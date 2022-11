CGTN: colaboração entre a China e os Emirados Árabes Unidos para um futuro compartilhado

PEQUIM, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- As relações diplomáticas entre a China e os Emirados Árabes Unidos estão chegando a quatro décadas, mas os laços econômicos e culturais são muito mais profundos e remontam à época da antiga Rota da Seda. Estabelecido em Pequim desde 2017, Ali Al Dhaheri, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na China, tem uma ampla percepção sobre o desenvolvimento da China.

S. Ex.ª Dhaheri é um admirador das notáveis conquistas da China na última década na melhoria dos meios de subsistência do povo e na manutenção do crescimento econômico de longo prazo. Atualmente, a China tornou-se uma potência para o crescimento global e um centro de inovação tecnológica. Na opinião dele, o sucesso da China é sem precedentes e uma prova da liderança firme do PCCh.

De acordo com S. Ex.ª Dhaheri, as imensas e positivas mudanças da China estão ocorrendo não somente nas cidades, mas também em vilarejos. Em sua viagem ao condado de Malipo, província de Yunnan, ele viu moradores dos vilarejos cantando e dançando e vivendo felizes e com satisfação. Essa experiência permitiu que ele compreendesse profundamente a abordagem de redução da pobreza da China, que ele acredita ser um modelo para outros países em desenvolvimento copiarem. Além disso, ele acredita que, como a China está estabelecendo um padrão ambicioso para a transformação no futuro com seu quarto plano quinquenal, o desenvolvimento de alta qualidade do país será verdadeiramente histórico com repercussões positivas em todo o mundo.

S. Ex.ª Dhaheri disse que, como parceiros estratégicos abrangentes, os Emirados Árabes Unidos e a China compartilham caminhos, conceitos e metas de desenvolvimento semelhantes. E a parceria dos dois países tem muitos marcos. Um deles é a saúde, especialmente a fabricação com a colaboração dos dois países de uma nova vacina nos Emirados Árabes Unidos. Essa parceria pode, portanto, servir como um modelo para os países em desenvolvimento explorarem caminhos para a modernização.

A China é a maior parceira comercial dos Emirados Árabes Unidos, e os Emirados Árabes Unidos são os maiores parceiros não petrolíferos da China no Oriente Médio e norte da África. Os EAU também estão entre os primeiros países a participar da iniciativa Cinturão e Rota, revitalizando os antigos laços da Rota da Seda. Os dois países se beneficiam da forte confiança mútua, do multilateralismo e da colaboração internacional.

S. Ex.ª Dhaheri enfatizou que países do mundo todo devem permanecer comprometidos com uma visão compartilhada de coletividade, abrangência e cooperação. Ele espera mais cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a China no futuro, e ele mesmo tem o prazer de estabelecer pontes entre os dois países e os dois povos.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-13/China-and-UAE-collaboration-for-a-shared-future-1eVyS6nqMk8/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=2XiIshrBP5g

FONTE CGTN

