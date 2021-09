CGTN: co realizacja Xiaokang w Chinach oznacza dla ich obywateli i reszty świata?

PEKIN, 28 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Społeczeństwo Xiaokang, czy inaczej mówiąc „społeczeństwo zamożne w sposób zrównoważony w każdym jego wymiarze" to określenie, za którym kryje się od dawna żywione marzenie chińskiego narodu. 1 lipca Chiny ogłosiły osiągnięcie pierwszego, stuletniego celu zbudowania takiego właśnie społeczeństwa. Ale co to oznacza dla kraju zamieszkiwanego przez 1,4 mld obywateli i reszty świata?

Odpowiedzi na to pytanie kryją się w opublikowanej we wtorek „białej księdze".

Obywatele Chin dla narodu chińskiego

W tradycyjnym, konfucjańskim znaczeniu Xiaokang to stan, w którym każdy ma odpowiednią opiekę, pomimo pewnych niedociągnięć. Pojęcie to przywrócono do dyskursu politycznego w latach siedemdziesiątych i od tej pory Komunistyczna Partia Chin (KPCh) nie ustaje w wysiłkach, aby koncepcję tę wprowadzić w życie.

Według „białej księgi" jest to „zasadniczy krok na drodze do odnowienia narodu".

Po wdrożeniu Xiaokang Chiny odniosły się do drugiego celu stuletniego polegającego na stworzeniu w pełni nowoczesnego państwa socjalistycznego do połowy tego stulecia tak, aby upamiętnić setną rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej.

Zważywszy, że kompleksowy rozwój ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego dobrobytu, w dokumencie zaprezentowano szczegółowe informacje dotyczące gospodarczego, politycznego, kulturowego, społecznego i ekologicznego wymiaru procesu budowania społeczeństwa zamożnego w sposób zrównoważony.

Wspomniano między innymi o znaczącym wzroście potęgi gospodarczej Chin, co potwierdza gwałtowna, ubiegłoroczna zwyżka PKB o ok. 101,6 trylionów juanów (około 15,7 trylionów USD) w porównaniu do notowanej w 1952 r. wartości 67,9 mld juanów (10,52 mln USD).

W księdze odniesiono się również do koncepcji „dobrobytu dla wszystkich", w myśl której wszyscy korzystają z owoców rozwoju, a społeczeństwo z niej wyrosłe „nie pomija żadnego obywatela, regionu ani grupy etnicznej".

Zgodnie z treścią księgi standard życia ubogich uległ znaczącej poprawie, zanotowano ogromne osiągnięcia w zakresie rozwoju infrastruktury wiejskiej, kształtują się nowe relacje między miastami i wsiami.

Dźwiganie ogromnej odpowiedzialności globalnej

Księga wyjaśnia również, że podobnie jak społeczeństwo, Xiaokang odgrywa istotną rolę w rozwoju ludzkości, tak bardziej zamożne i stabilne Chiny - najgęściej zaludnione i największe z rozwijających się państw - przyczyniają się do budowania światowego pokoju i postępu.

Jak stwierdzono w dokumencie, dążenie Chin do zbudowania społeczeństwa zamożnego w sposób zrównoważony przełożyło się również na drastyczne zmniejszenie liczby ludności dotkniętej ubóstwem na świecie.

W lutym prezydent Xi Jinping ogłosił wyeliminowanie w Chinach skrajnego ubóstwa, stwierdzając, że od 18 Krajowego Kongresu KPCh w 2012 r. z ubóstwa wychodziło średnio ponad 10 mln obywateli rocznie.

Oznacza to, że Chiny na 10 lat przed wyznaczonym terminem osiągnęły cel wyeliminowania ubóstwa wskazany w Agendzie NZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

W księdze zwrócono również uwagę na wzajemnie korzystną politykę otwarcia Chin, która pomoże w ukształtowaniu jeszcze bardziej otwartej gospodarki oferującej innym krajom większe możliwości zaistnienia na rynkach, inwestowania i wzrostu.

Jak stwierdzono w księdze, doświadczenie Chin daje nowe możliwości krajom i obywatelom pragnącym szybkiego wzrostu i niezależności.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-28/China-issues-white-paper-about-achieving-moderately-prosperous-society-13UWW5MBRD2/index.html

