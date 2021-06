CGTN: Čína sa chce stať inovačnou silou

Dodal, že to starodávne príslovie hovorí toto: "Ak sa môžete v jeden deň obnoviť, urobte tak každý deň. Potom dôjde k dennej obnove."

Inovačný rozmach

Za posledných niekoľko rokov urobila Čína významné kroky na posilnenie svojej inovatívnej kapacity a silné stránky vedy a techniky sa neustále zlepšovali, najmä z hľadiska hlavných ukazovateľov.

Čína sa v referenčnom hodnotení inovácií v roku 2020 umiestnila na 14. mieste medzi viac ako 100 ekonomikami na celom svete a podľa indexu zverejneného Svetovou organizáciou duševného vlastníctva v septembri minulého roka je jedinou ekonomikou so strednými príjmami zaradenou do top 30 po dobu siedmich rokov.

„Čína sa etablovala ako líder v oblasti inovácií a dosiahla vysoké priečky v dôležitých metrikách vrátane patentov, úžitkových vzorov, ochranných značiek, priemyselných vzorov a vývozu kreatívneho tovaru," uvádza sa v tlačovej správe indexu.

Podľa ministra vedy a techniky Wanga Zhiganga sa financovanie základného výskumu za posledných päť rokov zdvojnásobilo a odhaduje sa na 6,16 percenta z celkových výdavkov na výskum a vývoj v roku 2020.

Očakáva sa, že miera príspevku vedecko-technického pokroku k hospodárskemu rastu dosiahne v roku 2020 60 percent, vyplýva z oficiálnej projekcie ministerstva vedy a techniky.

V posledných rokoch sa podarilo dosiahnuť niekoľko významných technologických úspechov. Sonda Chang'e-5 priniesla späť prvé vzorky zhromaždené z Mesiaca, zatiaľ čo prvý čínsky Mars rover začal skúmať červenú planétu.

Krajina postupuje rýchlo v rozvoji svojich veľkých osobných lietadiel a vlakov na magnetickú levitáciu, zatiaľ čo prosperujú odvetvia súvisiace s digitálnou ekonomikou, 5G, umelou inteligenciou a elektrickými vozidlami.

Byť popredným inovátorom so sebadôverou

Podľa čínskeho 14. päťročného plánu (2021 - 2025) pre národný hospodársky a sociálny rozvoj a dlhodobých cieľov do roku 2035 by sa inovácie mali považovať za jadro modernizačného úsilia Číny, sebestačnosť a sebazdokonaľovanie vedy a techniky by mali dostať najvyššiu prioritu, keďže ich úlohou je strategická podpora.

Tvárou v tvár intenzívnej medzinárodnej konkurencii a na pozadí rastúceho unilateralizmu a protekcionizmu prezident Si na stretnutí 28. mája zdôraznil sebadôveru a sebaposilnenie pri rozvoji vedy a techniky v krajine.

Si vyzval čínskych sci-tech profesionálov, aby prevzali zodpovednosť za túto dobu a usilovali sa o sci-tech sebadôveru a sebaposilnenie na vyšších úrovniach.

Sci-tech prielomy by mali riešiť najnaliehavejšie problémy so zameraním na uspokojenie potrieb krajiny, a to urgentných aj dlhodobých, povedal Si.

Keďže sa Čína transformuje zo svetovej továrne na inovátora, v 14. päťročnom pláne sa uvádza, že na nasledujúcich päť až 15 rokov sa bude krajina zameriavať na nasledujúce oblasti, medzi ktoré patrí umelá inteligencia, kvantové informácie, integrovaný obvod, život a zdravie, veda o mozgu, biošľachtenie, letectvo a hlbokozemské a hlbokomorské prieskumy.

Čína bude investovať viac do základného výskumu počas 14. obdobia päťročného plánu, pričom podľa ministerstva vedy a techniky sa predpokladá, že financovanie dosiahne viac ako 8 percent všetkých výdavkov na výskum a vývoj.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-08/China-aims-to-become-an-innovation-powerhouse--10QnCEg98Oc/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=fpJsi0soSNo

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN