárení a predchádzaní neusporiadanému rozširovaniu kapitálu.

Podľa NDRC sa problémovo orientované usmernenie zameriava na najslabší článok brániaci spoločnej prosperite a navrhuje kľúčové opatrenia na zmenšenie rozdielov medzi mestským a vidieckym regionálnym rozvojom a rozdelením príjmov medzi rôzne skupiny.

