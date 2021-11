CGTN : Comment le PCC puise-t-il sa force dans l'histoire pour se lancer dans un nouveau voyage

BEIJING, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Depuis sa fondation il y a 100 ans, le Parti communiste chinois (PCC) a conduit la Chine à d'énormes réalisations dans son pays et à d'importantes contributions à la paix et au développement mondiaux.

Pourquoi le Parti a-t-il réussi dans le passé ? Comment peut-il continuer à réussir à l'avenir ? Le PCC a tenu une réunion très médiatisée du 8 au 11 novembre et a répondu à ces questions par le biais d'une résolution historique.

La résolution sur les réalisations majeures et l'expérience historique des 100 ans d'efforts du PCC a été adoptée jeudi lors de la sixième session plénière du 19ème Comité central du PCC, selon le communiqué de la séance. Au nom du Bureau politique du Comité central du PCC, le secrétaire général du Comité central du PCC Xi Jinping, également Président chinois, a expliqué le projet de résolution au cours de la séance.

Pourquoi le moment est-il venu pour le PCC de revoir son histoire

Lors de la visite d'une exposition sur l'histoire du PCC en juin, Xi a souligné que « l'histoire du Parti est le manuel le plus vivant et le plus convaincant ».

Il a dit qu'il est nécessaire d'étudier et de revoir l'histoire du Parti, de poursuivre sa précieuse expérience, de garder à l'esprit le cours de ses luttes, d'assumer la mission historique et de tirer la force de son histoire pour aller de l'avant.

La résolution de jeudi est la troisième sur les questions historiques du Parti, après la résolution sur certaines questions de l'histoire du PCC publiée en 1945 et la résolution sur certaines questions de l'histoire du PCC depuis la fondation de la République populaire de Chine (RPC) adoptée en 1981.

S'exprimant lors d'une conférence de presse vendredi matin sur la présentation des principes directeurs du plénum, Wang Xiaohui, directeur exécutif adjoint du Département de la publicité du Comité central du PCC, a déclaré que le Parti et le pays se sont considérablement développés, en particulier au cours des 40 dernières années et que le la théorie et la pratique du Parti se sont également considérablement développées, nécessitant un examen.

Il a également souligné qu'étant donné que les principaux problèmes du bien et du mal dans l'histoire du Parti ont été essentiellement résolus par les deux premières résolutions historiques, la nouvelle résolution, qui met l'accent sur le résumé des principales réalisations et de l'expérience historique des 100 ans d'efforts du PCC est conforme avec la réalité, est propice à la croissance de la sagesse, de l'unité, de la confiance et de la motivation du Parti et est nécessaire avant de se lancer dans un nouveau voyage pour construire pleinement un grand pays socialiste moderne.

Qu'est-ce qui est mis en évidence ?

D'après le communiqué de la séance, mis à part des mots et des phrases comme « Chine » et « Parti communiste chinois », « le socialisme aux caractéristiques chinoises » s'est démarqué avec 28 mentions.

Le Président chinois a qualifié le « socialisme aux caractéristiques chinoises » la seule voie correcte pour réaliser le rajeunissement national.

« Alors que nous avons soutenu et développé le socialisme aux caractéristiques chinoises et mené des progrès coordonnés en termes matériels, politiques, culturels, éthiques, sociaux et écologiques, nous avons ouvert une nouvelle voie de modernisation uniquement chinoise et créé un nouveau modèle de civilisation humaine », a déclaré Xi lors d'une cérémonie marquant le centenaire du PCC le 1er juillet.

« Développement » est apparu 55 fois, restant au cœur du communiqué. Le développement économique de la Chine est devenu beaucoup plus équilibré, coordonné et durable, et le Parti a toujours promu une réforme plus large et plus profonde dans tous les domaines, comme le résume le communiqué.

Xi a réaffirmé que la Chine ne changera pas sa détermination à s'ouvrir plus largement à un niveau élevé, ne changera pas sa détermination à partager les opportunités de développement avec le reste du monde et ne changera pas son engagement en faveur d'une mondialisation économique plus ouverte, inclusive et équilibrée et bénéfique pour tous.

Selon le communiqué, la résolution note également que le Parti a également développé activement la démocratie populaire dans son ensemble et fait des efforts considérables pour améliorer les institutions, les normes et les procédures de la démocratie socialiste chinoise.

Le concept de développement d'une « démocratie populaire intégrale » a été utilisé pour la première fois par le Président Xi lorsqu'il a visité un centre civique à Shanghai en 2019. L'idée appelait à permettre au peuple chinois de participer largement et continuellement aux activités politiques quotidiennes à tous les niveaux, y compris les élections démocratiques, la consultation politique, la prise de décision et le contrôle.

Quelle est la prochaine étape pour le PCC ?

La séance a également examiné et adopté une résolution sur la convocation du 20ème Congrès national du PCC au second semestre 2022 à Pékin.

Wang a expliqué vendredi que ce congrès, qui doit se tenir à un moment important où le Parti s'est engagé dans un nouveau voyage pour construire un pays socialiste moderne à tous égards et pour réaliser le deuxième objectif du centenaire, sera une réunion très importante et un événement d'une grande importance politique tant pour le Parti que pour le pays.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-12/How-does-CPC-draw-strength-from-history-to-embark-on-a-new-journey--157T3o5W3Oo/index.html

