CGTN: Co Čína udělala za téměř tři roky potírání covidu-19?...

PEKING, 12. prosince 2022 /PRNewswire/ – Uplynuly téměř tři roky od okamžiku, kdy Čína zahájila boj s covidem-19. Během této doby země neúnavně chránila své obyvatele a poskytovala světu cenné poznatky.

Tímto úsilím si také koupila drahocenný čas na vývoj vědecké analýzy a postupů pro zvládání viru v nejlidnatější zemi světa.

Lidské životy na prvním místě

Při tvorbě své politiky považuje čínská vláda za nejvyšší prioritu lidské životy a zdraví.

Když byl ve Wu-chanu zjištěn virus, vláda se rozhodla uzavřít dopravu ve městě i mimo něj. Trvalo jí tři měsíce, než se jí podařilo virus ve Wu-chanu zastavit a zabránit jeho šíření do dalších částí země.

Ačkoli se Čína nadále řadí mezi rozvojové země, průměrná délka života se zvýšila ze 77,4 let v roce 2019 na 77,93 let v roce 2020 a na 78,2 let v roce 2021.

Podle oficiálních prohlášení má Čína mezi velkými zeměmi nejnižší míru výskytu covidu-19 a nejnižší počet úmrtí na tuto nemoc.

Věda a přesnost

Čína epidemii zvládá na základě vědeckých poznatků a postupuje s přesností. Její politická opatření jsou dynamická a postupně se mění s tím, jak vědci získávají další poznatky o viru.

S nástupem variant od alfy přes betu a deltu až po omikron vláda vydala devět verzí pokynů.

V Číně je již plně očkováno více než 90 % lidí a vláda spustila přesvědčovací kampaň mezi staršími obyvateli. K dispozici jsou také inhalační vakcíny a vakcíny v nosním spreji.

Země darovala a vyvezla více než 2,2 miliardy dávek vakcíny, které pomáhají v celosvětovém boji proti viru způsobujícímu covid-19.

Minimalizace nákladů

Čína se také snaží co nejlépe vyvážit zvládání covidu-19 a hospodářský rozvoj, aby minimalizovala náklady a zároveň chránila obyvatele.

Je jednou z prvních zemí, které v roce 2020 zaznamenaly růst. Jeho průměr v letech 2020 a 2021 činil 5,1 %.

Rozsáhlé projekty jako Eastern Data, Western Computing a výstavba čínské vesmírné stanice pokračují podle plánu.

V zájmu podpory ekonomiky byly podnikatelům prominuty daně a poplatky v hodnotě přes bilion jüanů (asi 143 miliard USD).

Čínský systém odolává viru téměř tři roky. Nyní Čína dále optimalizuje svá opatření pro prevenci a kontrolu covidu-19.

Odkaz: https://news.cgtn.com/news/2022-12-08/What-has-China-done-in-its-nearly-3-years-of-COVID-19-fight--1fBntLhSIp2/index.html

