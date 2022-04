CGTN: Čína zintenzívňuje úsilie o výsadbu stromov, aby znížila emisie uhlíka

Si Ťin-pching, tiež generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KSČ), sa od 18. národného kongresu KSČ v roku 2012 desať rokov po sebe podieľal na výsadbe stromov.

„Zasiať semená ekologickej ochrany"

Čína v roku 1979 vyhlásila 12. marec za národný deň výsadby stromov. Národný ľudový kongres, najvyšší čínsky zákonodarný zbor, spustil v roku 1981 celoštátnu kampaň dobrovoľného vysádzania stromov, ktorá stanovila, že každý zdravý občan starší ako 11 rokov by mal každý rok zasadiť tri až päť stromov.

„Chcem prispieť svojou troškou k iniciatíve Krásna Čína a tiež zasiať semienko ekologickej ochrany v celej spoločnosti, najmä medzi čínsku mládež," povedal Si Ťin-pching počas tohtoročného vysádzania v mestskom rekreačnom parku v Huangcun v pekinskej štvrti Daxing.

Vysadil stromčeky borovice čínskej, broskyne obyčajnej, magnólie, jablone planej a jaseňa čínskeho.

„S vytrvalosťou a nahromadeným úsilím budeme môcť urobiť oblohu nad našou krajinou modrejšiu, hory sviežejšie, vody čistejšie a životné prostredie krajšie," povedal.

Si Ťin-pching označil lesy za „zásobník uhlíka" a povedal, že lesy a pasienky majú zásadný a strategický význam pre ekologickú bezpečnosť krajiny.

Vyzval na uprednostňovanie ekologickej ochrany a presadzovanie zeleného rozvoja s „holistickým prístupom".

„Budeme chrániť a spravovať naše ekosystémy zahŕňajúce hory, rieky, lesy, poľnohospodársku pôdu, jazerá, trávnaté porasty a púšte s holistickým prístupom, systematicky vykonávať programy ekologizácie a zvyšovať kvantitu aj kvalitu zdrojov lesov a trávnatých porastov," povedal.

Úloha lesov pri znižovaní emisií uhlíka

„Priezračná voda a svieže hory sú neoceniteľnými aktívami," veta, ktorú vyslovil Si Ťin-pching, sa stala hlavným krédom úsilia Číny o ekologickú ochranu.

V posledných rokoch sa Čína zaviazala dosiahnuť maximálne emisie oxidu uhličitého do roku 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Prisľúbila tiež podporiť ekologickú transformáciu sociálneho a hospodárskeho rozvoja podľa 14. päťročného plánu (2021–2025) a dlhodobých cieľov do roku 2035, najnovšieho plánu rozvoja krajiny.

Zalesňovanie zohráva kľúčovú úlohu pri transformácii týchto myšlienok na skutočnosť, pretože zachytávače uhlíka, ako sú lesy a trávnaté porasty, absorbujú a ukladajú oxid uhličitý z atmosféry.

Podľa čínskej Bielej knihy o ochrane biodiverzity, ktorá bola zverejnená v októbri minulého roka, si pokrytie lesov a lesné rezervácie Číny udržali rast za posledných 30 rokov a krajina zaznamenala najväčší nárast lesných zdrojov spomedzi všetkých krajín.

Podľa Bielej knihy mala lesná plocha Číny na konci roku 2020 rozlohu 220 miliónov hektárov, s mierou pokrytia lesmi 23 % a zachytávaním uhlíka v lesoch vo výške 9,19 miliardy ton.

V roku 2021 Čína vysadila 3,6 milióna hektárov lesa a premenila 380 800 hektárov poľnohospodárskej pôdy na les, uviedla vo svojom bulletine z 11. marca Národná správa lesov a trávnatých plôch. Krajina plánuje tento rok vysadiť 6,4 milióna hektárov stromov a tráv.

S cieľom podporiť zvýšenie kapacity zachytávania uhlíka v odvetví lesného hospodárstva Čínska rozvojová banka nedávno poskytla pôžičky v hodnote približne 114,1 miliardy jüanov (približne 17,95 miliardy USD) na podporu kľúčových ekologických oblastí, ako je budovanie národných lesných rezervácií a zlepšenie kvality lesov.

Banka, jedna z bánk primárnej politiky krajiny, podporila pestovanie a údržbu lesov pokrývajúcich takmer štyri milióny hektárov, ktoré by mali od roku 2030 absorbovať 72 miliónov ton uhlíka ročne.

