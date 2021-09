CGTN: Čína sľubuje zlepšenie regulácie cezhraničného obchodu, vyjadruje podporu malým a stredným podnikom

PEKING, 7. septembra 2021 /PRNewswire/ -- Čína predstaví myšlienku „negatívneho zoznamu" pre cezhraničný obchod so službami na celoštátnej úrovni, čo je krok, ktorého cieľom je zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia v krajine.

Oznámil to prezident Si Ťin-pching na globálnom samite o obchode so službami na tohtoročnom čínskom medzinárodnom veľtrhu obchodu so službami (CIFTIS) prostredníctvom video odkazu.