CGTN: Ciudad de Zhaojin, el suelo rojo en el noroeste de China

Transmitiendo el gen rojo

En mayo de 2018, Wang Tianjiao, en aquel entonces un estudiante de tercer grado de la escuela primaria del Ejército Rojo de Beiliang, escribió una carta al presidente chino Xi Jinping en nombre de sus compañeros de clase, en la que le contaba su experiencia en el aprendizaje de la historia revolucionaria y el desarrollo de la escuela.

Poco tiempo después, Xi respondió a los estudiantes en otra carta, alentándolos a transmitir el gen rojo de generación en generación. Xi escribió diciendo que esperaba que los estudiantes aprovecharan el tiempo y estudiaran duro con un corazón agradecido, y que crecieran para servir a su país, a la gente y a la sociedad en el futuro.

La escuela primaria del Ejército Rojo de Beiliang es una huella de la historia revolucionaria de la población. Se estableció en 1955 en el antiguo sitio revolucionario, el lugar de la reunión de Chenjiapo.

En junio de 2000, la madre de Xi, Qi Xin, visitó la escuela. Al observar sus raídas aulas e instalaciones anticuadas, movilizó a toda su familia para donar CNY 150.000 (USD 18.116) para reubicar y reconstruir la escuela.

Desde entonces, con el apoyo del Gobierno y de diferentes sectores de la sociedad, la escuela ha seguido mejorando sus condiciones con nuevos edificios académicos y dormitorios, aulas profesionales y un patio de juegos con pistas de goma sintética.

El desarrollo rápido beneficia a los locales

En 2015, cuando Xi Jinping visitó la población de Zhaojin, hizo énfasis en la importancia de estudiar la historia de las bases revolucionarias, resumir la experiencia histórica e impulsar el espíritu revolucionario y de un buen estilo de trabajo.

La población se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Se han construido pasarelas, comunidades de asentamientos de reubicación de residentes, tiendas de conveniencia, estadios y otras obras de infraestructura. El alguna vez remoto y atrasado lugar se ha convertido en una ciudad famosa por el turismo rojo.

"El ingreso per cápita en 2015 fue de CNY 8.848. Para 2020, el ingreso per cápita había aumentado a CNY 15.235", afirmó Bai Wei, el secretario de división del Partido de la población de Zhaojin. "La población era pobre y atrasada. Los hombres jóvenes se habían ido, y las mujeres no se iban a casar aquí. Pero en los últimos dos años, 16 estudiantes universitarios han regresado".

"El pueblo de Zhaojin es tan bueno. Vuelvan aquí y trabajen en este lugar rojo. Esto conlleva un sentido de honra y beneficio", comentó Bai.

